09:45, 23 Mart 2017 Perşembe

KPSS'ye başvuru için son gün

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan başvuru kılavuzuna göre 2017 KPSS başvuruları 13 Mart 2017 tarihinde başladı. Söz konusu başvurular bugün (23 Mart 2017) sona erecektir. Ayrıca 2017 KPSS başvurusu yapacak olan adaylar başvurularının ardından 24 Mart 2017 tarihinde de başvuru ücretlerini yatırabilirler.

Söz konusu başvuru kılavuzunda sınavın uygulanması isimli metinde KPSS'de ÖSYM'nin tartışılan kuralı 9.45'in uygulanacağı ifade edildi. Konu ile ilgili olarak kılavuzda şu ifadelere yer verildi;

9.45 KURALI

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur.

DİKKAT: Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Bu nedenle adaylar, Sınava Giriş Belgelerinde yazılı “Sınav Saati”nden en az 1 saat önce sınava girecekleri binanın önünde hazır bulunmalıdır.

Adaylar, sınav salonuna sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgeleri ve nüfus cüzdanı/TC Kimlik Kartı veya pasaportları kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır. Yerine oturan aday ilgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı/TC Kimlik Kartı veya pasaportunu sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki görevliler ilk iş olarak adayların tek tek kimlik kontrollerini yapacaklardır ve sınava giriş belgelerini toplayacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okuyacak, üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı ve soyadı bulunan cevap kağıtları ile içinde iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete bulunan kutuların dağıtılmasını sağlayacaktır.

SON GÜN...

NOT: KPSS başvuruları bugün itibari ile sona erecek. ÖSYM bürolarından başvuru yapacak olan adaylar başvurularını saat 17.00'a kadar ÖSYM'nin aday işlemleri bölümünden başvuru yapacak olan adaylar ise başvurularını 23.59'a kadar yapacaklardır.