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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
03:26, 23 Mart 2017 PerÅŸembe
DÄ±ÅŸ Politika
GÃ¼ncelleme: 02:40, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

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NorveÃ§ BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
NorveÃ§ BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, NorveÃ§'in FETÃ– mensubu eski subaylara iltica hakkÄ± tanÄ±masÄ±na iliÅŸkin, NorveÃ§'in Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ellefsen'in BakanlÄ±ÄŸa Ã§aÄŸrÄ±larak TÃ¼rkiye'nin tepkisinin dile getirildiÄŸini belirtti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±Â SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¼yÃ¼kelÃ§i HÃ¼seyin MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu,Â NorveÃ§'in FETÃ– mensubu eski subaylara iltica hakkÄ± tanÄ±masÄ±na iliÅŸkin,Â NorveÃ§'in Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Vegard Ellefsen'in BakanlÄ±ÄŸa Ã§aÄŸrÄ±larak TÃ¼rkiye'nin tepkisinin dile getirildiÄŸini belirtti.

MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, NorveÃ§'in FETÃ– mensubu eski subaylara iltica hakkÄ± tanÄ±masÄ± hakkÄ±ndaki bir soruya verdiÄŸi cevapta, NorveÃ§â€™teki eski Askeri AtaÅŸenin ve bu Ã¼lkedeki NATO eÄŸitim merkezinde gÃ¶rev yapan 4 subayÄ±n NorveÃ§â€™ten iltica talebinin kabul edildiÄŸine dair basÄ±nda Ã§Ä±kan haberler Ã¼zerine, NorveÃ§'in Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ellefsen'in BakanlÄ±ÄŸa Ã§aÄŸrÄ±larak TÃ¼rkiye'nin tepkisinin dile getirildiÄŸini aktardÄ±.

MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, "Bir mÃ¼ttefik Ã¼lkenin, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki devlet gÃ¶revinden geri Ã§aÄŸrÄ±lan ÅŸahÄ±slarÄ±n TÃ¼rkiyeâ€™ye dÃ¶nmek yerine, bulunduklarÄ± Ã¼lkelerin siyasi, sosyal ve ekonomik imkanlarÄ±nÄ± suistimal Ã§abalarÄ±na destek vermiÅŸ olmasÄ± Ã¼zÃ¼cÃ¼dÃ¼r ve kabul edilemez. Bu husustaki giriÅŸimlerimiz devam edecektir." ifadelerini kullandÄ±.



Ä°lgili Konular TÃ¼rkiye FETÃ– norveÃ§
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