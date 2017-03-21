ASELSAN'daki FETÃ– operasyonunda 44 tutuklama

FETÃ–,Â ASELSAN'daki yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 75 kiÅŸiden 44'Ã¼ tutuklandÄ±.
Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Mali Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, aralarÄ±nda ASELSAN'daki gÃ¶revinden daha Ã¶nce uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lanlarÄ±n da bulunduÄŸu 75 ÅŸÃ¼pheli, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.
SoruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten savcÄ±ya ifade veren bu kiÅŸilerden 74'Ã¼ tutuklanmalarÄ± talebiyle mahkemeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±, biri ise savcÄ±lÄ±kÃ§a salÄ±verildi.
NÃ¶betÃ§i Sulh Ceza Hakimliklerince sorgulanan 74 ÅŸÃ¼pheliden 44'Ã¼ tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gÃ¶nderildi. DiÄŸer 30 ÅŸÃ¼pheli ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± "(Rusya'daki PYD ofisi) Oradaki ofisin kapatÄ±lmasÄ± konusunda Rusya'dan adÄ±m atmasÄ±nÄ± bekliyoruz." aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Ä°hracatÃ§Ä± firmalarÄ±n temsilcilerine, ihracat tutarlarÄ±na gÃ¶re deÄŸiÅŸen sayÄ±da hususi damgalÄ± pasaport verilmesine iliÅŸkin Bakanlar Kurulu kararÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±
Ä°stanbul Emniyeti, Ä°stanbul Avrupa YakasÄ±'nda 2 bin polise, saat 12.00-15.00 arasÄ±nda Kurt KapanÄ± 2 operasyonunu gerÃ§ekleÅŸtiriyor.
Eski DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Emine Ayna, terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
TÃ¼rkiye'de iÅŸsizlik oranÄ±, 2016'da bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re 0,6 puan artarak yÃ¼zde 10,9 oldu. Ä°ÅŸsiz sayÄ±sÄ± bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re 273 bin kiÅŸi artarak 3 milyon 330 bin kiÅŸi olarak gerÃ§ekleÅŸti
FETÃ–'nÃ¼n ASELSAN'daki yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 75 kiÅŸiden 44'Ã¼ tutuklandÄ±
2017 KPSS'ye katÄ±lmak iÃ§in henÃ¼z baÅŸvuru yapmayanlar iÃ§in bugÃ¼n son baÅŸvuru gÃ¼nÃ¼
EskiÅŸehir'de engelli rampalarÄ±na park eden araÃ§lar, WhatsApp grubunda fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸÄ±ldÄ±ktan sonra bulunduÄŸu yerden Ã§ektiriliyor ve sahiplerine ceza kesiliyor
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, NorveÃ§'in FETÃ– mensubu eski subaylara iltica hakkÄ± tanÄ±masÄ±na iliÅŸkin, NorveÃ§'in Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ellefsen'in BakanlÄ±ÄŸa Ã§aÄŸrÄ±larak TÃ¼rkiye'nin tepkisinin dile getirildiÄŸini belirtti
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± kÄ±nanarak, "UluslararasÄ± toplum ve mÃ¼ttefiklerimizle dayanÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼receÄŸimizi yineliyoruz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Londra'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± nedeniyle Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May'a gÃ¶nderdiÄŸi taziye mesajÄ±nda, TÃ¼rkiye'nin BirleÅŸik KrallÄ±k'la her zaman dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde olduÄŸunu kaydetti
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Yunanistanâ€™Ä±n Dimetoka kentindeki tarihi BeyazÄ±t Camii'ndeki yangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedeninin tespit edilmesini Yunan makamlarÄ±ndan beklediÄŸini belirtti
ÅžanlÄ±urfa 7. Asliye Ceza Mahkemesi, HDP Milletvekili Ä°brahim Ayhan hakkÄ±nda savunmasÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±na yÃ¶nelik "yakalama" kararÄ± verdi
Siirt'in Pervari ilÃ§esinde PKK/KCK'nÄ±n sÃ¶zde devlet yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik 16 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi, 7 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, ABD'nin uÃ§uÅŸlara yÃ¶nelik elektronik cihaz kÄ±sÄ±tlamasÄ±na iliÅŸkin kararÄ±na, "Bu tutum TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir haksÄ±zlÄ±ktÄ±r" dedi
YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun aldÄ±ÄŸÄ± karar uyarÄ±nca, daha Ã¶nce seÃ§ime 4 gÃ¼n kala sandÄ±k kurulu baÅŸkanlarÄ±nca alÄ±nan seÃ§im torbalarÄ±, artÄ±k seÃ§im sabahÄ± bina sorumlularÄ±nca alÄ±narak sandÄ±k kurulu baÅŸkanlarÄ±na ulaÅŸtÄ±rÄ±lacak