09:17, 23 Mart 2017 Perşembe

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 23 Mart 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Balkan Federasyonu üyelerini, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı kabul edecek.



(Ankara/13.00/15.00)



2- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Elazığ il başkanlığının Paşa Konağı'nda düzenleyeceği "Vefa Buluşması"na katılacak.



- Yıldırım, Tunceli Valiliğini ziyaret edecek, Tunceli'de DSİ binası önünde ve Batman'da Adalet Caddesi'nde gerçekleştirilecek mitinglerde halka seslenecek, Batman Valiliğine ziyarette bulunacak.



(Elazığ/10.00/Tunceli/12.15/13.00/Batman/16.00/17.30)



3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyon Ticaret Borsası Salonu'nda, STK temsilcileri ve muhtarlarla toplantıya katılacak, Şehit Polis Memuru Mehmet Dama ve Şehit Uzman Çavuş Gökhan Şengül'ün ailelerine taziye ziyaretinde bulunacak.



- Susuz köyünü ziyaret edecek Kılıçdaroğlu, hemşehri dernekleri, ziraat odaları, Yörük ve Türkmen derneklerinin temsilcileriyle toplantıya katılacak.



(Afyonkarahisar/11.00/13.00/14.00/16.00)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Samsat AFAD Koordinasyon Merkezi ile ilçedeki depremzedeleri ziyaret edecek, mahalle ve köy muhtarları, kanaat önderleri ve iş adamları ile toplantıda bir araya gelecek, Valilik ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak, gençlerle buluşacak.



(Adıyaman/11.0018.30)



2- Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, Kozan ilçesinde halk buluşması etkinliğine katılacak.



(Adana/18.00)



3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Seydikemer'de Belediyeyi ve yaşlı yaşam evini ziyaret ederek şehit aileleriyle bir araya gelecek.

- Kaya, Fethiye'de engelsiz yaşam evi açılışına katılarak huzurevini ziyaret edecek, Muğla Üniversitesinde "Gençlerle Türkiye ve Dünya Gündemi" konferansına katılacak, AK Parti teşkilatı mensuplarıyla buluşacak.



(Muğla/09.30-18.30)



4- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Tüyap Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Samsun İnşaat Fuarı'na katılacak, Bafra ve Alaçam'da AK Parti' eski teşkilat mensuplarıyla buluşacak, il merkezinde ziraat odası başkanları ile esnaf ve kefalet kooperatifi üyeleriyle bir araya gelecek.



(Samsun/12.00-19.30)



5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında korucuların yemin törenine katılacak, Hani ve Kulp ilçelerinde AK Parti teşkilatı ve halkla buluşacak.



- Soylu, Silvan ilçesinde muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve teşkilat mensuplarıyla kapalı salon toplantısında bir araya gelecek, Mitanya Otel'de muhtar ve STK temsilcileriyle görüşecek.



(Diyarbakır/10.15-19.30)



6- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tüdemsaş Yeni Nesil Yük Vagonu Tanıtımı programına ve Sivas Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Meydanı ve çok katlı yer altı otopark inşaatı temel atma törenine katılacak.



- Yılmaz ve Arslan, Tokat-Niksar yolu açılışına, Kanal Tokat Projesi temel atma törenine, Erbaa Kaymakamlığının Umuda Mektup programına ve Tokat STK temsilcileriyle toplantıya iştirak edecek.



- Arslan ayrıca AK Parti Sivas Kadın Kolları toplantısına iştirak edecek



(Sivas/10.30/11.30/Tokat/14.30/16.00/18.30)



7- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valiliği ziyaret edecek, Çine, Koçarlı ve Nazilli'de DSİ tarafından inşa edilen tesislerin toplu temel atma ve açılış törenleri ile "Okullar Hayat Bulsun Projesi" kapsamında fidan dikim etkinliklerine katılacak.



(Aydın/10.30-16.30) )



8- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Bucak, Ağlasun ve Çeltikçi ilçelerinde hastaneleri ziyaret edecek, mitinglere katılacak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelecek.



- Valiliğe ziyarette bulunacak Akdağ, muhtarlar, mahalle başkanları, sandık görevlileri ve AK Parti teşkilatı yetkilileri ile toplantı yapacak.



(Burdur/10.30-18.00)





EKONOMİ



1- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Swiss Otel'de Türk-Arap Ekonomi Forumu açılışında konuşacak.



