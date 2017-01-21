DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden 'Yunanistan'da yanan cami' iÃ§in aÃ§Ä±klama

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan,Â Yunanistanâ€™Ä±n Dimetoka kentindeki Ã‡elebi Sultan Mehmet Camisi olarak da bilinen tarihi BeyazÄ±t Camii'nin, Ã§Ä±kan yangÄ±nda aÄŸÄ±r hasar gÃ¶rmesinden duyulan Ã¼zÃ¼ntÃ¼ belirtilerek, "YangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedeninin tespit edilmesini Yunan makamlarÄ±ndan bekliyoruz." aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.
BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Yunanistanâ€™Ä±n Dimetoka ÅŸehrinde bulunan, 1420 yÄ±lÄ±nda yapÄ±mÄ± tamamlanan ve geÃ§en yÄ±l Yunanistan makamlarÄ± tarafÄ±ndan restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlatÄ±lan Ã‡elebi Sultan Mehmet Camiiâ€™nin bu sabaha karÅŸÄ± Ã§Ä±kan yangÄ±n sonucu aÄŸÄ±r hasar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle Ã¶ÄŸrenildiÄŸi kaydedildi.
AÃ§Ä±klamada, "YangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedeninin tespit edilmesini Yunan makamlarÄ±ndan bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Yunanistan ile TÃ¼rkiye'nin ortak kÃ¼ltÃ¼r mirasÄ±nÄ±n gÃ¼zide Ã¶rneklerinden birisini teÅŸkil eden Ã‡elebi Sultan Mehmet Camiiâ€™nin aslÄ±na uygun olarak restore edilmesi ve diÄŸer kuÅŸaklara miras bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye ve Yunanistanâ€™daki kÃ¼ltÃ¼rel varlÄ±klarÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± korunmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki ortak kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n, TÃ¼rkiye-Yunanistan YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi (YDÄ°K) toplantÄ±larÄ± sÄ±rasÄ±nda imzalanan belgelere de yansÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.
AÃ§Ä±klamada, "Bu ortak irade doÄŸrultusunda TÃ¼rkiye, eÅŸsiz bir mimari eser olan Ã‡elebi Sultan Mehmet Camiiâ€™nin restorasyonu ve muhafazasÄ± iÃ§in Yunanistan ile iÅŸbirliÄŸi halinde her tÃ¼rlÃ¼ katkÄ±yÄ± saÄŸlamaya hazÄ±rdÄ±r." ifadelerine yer verildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Yunanistanâ€™Ä±n Dimetoka kentindeki tarihi BeyazÄ±t Camii'ndeki yangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedeninin tespit edilmesini Yunan makamlarÄ±ndan beklediÄŸini belirtti
ÅžanlÄ±urfa 7. Asliye Ceza Mahkemesi, HDP Milletvekili Ä°brahim Ayhan hakkÄ±nda savunmasÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±na yÃ¶nelik "yakalama" kararÄ± verdi
Siirt'in Pervari ilÃ§esinde PKK/KCK'nÄ±n sÃ¶zde devlet yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik 16 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi, 7 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, ABD'nin uÃ§uÅŸlara yÃ¶nelik elektronik cihaz kÄ±sÄ±tlamasÄ±na iliÅŸkin kararÄ±na, "Bu tutum TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir haksÄ±zlÄ±ktÄ±r" dedi
YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun aldÄ±ÄŸÄ± karar uyarÄ±nca, daha Ã¶nce seÃ§ime 4 gÃ¼n kala sandÄ±k kurulu baÅŸkanlarÄ±nca alÄ±nan seÃ§im torbalarÄ±, artÄ±k seÃ§im sabahÄ± bina sorumlularÄ±nca alÄ±narak sandÄ±k kurulu baÅŸkanlarÄ±na ulaÅŸtÄ±rÄ±lacak
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, DEAÅž'la mÃ¼cadele eden 68 Ã¼lke dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ± bir araya getiren toplantÄ±daki konuÅŸmasÄ±nda TÃ¼rkiye'nin FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile DEAÅž'la mÃ¼cadeledeki Ã§abasÄ±na vurgu yaptÄ±
Zonguldak'ta FETÃ–/PDY Ã¼yesi olduklarÄ± iddiasÄ±yla, aralarÄ±nda eski TÃ¼rkiye TaÅŸkÃ¶mÃ¼rÃ¼ Kurumu (TTK) Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 11'i tutuklu 13 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi
Ã–zel hastanede Ã§alÄ±ÅŸan hekimler, mesai saatleri dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir Ã¶zel hastanede daha Ã§alÄ±ÅŸabilecek
Almanya'da yemin ederek gÃ¶revine baÅŸlayan CumhurbaÅŸkanÄ± Steinmeier, yemin sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada TÃ¼rkiye ile yaÅŸanan gerginliÄŸe deÄŸinerek, "TÃ¼rkiye'ye kibir ve ukalalÄ±kla bakmÄ±yoruz" dedi
Beytepe'deki Jandarma Okullar KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda meydana gelen FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin eylemlerde bulunanlara "TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s" suÃ§larÄ±ndan kamu davasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±
17-25 AralÄ±k operasyonunu yapan Cumhuriyet SavcÄ±larÄ±ndan Mehmet YÃ¼zgeÃ§'in eÅŸi FETÃ–'nÃ¼n gizli haberleÅŸme programÄ± olan 'ByLock'u kullandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla KahramanmaraÅŸ'ta tutuklandÄ±
Ä°stinye-Ã‡ubuklu arasÄ±nÄ± 8 dakikaya indiren feribot seferleri baÅŸladÄ±
Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak isteyen yabancÄ± uyruklu 13 kiÅŸi yakalandÄ±.
Erzincan'da gÃ¶revden dÃ¶nen polis konvoyunun geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda silah seslerinin duyulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan polise yÃ¶nelik taciz ateÅŸi ihtimaline Ã¼zerine bÃ¶lgede, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±
SODES projeleri kapsamÄ±nda usulsÃ¼z iÅŸlem yaptÄ±klarÄ± iddia edilen 14 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Meclis AladaÄŸ Yurt YangÄ±nÄ±nÄ± AraÅŸtÄ±rma Komisyonu BaÅŸkanÄ± SarÄ±, Adana'nÄ±n AladaÄŸ ilÃ§esindeki Ã¶ÄŸrenci yurdunda Ã§Ä±kan yangÄ±ndan sonra durumunda eksiklik olan veya ÅŸartlara uygun olmayan 45 yurdun kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti