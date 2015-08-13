09:22, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

Saddam'Ä± sorgulayan CIA ajanÄ±ndan yÄ±llar sonra gelen itiraflar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'Ä±n devrik lideri Saddam HÃ¼seyin'i ilk sorgulayan eski ABD Merkezi Haber Alma TeÅŸkilatÄ± (CIA) AjanÄ± John Nixon, iki aydan fazla sÃ¼ren sorgulamalardan sonra bu Ã¼lkede kimyasal silah olmadÄ±ÄŸÄ± sonucuna vardÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Nixon, geÃ§en aralÄ±k ayÄ±nda ilk baskÄ±sÄ± yayÄ±mlanan BaÅŸkanÄ± Sorgulama (Debriefing the President) adlÄ± kitabÄ±yla ilgili olarak Washington merkezli Brookings EnstitÃ¼sÃ¼nde konuÅŸtu.

Irak'Ä±n iÅŸgalinden 8 ay sonra Irak'a gittiÄŸini aktaran Nixon, CIA'e girmeden Ã¶nce Georgetown Ãœniversitesinde ulusal gÃ¼venlik Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Saddam HÃ¼seyin'le ilgili Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Saddam HÃ¼seyin ile ilgili birÃ§ok efsanenin dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, devrik liderin dublÃ¶rler kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Nixon, hakkÄ±nda Ã§ok fazla video ve fotoÄŸraf incelediÄŸini dile getirdi.

Nixon, Saddam'Ä±n bulunduÄŸu odaya girer girmez yÃ¼zÃ¼ndeki ifadeden karÅŸÄ±sÄ±ndaki kiÅŸinin dublÃ¶r deÄŸil Saddam HÃ¼seyin olduÄŸunu anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Odaya Saddam HÃ¼seyin'in gerÃ§ek Saddam olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etmek iÃ§in girdim. Tabii elimizde Saddam'la ilgili bize verilen fiziki Ã¶zellikler vardÄ±; Ã¶rneÄŸin bileÄŸinde aÅŸiretinin dÃ¶vmesi, bacaÄŸÄ±nda bir mermi izi vardÄ±. Hepsini kontrol ettim ancak iÃ§eri girer girmez yÃ¼zÃ¼me ilk baktÄ±ÄŸÄ± anda onun Saddam olduÄŸunu anladÄ±m." diye konuÅŸtu.

"KÄ°MYASAL SÄ°LAH YOKTU"

Saddam HÃ¼seyin'in yakalandÄ±ÄŸÄ±nda Amerikan yÃ¶netiminin devrik lidere ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilmediÄŸini sÃ¶yleyen emekli ajan, haftalarca sadece onu konuÅŸturmalarÄ±nÄ± istediklerini ve kendisinin de Saddam'la Irak ve OrtadoÄŸu tarihi Ã¼zerine uzun uzun gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Herkesin merak ettiÄŸi kitle imha silahlarÄ± konusunda uzun uzun konuÅŸtuklarÄ±nÄ± kaydeden Nixon, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Ä°ki ay sÃ¼ren ve her defasÄ±nda konunun bir ÅŸekilde kitle imha silahlarÄ±na geldiÄŸi sorgulama sonucunda Saddam ile aynÄ± sonuca vardÄ±m; Irak'ta kimyasal silah yoktu. Irak rejiminin bir kimyasal silah programÄ± veya nÃ¼kleer programÄ± yoktu. AynÄ± zamanda Saddam'Ä±n ileride bÃ¶yle bir planÄ± da yoktu."

Saddam'Ä±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler denetÃ§ilerine karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±lÄ±r olduÄŸuna deÄŸinen Nixon, devrik liderin denetleme ekibinde birÃ§ok istihbarat mensubunun da olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktardÄ±.

Nixon, ÅŸu bilgileri verdi:

"Egemenlik haklarÄ±nÄ±n ihlali gibi mevzular bir tarafa, Saddam istihbarat Ã¶rgÃ¼tlerinin denetleme ekibiyle Ã¼lkeye girip ordunun mÃ¼himmat kapasitesini ve yerlerini Ã¶ÄŸrenebileceÄŸinden endiÅŸe ettiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yordu. Daha da Ã¶nemlisi denetÃ§ilerin arasÄ±na sÄ±zan ajanlarÄ±n rejimin zayÄ±f noktalarÄ±nÄ± tespit edebileceÄŸinden endiÅŸe ediyordu ki bu oldukÃ§a anlaÅŸÄ±lÄ±r bir ÅŸeydi. DolayÄ±sÄ±yla konunun kimyasal silahlarÄ±n tespitinden farklÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."

Saddam'Ä±n gelinen noktada idam edileceÄŸini bildiÄŸini ancak buna raÄŸmen oldukÃ§a sakin ve vakur olduÄŸunu bildiren Nixon, onu "karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± en karizmatik liderlerden biri" diye tanÄ±mladÄ±.

John Nixon, ABD yÃ¶netiminden herkesin Saddam'Ä±n yakalanmadan intihar edeceÄŸini savunduÄŸunu ancak CIA psikiyatristlerinin onun gibi davasÄ±na baÄŸlÄ± birinin kendini Ã¶ldÃ¼rmeyeceÄŸi sonucuna vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Emekli ajan, Saddam'a kendisinin devrildiÄŸini, yeni bir hÃ¼kÃ¼metin kurulacaÄŸÄ±nÄ± ifade ettiÄŸini, onun ise kendisine ABD'nin Irak'ta baÅŸarÄ±sÄ±z olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi bilgisini verdi.

Nixon, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Bana, 'Siz bu Ã¼lkeyi tanÄ±mÄ±yorsunuz. Ben gidersem benden sonra bu Ã¼lke terÃ¶r yuvasÄ±na dÃ¶ner ve birÃ§ok grup adeta Ã¼lkeyi savaÅŸ alanÄ±na Ã§evirir' dedi. Kendisine ifade etmedim ama iÃ§imden 'Bu konuda hakkÄ±n var' dedim. Ä°ran'Ä±n ve Åžiilerin mezhep eksenli yayÄ±lmacÄ±lÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapÄ±yordu. Bunun Irak toplumunda ve daha geniÅŸ Arap coÄŸrafyasÄ±nda ciddi sonuÃ§larÄ±nÄ±n olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yordu. AÃ§Ä±kÃ§asÄ± bu konuda haklÄ± Ã§Ä±ktÄ±."

Kendisi dahil birÃ§ok kiÅŸinin Saddam HÃ¼seyin'in idamÄ±yla Irak'Ä±n bir hukuk devleti olarak yoluna devam edeceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Nixon, buna karÅŸÄ±n Saddam'Ä±n bir gece alÄ±nÄ±p kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda sloganlarla idam edildiÄŸini gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nde hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Saddam'Ä±n Ã§ok kÃ¶tÃ¼ ÅŸeyler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Nixon, "Tam da yÄ±llarca Irak'ta yaptÄ±ÄŸÄ± gibi idam edildi. O zaman, 'Aman TanrÄ±m, biz bunun iÃ§in buraya gelmiÅŸ olamayÄ±z' dedim." ifadelerini kullandÄ±.