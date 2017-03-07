DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
12:17, 23 Mart 2017 PerÅŸembe
Amerika
10:07, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

  • PaylaÅŸ
Trump'tan CumhuriyetÃ§i vekillere ikna telefonu
Trump'tan CumhuriyetÃ§i vekillere ikna telefonu

Amerikan medyasÄ±, Trump'Ä±n CumhuriyetÃ§i vekilleri telefonla tek tek arayarak yeni saÄŸlÄ±k sigortasÄ± tasarÄ±nÄ±n Temsilciler Meclisinden geÃ§mesini saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ±Â Donald Trump'Ä±n, yeniÂ saÄŸlÄ±k sigortasÄ±Â tasarÄ±sÄ±na yÃ¶nelik kritik oylama Ã¶ncesiÂ CumhuriyetÃ§i vekilleri bizzat telefonla arayarak ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Trump yÃ¶netimi iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã¶nemi bulunan Amerikan SaÄŸlÄ±k Hizmetleri YasasÄ± (AHCA), Temsilciler Meclisinin bugÃ¼nkÃ¼ oturumunda oylamaya sunulacak. CumhuriyetÃ§iler ve Demokratlar, kritik oylama Ã¶ncesi son kozlarÄ±nÄ± oynuyor.

Eski BaÅŸkan Barack Obama'nÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan DÃ¼ÅŸÃ¼k Maliyetli SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± YasasÄ±'nÄ±n (ACA) iptalini Ã¶ngÃ¶ren AHCA'nin Kongrenin ilk kanadÄ±ndan geÃ§mesi iÃ§in 216 "evet" oyu gerekiyor.

Buna karÅŸÄ±n tasarÄ±nÄ±n 237 CumhuriyetÃ§i ve 193 Demokrat vekilin bulunduÄŸu Temsilciler Meclisinde yapÄ±lacak oylamada yeterli desteÄŸi bulamamasÄ±, Beyaz Saray'Ä± ve CumhuriyetÃ§i liderleri endiÅŸelendiriyor.

TASARI KARÅžITI Â CUMHURÄ°YETÃ‡Ä° 27 VEKÄ°L TRUMP'UN Ä°ÅžÄ°NÄ° ZORLAÅžTIRABÄ°LÄ°R

Amerikan medyasÄ±ndaki haberlere gÃ¶re, Donald Trump, CumhuriyetÃ§i vekilleri tek tek arayarak yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n Temsilciler Meclisinden geÃ§mesini garantilemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Trump'Ä±n CumhuriyetÃ§ileri ÅŸahsen aramasÄ±nda 27 vekilin tasarÄ±ya muhalefet edeceÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu belirtiliyor.

Muhalif vekiller, Oval Ofis'ten ve CumhuriyetÃ§i liderlerden gelen baskÄ±ya raÄŸmen fikirlerini deÄŸiÅŸtirmezse tasarÄ±nÄ±n 216 oya ulaÅŸamayarak reddedileceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Donald Trump, geÃ§en salÄ± gÃ¼nÃ¼ Temsilciler Meclisinde CumhuriyetÃ§i vekillerle yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, "Yeni saÄŸlÄ±k yasasÄ±nÄ± Ã§Ä±karmazsak bu kalabalÄ±klarÄ± artÄ±k toplayamayÄ±z. Bunu yapmazsanÄ±z 2018'de pek Ã§oÄŸunuzun koltuÄŸunu kaybedeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

KOCH KARDEÅžLERDEN MUHALÄ°F VEKÄ°LLERE MÄ°LYONLARCA DOLARLIK VAAT

ABD'nin en zengin iÅŸ adamlarÄ±ndan milyarder Koch kardeÅŸler, kritik oylama Ã¶ncesi tasarÄ±ya karÅŸÄ± Ã§Ä±kan CumhuriyetÃ§i vekillere gelecek yÄ±l yapÄ±lacak Temsilciler Meclisi seÃ§imleri iÃ§in milyonlarca dolarlÄ±k finansman saÄŸlayacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.



Ä°lgili Konular ABD trump
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Amerika Haberleri
Moldova AEB'den gÃ¶zlemci statÃ¼sÃ¼ talep etti
Moldova AEB'den gÃ¶zlemci statÃ¼sÃ¼ talep etti

Moldova'nÄ±n gÃ¶zlemci statÃ¼sÃ¼ iÃ§in Avrasya Ekonomik BirliÄŸine (AEB) baÅŸvuru yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Venezuela askerleri Kolombiya topraklarÄ±na girdi
Venezuela askerleri Kolombiya topraklarÄ±na girdi!

