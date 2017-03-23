Suriyeli muhalifler bugÃ¼n Cenevre'de 'ciddi muhatap' istedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°sviÃ§reâ€™ninÂ CenevreÂ kentinde BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) gÃ¶zetiminde 5. turu dÃ¼zenlenecekÂ Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine katÄ±lacak muhalefet heyetinin sÃ¶zcÃ¼lerindenÂ Salim el- Muslat, zaman kaybetmeden, doÄŸrudan siyasi geÃ§iÅŸ mÃ¼zakerelerine baÅŸlamak istediklerini sÃ¶yledi.
NasÄ±r HaririÂ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki muhalefet heyeti, bugÃ¼n baÅŸlayacak Cenevre 5 gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine katÄ±lmak Ã¼zere Cenevreâ€™ye ulaÅŸtÄ±.
Muhaliflerin oluÅŸturduÄŸu MÃ¼zakere YÃ¼ksek Komitesinin (MYK) sÃ¶zcÃ¼lerinden Salim El-Muslat, konakladÄ±klarÄ± Royal Otel'de yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "BugÃ¼n saat 12.00'de Royal Otel'de BM Temsilcisi Staffan de Mistura'nÄ±n ekibiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸiz. Biz ciddiyetle geldik. KarÅŸÄ±mÄ±zda ciddi bir taraf arÄ±yoruz. Rejimle doÄŸrudan gÃ¶rÃ¼ÅŸmekte Ä±srarcÄ±yÄ±z. Kaybedecek zamanÄ±mÄ±z yok." dedi.
Muslat, askeri muhaliflerin BeÅŸÅŸar Esed rejiminin saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k Åžam ve Hama illerinde operasyon dÃ¼zenlemesiyle ilgili fikri sorulmasÄ± Ã¼zerine, "OperasyonlarÄ±n sebebi, rejimin Barada Vadisi gibi yerlerdeki uygulamalarÄ±dÄ±r. Bu senaryonun, rejimin tehcirlerinin tekrarlanmamasÄ± iÃ§in operasyonlar yapÄ±lÄ±yor." diye konuÅŸtu.
Cenevre'ye gelmeden Ã¶nce Mistura ile Riyad'ta bir araya geldiklerini belirten Muslat, "TÃ¼m konuÅŸmamÄ±z, bir an Ã¶nce siyasi geÃ§iÅŸ mÃ¼zakerelere geÃ§mek Ã¼zerineydi." ifadesini kullandÄ±.
Muslat, siyasi geÃ§iÅŸin "Esedsiz" olmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayarak, "DEAÅž'Ä±n da bitmesi, Esed'in gitmesiyle mÃ¼mkÃ¼n olacak." dedi.
SÃ¶zcÃ¼ Muslat, BM GÃ¼venlik Konseyi'nin 2254 sayÄ±lÄ± kararÄ±nÄ±n geÃ§iÅŸ yÃ¶netimi, anayasa hazÄ±rlanmasÄ± ve adil seÃ§imlerin dÃ¼zenlenmesi maddelerinin sÄ±rasÄ±yla uygulanmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlatarak, "Ne Rusya ne Ä°ran anayasa hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±na mÃ¼dahale edebilir." diye konuÅŸtu.
Rusya'nÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lmasÄ±yla ilgili Ä±srarÄ±na deÄŸinen Muslat, "KÃ¼rtler zaten iÃ§imizde, makul bir sayÄ±da temsil ediliyor. Bunlar, KÃ¼rtlerin gerÃ§ek temsilcileri." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
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Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde 5. tur Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸlÄ±yor. Muhalefet heyetinin sÃ¶zcÃ¼lerinden Muslat, "Biz ciddiyetle geldik. KarÅŸÄ±mÄ±zda ciddi bir taraf arÄ±yoruz. Rejimle doÄŸrudan gÃ¶rÃ¼ÅŸmekte Ä±srarcÄ±yÄ±z. Kaybedecek zamanÄ±mÄ±z yok." dedi.
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