23:33, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Åžam ve Ä°dlib kÄ±rsalÄ±na hava destekli saldÄ±rÄ±: 8 Ã¶lÃ¼ | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'deÂ BeÅŸÅŸar EsedÂ yÃ¶netimindeki savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n baÅŸkentÂ Åžam'Ä±nÂ DoÄŸu GutaÂ bÃ¶lgesindeki Ayn Terma beldesine dÃ¼zenlediÄŸi 12 hava saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 6 sivil Ã¶ldÃ¼, 25 sivil yaralandÄ±.

Ayn Terma'daki sivil savunma yetkililerinden Mustafa Alaa, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, rejime ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n baÅŸkent Åžam'Ä±n DoÄŸu Guta bÃ¶lgesindeki Ayn Terma beldesine 12 hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlediÄŸini sÃ¶yledi.

BombardÄ±man soncu aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 6 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 25 sivilin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Alaa, yaralÄ±larÄ±n beldedeki sahra hastanesine kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Åžam'da muhaliflerle Esed gÃ¼Ã§leri arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar devam ediyor

Bu arada Åžam'Ä±n Cobar mahallesindeki yerel medya aktivistlerinden Ammar Ä°brahim, Esed gÃ¼Ã§lerinin Cobar ve Kabun mahallelerine karadan ve havadan saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Esed gÃ¼Ã§lerinin karadan dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larÄ± Feylak er-Rahman ve diÄŸer muhalif gruplarÄ±n pÃ¼skÃ¼rttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getiren Ä°brahim, ''Muhalif birlikler de Cobar ve Kabun'da Esed gÃ¼Ã§leri ile rejimin desteklediÄŸi yabancÄ± terÃ¶ristlere bÃ¼yÃ¼k zayiat verdirdi. Muhalifler sÃ¶z konusu mahallelerde Esed gÃ¼Ã§lerine tank ve hafif silahlarla karÅŸÄ± koydu.'' dedi.

Muhaliflerin bÃ¶lgede hendek ve tÃ¼nellerden ilerlediÄŸini sÃ¶yleyen Ä°brahim, taraflar arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda bazÄ± muhaliflerin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

4 gÃ¼nden bu yana BaÅŸkent Åžam'Ä±n Cobar ve Kabun mahallelerinde Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda muhalifler, Esed gÃ¼Ã§leri karÅŸÄ±sÄ±nda ilerleyerek Abbasiyyin garajlarÄ±na kadar ulaÅŸtÄ±. Muhalifler, yoÄŸun Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Kabun ile DoÄŸu Guta arasÄ±ndaki bÃ¶lgeyi birleÅŸtirmeyi baÅŸardÄ±.

Ä°DLÄ°B KIRALINA HAVA DESTEKLÄ° SALDIRI: 2 Ã–LÃœ, 6 YARALI

Suriye'deÂ BeÅŸÅŸar Esed rejimine baÄŸlÄ± birliklerinÂ Ä°dlib kÄ±rsalÄ±na yÃ¶nelikÂ hava destekli saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1'i Ã§ocuk 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 6 kiÅŸi yaralandÄ±.

Yerel kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, rejim gÃ¼Ã§leri, muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Cisr eÅŸ-ÅžuÄŸur ilÃ§esiyle Ã§evresindeki kÃ¶yleri havan, fÃ¼ze ve savaÅŸ uÃ§aklarÄ±yla vurdu.

YerleÅŸim yerlerinin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larda, aralarÄ±nda 6 yaÅŸÄ±ndaki bir Ã§ocuÄŸun da olduÄŸu 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, en az 6 kiÅŸi yaralandÄ±.Â





BÃ¶lgedeki patlama sesleri, Hatay'Ä±n Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndan duyuluyorÂ

YaralÄ±lar bÃ¶lgedeki sahra hastanelerinde tedavi altÄ±na alÄ±nÄ±rken, dÃ¼nden bu yana devam eden saldÄ±rÄ±larda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 5'e yÃ¼kseldi,

Rejime ait topÃ§u birlikleri, TÃ¼rkmendaÄŸÄ± ve Cebel Ekrad'daki bazÄ± kÃ¶yleri de hedef aldÄ±.

BÃ¶lgedeki patlama sesleri, Hatay'Ä±n Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan YayladaÄŸÄ± ilÃ§esinden de duyuluyor.