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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
12:17, 23 Mart 2017 PerÅŸembe
Irak
10:02, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

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Musul'da 43 sivil 'yanlÄ±ÅŸlÄ±kla' Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Musul'da 43 sivil 'yanlÄ±ÅŸlÄ±kla' Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Irak'Ä±n Musul kentinin batÄ±sÄ±nda son 24 saatte DEAÅž'a yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda "yanlÄ±ÅŸlÄ±kla" 43 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'Ä±nÂ MusulÂ kentinin batÄ±sÄ±nda son 24 saatte dÃ¼zenlenenÂ hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 43Â sivilin "yanlÄ±ÅŸlÄ±kla" Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

Ani MÃ¼dahale Birliklerinde gÃ¶revli YÃ¼zbaÅŸÄ± Ahmed el-Hazraci yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ortak Operasyonlar KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, son 24 saatte Musul'un batÄ±sÄ±nda DEAÅž'Ä± hedef alarak dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda aralarÄ±nda Ã§ocuk, kadÄ±n ve yaÅŸlÄ±larÄ±n da olduÄŸu 43 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini sÃ¶yledi.

'SALDIRILAR KOALÄ°SYON GÃœÃ‡LERÄ° TARAFINDAN DÃœZENLENMÄ°Åž OLABÄ°LÄ°R'

SÃ¶z konusu saldÄ±rÄ±larÄ±n koalisyon gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenmiÅŸ olabileceÄŸini belirten Hazraci, Musul'un batÄ±sÄ±nÄ±n DEAÅž'tan kurtarÄ±lmasÄ± kapsamÄ±nda karadan ve havadan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda sivillerin yanlÄ±ÅŸlÄ±kla hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Musul'un DEAÅž'tan kurtarÄ±lmasÄ± operasyonunda yer alan komutanlarÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± bir gÃ¼venlik toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleneceÄŸini aktaran Hazraci, Ã¶rgÃ¼tle mÃ¼cadele yollarÄ± ile sivillerin korunmasÄ±na iliÅŸkin konularÄ±n ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.



Ä°lgili Konular Ä±rak Musul DEAÅž
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