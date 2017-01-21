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22:38, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba
DÄ±ÅŸ Politika
21:50, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

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DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden 'Yunanistan'da yanan cami' iÃ§in aÃ§Ä±klama
DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden 'Yunanistan'da yanan cami' iÃ§in aÃ§Ä±klama

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Yunanistanâ€™Ä±n Dimetoka kentindeki tarihi BeyazÄ±t Camii'ndeki yangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedeninin tespit edilmesini Yunan makamlarÄ±ndan beklediÄŸini belirtti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan,Â Yunanistanâ€™Ä±n Dimetoka kentindeki Ã‡elebi Sultan Mehmet Camisi olarak da bilinen tarihi BeyazÄ±t Camii'nin, Ã§Ä±kan yangÄ±nda aÄŸÄ±r hasar gÃ¶rmesinden duyulan Ã¼zÃ¼ntÃ¼ belirtilerek, "YangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedeninin tespit edilmesini Yunan makamlarÄ±ndan bekliyoruz." aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Yunanistanâ€™Ä±n Dimetoka ÅŸehrinde bulunan, 1420 yÄ±lÄ±nda yapÄ±mÄ± tamamlanan ve geÃ§en yÄ±l Yunanistan makamlarÄ± tarafÄ±ndan restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlatÄ±lan Ã‡elebi Sultan Mehmet Camiiâ€™nin bu sabaha karÅŸÄ± Ã§Ä±kan yangÄ±n sonucu aÄŸÄ±r hasar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle Ã¶ÄŸrenildiÄŸi kaydedildi.

"YANGININ Ã‡IKIÅž NEDENÄ°NÄ°N TESPÄ°TÄ°NÄ° YUNAN MAKAMLARDAN BEKLÄ°YORUZ"

AÃ§Ä±klamada, "YangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedeninin tespit edilmesini Yunan makamlarÄ±ndan bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yunanistan ile TÃ¼rkiye'nin ortak kÃ¼ltÃ¼r mirasÄ±nÄ±n gÃ¼zide Ã¶rneklerinden birisini teÅŸkil eden Ã‡elebi Sultan Mehmet Camiiâ€™nin aslÄ±na uygun olarak restore edilmesi ve diÄŸer kuÅŸaklara miras bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye ve Yunanistanâ€™daki kÃ¼ltÃ¼rel varlÄ±klarÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± korunmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki ortak kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n, TÃ¼rkiye-Yunanistan YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi (YDÄ°K) toplantÄ±larÄ± sÄ±rasÄ±nda imzalanan belgelere de yansÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada, "Bu ortak irade doÄŸrultusunda TÃ¼rkiye, eÅŸsiz bir mimari eser olan Ã‡elebi Sultan Mehmet Camiiâ€™nin restorasyonu ve muhafazasÄ± iÃ§in Yunanistan ile iÅŸbirliÄŸi halinde her tÃ¼rlÃ¼ katkÄ±yÄ± saÄŸlamaya hazÄ±rdÄ±r." ifadelerine yer verildi.



Ä°lgili Konular TÃ¼rkiye Yunanistan
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