NorveÃ§ BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±Â SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¼yÃ¼kelÃ§i HÃ¼seyin MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu,Â NorveÃ§'in FETÃ– mensubu eski subaylara iltica hakkÄ± tanÄ±masÄ±na iliÅŸkin,Â NorveÃ§'in Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Vegard Ellefsen'in BakanlÄ±ÄŸa Ã§aÄŸrÄ±larak TÃ¼rkiye'nin tepkisinin dile getirildiÄŸini belirtti.
MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, NorveÃ§'in FETÃ– mensubu eski subaylara iltica hakkÄ± tanÄ±masÄ± hakkÄ±ndaki bir soruya verdiÄŸi cevapta, NorveÃ§â€™teki eski Askeri AtaÅŸenin ve bu Ã¼lkedeki NATO eÄŸitim merkezinde gÃ¶rev yapan 4 subayÄ±n NorveÃ§â€™ten iltica talebinin kabul edildiÄŸine dair basÄ±nda Ã§Ä±kan haberler Ã¼zerine, NorveÃ§'in Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ellefsen'in BakanlÄ±ÄŸa Ã§aÄŸrÄ±larak TÃ¼rkiye'nin tepkisinin dile getirildiÄŸini aktardÄ±.
MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, "Bir mÃ¼ttefik Ã¼lkenin, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki devlet gÃ¶revinden geri Ã§aÄŸrÄ±lan ÅŸahÄ±slarÄ±n TÃ¼rkiyeâ€™ye dÃ¶nmek yerine, bulunduklarÄ± Ã¼lkelerin siyasi, sosyal ve ekonomik imkanlarÄ±nÄ± suistimal Ã§abalarÄ±na destek vermiÅŸ olmasÄ± Ã¼zÃ¼cÃ¼dÃ¼r ve kabul edilemez. Bu husustaki giriÅŸimlerimiz devam edecektir." ifadelerini kullandÄ±.
EskiÅŸehir'de engelli rampalarÄ±na park eden araÃ§lar, WhatsApp grubunda fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸÄ±ldÄ±ktan sonra bulunduÄŸu yerden Ã§ektiriliyor ve sahiplerine ceza kesiliyor
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, NorveÃ§'in FETÃ– mensubu eski subaylara iltica hakkÄ± tanÄ±masÄ±na iliÅŸkin, NorveÃ§'in Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ellefsen'in BakanlÄ±ÄŸa Ã§aÄŸrÄ±larak TÃ¼rkiye'nin tepkisinin dile getirildiÄŸini belirtti
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± kÄ±nanarak, "UluslararasÄ± toplum ve mÃ¼ttefiklerimizle dayanÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼receÄŸimizi yineliyoruz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Londra'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± nedeniyle Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May'a gÃ¶nderdiÄŸi taziye mesajÄ±nda, TÃ¼rkiye'nin BirleÅŸik KrallÄ±k'la her zaman dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde olduÄŸunu kaydetti
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Yunanistanâ€™Ä±n Dimetoka kentindeki tarihi BeyazÄ±t Camii'ndeki yangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedeninin tespit edilmesini Yunan makamlarÄ±ndan beklediÄŸini belirtti
ÅžanlÄ±urfa 7. Asliye Ceza Mahkemesi, HDP Milletvekili Ä°brahim Ayhan hakkÄ±nda savunmasÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±na yÃ¶nelik "yakalama" kararÄ± verdi
Siirt'in Pervari ilÃ§esinde PKK/KCK'nÄ±n sÃ¶zde devlet yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik 16 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi, 7 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, ABD'nin uÃ§uÅŸlara yÃ¶nelik elektronik cihaz kÄ±sÄ±tlamasÄ±na iliÅŸkin kararÄ±na, "Bu tutum TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir haksÄ±zlÄ±ktÄ±r" dedi
YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun aldÄ±ÄŸÄ± karar uyarÄ±nca, daha Ã¶nce seÃ§ime 4 gÃ¼n kala sandÄ±k kurulu baÅŸkanlarÄ±nca alÄ±nan seÃ§im torbalarÄ±, artÄ±k seÃ§im sabahÄ± bina sorumlularÄ±nca alÄ±narak sandÄ±k kurulu baÅŸkanlarÄ±na ulaÅŸtÄ±rÄ±lacak
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, DEAÅž'la mÃ¼cadele eden 68 Ã¼lke dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ± bir araya getiren toplantÄ±daki konuÅŸmasÄ±nda TÃ¼rkiye'nin FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile DEAÅž'la mÃ¼cadeledeki Ã§abasÄ±na vurgu yaptÄ±
Zonguldak'ta FETÃ–/PDY Ã¼yesi olduklarÄ± iddiasÄ±yla, aralarÄ±nda eski TÃ¼rkiye TaÅŸkÃ¶mÃ¼rÃ¼ Kurumu (TTK) Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 11'i tutuklu 13 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi
Ã–zel hastanede Ã§alÄ±ÅŸan hekimler, mesai saatleri dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir Ã¶zel hastanede daha Ã§alÄ±ÅŸabilecek
Almanya'da yemin ederek gÃ¶revine baÅŸlayan CumhurbaÅŸkanÄ± Steinmeier, yemin sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada TÃ¼rkiye ile yaÅŸanan gerginliÄŸe deÄŸinerek, "TÃ¼rkiye'ye kibir ve ukalalÄ±kla bakmÄ±yoruz" dedi
Beytepe'deki Jandarma Okullar KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda meydana gelen FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin eylemlerde bulunanlara "TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s" suÃ§larÄ±ndan kamu davasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±
17-25 AralÄ±k operasyonunu yapan Cumhuriyet SavcÄ±larÄ±ndan Mehmet YÃ¼zgeÃ§'in eÅŸi FETÃ–'nÃ¼n gizli haberleÅŸme programÄ± olan 'ByLock'u kullandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla KahramanmaraÅŸ'ta tutuklandÄ±
Ä°stinye-Ã‡ubuklu arasÄ±nÄ± 8 dakikaya indiren feribot seferleri baÅŸladÄ±