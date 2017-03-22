DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden Londra'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±na kÄ±nama

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± kÄ±nanarak, "TerÃ¶rle mÃ¼cadelede kÃ¼resel iÅŸbirliÄŸinin Ã¶nemini bir kez daha vurgulayarak, terÃ¶r ve ÅŸiddet kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nden beslenen zihniyetin her tÃ¼rlÃ¼sÃ¼ne karÅŸÄ± uluslararasÄ± toplum ve mÃ¼ttefiklerimizle dayanÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼receÄŸimizi yineliyoruz." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Londraâ€™da Parlamentoâ€™nun bulunduÄŸu Westminster bÃ¶lgesinde meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± kÄ±nandÄ±.
AÃ§Ä±klamada, "SÃ¶z konusu menfur saldÄ±rÄ±, terÃ¶rÃ¼n masum insanlarÄ± hedefleyen hain ve acÄ±masÄ±z yÃ¼zÃ¼nÃ¼ bir kez daha gÃ¶stermiÅŸtir." ifadesine yer verildi.
Benzer saldÄ±rÄ±lara birÃ§ok defa maruz kalmÄ±ÅŸ olan TÃ¼rkiye ve TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n, BirleÅŸik KrallÄ±k ile halkÄ±nÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ifade edilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:
"Ãœlkemiz, bugÃ¼ne kadar olduÄŸu gibi terÃ¶rle mÃ¼cadelede BirleÅŸik KrallÄ±kâ€™a her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi vermeye devam edecektir. TerÃ¶rle mÃ¼cadelede kÃ¼resel iÅŸbirliÄŸinin Ã¶nemini bir kez daha vurgulayarak, terÃ¶r ve ÅŸiddet kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nden beslenen zihniyetin her tÃ¼rlÃ¼sÃ¼ne karÅŸÄ± uluslararasÄ± toplum ve mÃ¼ttefiklerimizle dayanÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼receÄŸimizi yineliyoruz."
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± kÄ±nanarak, "UluslararasÄ± toplum ve mÃ¼ttefiklerimizle dayanÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼receÄŸimizi yineliyoruz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Londra'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± nedeniyle Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May'a gÃ¶nderdiÄŸi taziye mesajÄ±nda, TÃ¼rkiye'nin BirleÅŸik KrallÄ±k'la her zaman dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde olduÄŸunu kaydetti
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Yunanistanâ€™Ä±n Dimetoka kentindeki tarihi BeyazÄ±t Camii'ndeki yangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedeninin tespit edilmesini Yunan makamlarÄ±ndan beklediÄŸini belirtti
ÅžanlÄ±urfa 7. Asliye Ceza Mahkemesi, HDP Milletvekili Ä°brahim Ayhan hakkÄ±nda savunmasÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±na yÃ¶nelik "yakalama" kararÄ± verdi
Siirt'in Pervari ilÃ§esinde PKK/KCK'nÄ±n sÃ¶zde devlet yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik 16 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi, 7 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, ABD'nin uÃ§uÅŸlara yÃ¶nelik elektronik cihaz kÄ±sÄ±tlamasÄ±na iliÅŸkin kararÄ±na, "Bu tutum TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir haksÄ±zlÄ±ktÄ±r" dedi
YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun aldÄ±ÄŸÄ± karar uyarÄ±nca, daha Ã¶nce seÃ§ime 4 gÃ¼n kala sandÄ±k kurulu baÅŸkanlarÄ±nca alÄ±nan seÃ§im torbalarÄ±, artÄ±k seÃ§im sabahÄ± bina sorumlularÄ±nca alÄ±narak sandÄ±k kurulu baÅŸkanlarÄ±na ulaÅŸtÄ±rÄ±lacak
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, DEAÅž'la mÃ¼cadele eden 68 Ã¼lke dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ± bir araya getiren toplantÄ±daki konuÅŸmasÄ±nda TÃ¼rkiye'nin FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile DEAÅž'la mÃ¼cadeledeki Ã§abasÄ±na vurgu yaptÄ±
Zonguldak'ta FETÃ–/PDY Ã¼yesi olduklarÄ± iddiasÄ±yla, aralarÄ±nda eski TÃ¼rkiye TaÅŸkÃ¶mÃ¼rÃ¼ Kurumu (TTK) Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 11'i tutuklu 13 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi
Ã–zel hastanede Ã§alÄ±ÅŸan hekimler, mesai saatleri dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir Ã¶zel hastanede daha Ã§alÄ±ÅŸabilecek
Almanya'da yemin ederek gÃ¶revine baÅŸlayan CumhurbaÅŸkanÄ± Steinmeier, yemin sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada TÃ¼rkiye ile yaÅŸanan gerginliÄŸe deÄŸinerek, "TÃ¼rkiye'ye kibir ve ukalalÄ±kla bakmÄ±yoruz" dedi
Beytepe'deki Jandarma Okullar KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda meydana gelen FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin eylemlerde bulunanlara "TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s" suÃ§larÄ±ndan kamu davasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±
17-25 AralÄ±k operasyonunu yapan Cumhuriyet SavcÄ±larÄ±ndan Mehmet YÃ¼zgeÃ§'in eÅŸi FETÃ–'nÃ¼n gizli haberleÅŸme programÄ± olan 'ByLock'u kullandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla KahramanmaraÅŸ'ta tutuklandÄ±
Ä°stinye-Ã‡ubuklu arasÄ±nÄ± 8 dakikaya indiren feribot seferleri baÅŸladÄ±
Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak isteyen yabancÄ± uyruklu 13 kiÅŸi yakalandÄ±.
Erzincan'da gÃ¶revden dÃ¶nen polis konvoyunun geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda silah seslerinin duyulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan polise yÃ¶nelik taciz ateÅŸi ihtimaline Ã¼zerine bÃ¶lgede, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±