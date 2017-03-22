23:46, 22 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden Londra'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±na kÄ±nama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± kÄ±nanarak, "TerÃ¶rle mÃ¼cadelede kÃ¼resel iÅŸbirliÄŸinin Ã¶nemini bir kez daha vurgulayarak, terÃ¶r ve ÅŸiddet kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nden beslenen zihniyetin her tÃ¼rlÃ¼sÃ¼ne karÅŸÄ± uluslararasÄ± toplum ve mÃ¼ttefiklerimizle dayanÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼receÄŸimizi yineliyoruz." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Londraâ€™da Parlamentoâ€™nun bulunduÄŸu Westminster bÃ¶lgesinde meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± kÄ±nandÄ±.

AÃ§Ä±klamada, "SÃ¶z konusu menfur saldÄ±rÄ±, terÃ¶rÃ¼n masum insanlarÄ± hedefleyen hain ve acÄ±masÄ±z yÃ¼zÃ¼nÃ¼ bir kez daha gÃ¶stermiÅŸtir." ifadesine yer verildi.

Benzer saldÄ±rÄ±lara birÃ§ok defa maruz kalmÄ±ÅŸ olan TÃ¼rkiye ve TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n, BirleÅŸik KrallÄ±k ile halkÄ±nÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ifade edilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"Ãœlkemiz, bugÃ¼ne kadar olduÄŸu gibi terÃ¶rle mÃ¼cadelede BirleÅŸik KrallÄ±kâ€™a her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi vermeye devam edecektir. TerÃ¶rle mÃ¼cadelede kÃ¼resel iÅŸbirliÄŸinin Ã¶nemini bir kez daha vurgulayarak, terÃ¶r ve ÅŸiddet kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nden beslenen zihniyetin her tÃ¼rlÃ¼sÃ¼ne karÅŸÄ± uluslararasÄ± toplum ve mÃ¼ttefiklerimizle dayanÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼receÄŸimizi yineliyoruz."