Venezuela askerlerinin sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§tiÄŸinin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Kolombiya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± sorunun Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in bÃ¶lgeye heyet gÃ¶nderdi
Ä°ngiltere'de terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 6 adrese baskÄ±n
Ä°ngiltere'de terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 6 adrese baskÄ±n

Ä°ngiltere polisi, dÃ¼nkÃ¼ saldÄ±rÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸundan ÅŸÃ¼phelenilen 7 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Arjantin'de grevdeki on binlerce Ã¶ÄŸretmen gÃ¶steri dÃ¼zenledi
Arjantin'de grevdeki on binlerce Ã¶ÄŸretmen gÃ¶steri dÃ¼zenledi

Arjantin'de grevdeki on binlerce Ã¶ÄŸretmen, maaÅŸlarÄ±na yÃ¼zde 35 zam yapÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyor
Danimarka sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuklarÄ± sÄ±nÄ±rda reddetmeyi planlÄ±yor
Danimarka sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuklarÄ± sÄ±nÄ±rda reddetmeyi planlÄ±yor

Danimarka hÃ¼kÃ¼meti, kriz dÃ¶nemlerinde uygulamaya konulacak "acil eylem planÄ±" yasa tasarÄ±sÄ± kapsamÄ±nda sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara kapatmaya hazÄ±rlanÄ±yor
Ã–zbekistan ve Kazakistan'dan 1 milyar dolarlÄ±k anlaÅŸma
Ã–zbekistan ve Kazakistan'dan 1 milyar dolarlÄ±k anlaÅŸma

Kazakistan tarihine ilk kez Ã–zbekistan ile 1 milyar dolarlÄ±k 75 anlaÅŸma imzalanacak
Trump'tan CumhuriyetÃ§i vekillere ikna telefonu
Trump'tan CumhuriyetÃ§i vekillere ikna telefonu

Amerikan medyasÄ±, Trump'Ä±n CumhuriyetÃ§i vekilleri telefonla tek tek arayarak yeni saÄŸlÄ±k sigortasÄ± tasarÄ±nÄ±n Temsilciler Meclisinden geÃ§mesini saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±
Musul'da 43 sivil 'yanlÄ±ÅŸlÄ±kla' Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Musul'da 43 sivil 'yanlÄ±ÅŸlÄ±kla' Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Irak'Ä±n Musul kentinin batÄ±sÄ±nda son 24 saatte DEAÅž'a yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda "yanlÄ±ÅŸlÄ±kla" 43 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Ä°ngiltere meclis baskÄ±nÄ±nda Ã§ok sayÄ±da gÃ¶zaltÄ±
Ä°ngiltere meclis baskÄ±nÄ±nda Ã§ok sayÄ±da gÃ¶zaltÄ±

Londra'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± ile ilgili bu sabah Ä°ngiliz polisi Birmingham'daki bir eve baskÄ±n dÃ¼zenledi. Ã‡ok sayÄ±da gÃ¶zaltÄ± var
Suriyeli muhalifler bugÃ¼n Cenevre'de 'ciddi muhatap' istedi
Suriyeli muhalifler bugÃ¼n Cenevre'de 'ciddi muhatap' istedi

Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde 5. tur Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸlÄ±yor. Muhalefet heyetinin sÃ¶zcÃ¼lerinden Muslat, "Biz ciddiyetle geldik. KarÅŸÄ±mÄ±zda ciddi bir taraf arÄ±yoruz. Rejimle doÄŸrudan gÃ¶rÃ¼ÅŸmekte Ä±srarcÄ±yÄ±z. Kaybedecek zamanÄ±mÄ±z yok." dedi.
Saddam'Ä± sorgulayan CIA ajanÄ±ndan yÄ±llar sonra gelen itiraflar
Saddam'Ä± sorgulayan CIA ajanÄ±ndan yÄ±llar sonra gelen itiraflar

Irak'Ä±n devrik lideri Saddam HÃ¼seyin'i ilk sorgulayan eski CIA AjanÄ± Nixon, iki aydan fazla sÃ¼ren sorgulamalardan sonra Irak'ta kimyasal silah olmadÄ±ÄŸÄ± sonucuna vardÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
KaradaÄŸ'da TÃ¼rkÃ§e kurslarÄ±na yoÄŸun ilgi
KaradaÄŸ'da TÃ¼rkÃ§e kurslarÄ±na yoÄŸun ilgi

KaradaÄŸ'Ä±n baÅŸkenti Podgorica'da Ä°lginin her geÃ§en yÄ±l arttÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkÃ§e kurslarÄ±nda, bu yÄ±l 150'ye yakÄ±n Ã¶ÄŸrenci TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸreniyor
Åžam ve Ä°dlib kÄ±rsalÄ±na hava destekli saldÄ±rÄ± 8 Ã¶lÃ¼ FOTO
Åžam ve Ä°dlib kÄ±rsalÄ±na hava destekli saldÄ±rÄ±: 8 Ã¶lÃ¼ | FOTO

Esed yÃ¶netimindeki savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Åžam'da dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 6 sivil Ã¶ldÃ¼, 25 sivil yaralanÄ±rken,yine Esed Rejimine baÄŸlÄ± birliklerin Ä°dlib kÄ±rsalÄ±na yÃ¶nelik hava destekli saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1'i Ã§ocuk 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 6 kiