Åžam ve Ä°dlib kÄ±rsalÄ±na hava destekli saldÄ±rÄ±: 8 Ã¶lÃ¼ | FOTO

Suriye'deÂ BeÅŸÅŸar EsedÂ yÃ¶netimindeki savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n baÅŸkentÂ Åžam'Ä±nÂ DoÄŸu GutaÂ bÃ¶lgesindeki Ayn Terma beldesine dÃ¼zenlediÄŸi 12 hava saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 6 sivil Ã¶ldÃ¼, 25 sivil yaralandÄ±.
Ayn Terma'daki sivil savunma yetkililerinden Mustafa Alaa, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, rejime ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n baÅŸkent Åžam'Ä±n DoÄŸu Guta bÃ¶lgesindeki Ayn Terma beldesine 12 hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlediÄŸini sÃ¶yledi.
BombardÄ±man soncu aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 6 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 25 sivilin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Alaa, yaralÄ±larÄ±n beldedeki sahra hastanesine kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
Åžam'da muhaliflerle Esed gÃ¼Ã§leri arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar devam ediyor
Bu arada Åžam'Ä±n Cobar mahallesindeki yerel medya aktivistlerinden Ammar Ä°brahim, Esed gÃ¼Ã§lerinin Cobar ve Kabun mahallelerine karadan ve havadan saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Esed gÃ¼Ã§lerinin karadan dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larÄ± Feylak er-Rahman ve diÄŸer muhalif gruplarÄ±n pÃ¼skÃ¼rttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getiren Ä°brahim, ''Muhalif birlikler de Cobar ve Kabun'da Esed gÃ¼Ã§leri ile rejimin desteklediÄŸi yabancÄ± terÃ¶ristlere bÃ¼yÃ¼k zayiat verdirdi. Muhalifler sÃ¶z konusu mahallelerde Esed gÃ¼Ã§lerine tank ve hafif silahlarla karÅŸÄ± koydu.'' dedi.
Muhaliflerin bÃ¶lgede hendek ve tÃ¼nellerden ilerlediÄŸini sÃ¶yleyen Ä°brahim, taraflar arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda bazÄ± muhaliflerin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
4 gÃ¼nden bu yana BaÅŸkent Åžam'Ä±n Cobar ve Kabun mahallelerinde Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda muhalifler, Esed gÃ¼Ã§leri karÅŸÄ±sÄ±nda ilerleyerek Abbasiyyin garajlarÄ±na kadar ulaÅŸtÄ±. Muhalifler, yoÄŸun Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Kabun ile DoÄŸu Guta arasÄ±ndaki bÃ¶lgeyi birleÅŸtirmeyi baÅŸardÄ±.
Suriye'deÂ BeÅŸÅŸar Esed rejimine baÄŸlÄ± birliklerinÂ Ä°dlib kÄ±rsalÄ±na yÃ¶nelikÂ hava destekli saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1'i Ã§ocuk 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 6 kiÅŸi yaralandÄ±.
Yerel kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, rejim gÃ¼Ã§leri, muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Cisr eÅŸ-ÅžuÄŸur ilÃ§esiyle Ã§evresindeki kÃ¶yleri havan, fÃ¼ze ve savaÅŸ uÃ§aklarÄ±yla vurdu.
YerleÅŸim yerlerinin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larda, aralarÄ±nda 6 yaÅŸÄ±ndaki bir Ã§ocuÄŸun da olduÄŸu 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, en az 6 kiÅŸi yaralandÄ±.Â
BÃ¶lgedeki patlama sesleri, Hatay'Ä±n Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndan duyuluyorÂ
YaralÄ±lar bÃ¶lgedeki sahra hastanelerinde tedavi altÄ±na alÄ±nÄ±rken, dÃ¼nden bu yana devam eden saldÄ±rÄ±larda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 5'e yÃ¼kseldi,
Rejime ait topÃ§u birlikleri, TÃ¼rkmendaÄŸÄ± ve Cebel Ekrad'daki bazÄ± kÃ¶yleri de hedef aldÄ±.
BÃ¶lgedeki patlama sesleri, Hatay'Ä±n Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan YayladaÄŸÄ± ilÃ§esinden de duyuluyor.
Esed yÃ¶netimindeki savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Åžam'da dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 6 sivil Ã¶ldÃ¼, 25 sivil yaralanÄ±rken,yine Esed Rejimine baÄŸlÄ± birliklerin Ä°dlib kÄ±rsalÄ±na yÃ¶nelik hava destekli saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1'i Ã§ocuk 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 6 kiÅŸi yaralandÄ±
Washington yÃ¶netiminin 8 Ã¼lkeden ABDâ€™ye direkt uÃ§uÅŸlara uyguladÄ±ÄŸÄ± elektronik cihaz yasaÄŸÄ±nÄ±n, gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle deÄŸil, ekonomik nedenlerden kaynaklandÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.
Calais Belediyesinin, insani yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yemek daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yasaklayan genelgesi idari mahkeme tarafÄ±ndan iptal edildi
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DOST Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Mestan, 26 Mart'ta yapÄ±lacak seÃ§imlerle ilgili "Eminim ki yÃ¼zde 4 barajÄ±nÄ± aÅŸacaÄŸÄ±z. Ã–yle bir sorun yok" dedi
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Bulgaristan CumhurbaÅŸkanÄ± Radev'in, Ã¼lkenin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± akÄ±nÄ±na uÄŸramasÄ± durumunda AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tuskâ€™tan yardÄ±m talebinde bulundu
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Hindistan'da 10 yÄ±l Ã¶nce Muiniddin Chisti dergahÄ±na yaptÄ±klarÄ± saldÄ±rÄ± nedeniyle iki kiÅŸiye Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ± verildi
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Ã–SO ve diÄŸer rejim karÅŸÄ±tÄ± gruplar, Hama ilinde Esed ve destekÃ§isi silahlÄ± yabancÄ± gruplara karÅŸÄ± ilerleyerek merkezin 6 kilometre yakÄ±nÄ±na ulaÅŸtÄ±