(İstanbul/09.30)



2- Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Görele ve Espiye'de açılış törenleri ile "Giresun Ekonomisine Değer Katanlar 2017" törenine katılacak.



(Giresun/11.00-19.00)



3- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Valiliği ve esnafı ziyaret edecek, Norm Group Fabrika Ar-Ge Merkezinin açılışını yapacak, sanayici ve iş adamlarıyla bir araya gelecek.



(İzmir/10.00-18.00)



4- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği'nin 38.Olağan Genel Kuruluna iştirak edecek.



(Ankara/10.00)



5- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) açılış törenine ve Türkiye Kalite Derneğinin (KALDER) "18. Kamu Kalite Sempozyumuna" katılacak.



(İstanbul/09.00/Ankara/13.30)



6- TÜİK, mart ayı tüketici güven endeksi ile 2016 yılı işgücü istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)







DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'de temaslarda bulunacak ve Türk toplumu temsilcileriyle bir araya gelecek.



(Bern)



2- İngiltere'nin başkenti Londra'daki terör saldırısına ilişkin gelişmeler izleniyor.



(Londra)



3- İsviçre'deki Suriye görüşmelerinin 5. turu başlayacak.



- Görüşmelerde BM Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı Remzi Ezzeldin Remzi, Suriye rejimi ve muhalefet heyetleriyle ayrı ayrı bir araya gelecek.



(Cenevre)



4- Arap Birliği'nin 28. dönem zirvesi Ürdün'ün başkenti Amman'da başlayacak.



(Amman)



5- DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.



(Bağdat)



6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.



(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)



7- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.



(Sana/Riyad)





SPOR



1- Basketbol THY Avrupa Ligi 28. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/20.30)



2- Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Finlandiya ile 24 Mart Cuma günü yapılacak 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 5. maçıyla ilgili milli takımın konakladığı otelde basın toplantısı düzenleyecek.



- A Milli Futbol Takımı, Finlandiya maçının hazırlıklarını tamamlayacak.



(Antalya/18.30/19.00)



3- Finlandiya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Markku Kanerva, Antalya Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Finlandiya, son çalışmasını Antalya Stadı'nda yapacak.



(Antalya/16.30/17.00)



4- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turunda Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe ve Volero-VakıfBank maçları oynanacak.



(İstanbul/18.00/Zürih/22.00)





ÖZEL HABER



1- "Kartel Davası"nda vatandaşlara "acele etmeyin" uyarısı

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Daire Başkanı Yakup Güzel: "Rekabet Kurulunun 12 banka hakkında aldığı idari para cezası kararı, Danıştay nezdinde karar düzeltme talebiyle incelenmeye devam ediliyor. Söz konusu kararın kesinleşmesine kadar olan süreçte tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvuruların ardından bazı mağduriyetler yaşanabilir. Davanın sonucunun beklenmesi gerekiyor"



- "Sadece tüketici kredileri değil, ticari krediler, mevduatlar, 2007 ile 2011 arasında kullandırılmış neredeyse bütün krediler bu kapsama giriyor"





2- "Ruslara verilen hakların Türklere de verilmesini bekliyoruz"



- Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükcü:



- "Rus vatandaşları ve şirketleri, Türkiye'de her türlü girişim konusunda özgürlüğe sahip"



- "Aynı hakların Türk şirketleri ve vatandaşları için de Rusya'da eksiksiz sağlanmasını bekliyoruz”



- Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin:



- "Otel ve hizmet kalitesi nedeniyle Antalya'nın değerini bilen Rus turistler, Antalya'ya çok çabuk bir şekilde dönecektir"





3- "Bu yıl traktör satışında tarihi rekor bekleniyor"



- Başak Traktör Satış ve Pazarlama Direktörü Gökhan Bayramoğlu:

- "Geçen sene Türkiye'nin iç pazarında 70 bin traktör satıldı. Bu rakam Türkiye tarihinin en büyük traktör satışıdır. İnşallah bu seneki şartlarda bu rakamların da üzerinde satış yapılması bekleniyor"

- "Traktörlerimizden belirli modellerimizin motor dahil her şeyi yerli. Takdir edersiniz ki Türkiye'de üretilmeyen bazı ürünler var. Bunlar mecburen yurt dışından satın alınabiliyor. Ama önemli olan burada yerli sermaye olması. Yani bizim bir yabancı ortağımız da yok. Biz Türkiye'ye yüzde yüz yerli ürün ve yerli sermaye ile hizmet ediyoruz"



(Basir Gülüm / onya)