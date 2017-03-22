23:44, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

ErdoÄŸan'dan Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May'a taziye mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â Londra'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±Â nedeniyleÂ Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Therasa May'a gÃ¶nderdiÄŸiÂ taziye mesajÄ±nda, "TÃ¼rkiye'ninÂ BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n acÄ±sÄ±nÄ± derinden hissettiÄŸini ve paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulamak istiyorum. TÃ¼rkiye, uluslararasÄ± barÄ±ÅŸ ve gÃ¼venliÄŸe en bÃ¼yÃ¼k tehditlerden birini oluÅŸturan terÃ¶rizmle mÃ¼cadelede dost ve mÃ¼ttefik BirleÅŸik KrallÄ±k'la her zaman dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisindedir." ifadelerini kullandÄ±.

ErdoÄŸan, Londra'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± nedeniyle May'a, mektupla taziye mesajÄ± gÃ¶nderdi.

Londra'daki hain terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±ndan duyduÄŸu derin Ã¼zÃ¼ntÃ¼yÃ¼ belirten CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"TÃ¼rkiye'nin, BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n acÄ±sÄ±nÄ± derinden hissettiÄŸini ve paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulamak istiyorum. TÃ¼rkiye, uluslararasÄ± barÄ±ÅŸ ve gÃ¼venliÄŸe en bÃ¼yÃ¼k tehditlerden birini oluÅŸturan terÃ¶rizmle mÃ¼cadelede dost ve mÃ¼ttefik BirleÅŸik KrallÄ±k'la her zaman dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisindedir. Milletim ve ÅŸahsÄ±m adÄ±na, zat-Ä± alilerine ve bu elim hadisede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin yakÄ±nlarÄ± ile dost BirleÅŸik KrallÄ±k halkÄ±na en iÃ§ten taziyelerimi sunuyor, yaralÄ±lara acil ÅŸifalar diliyorum."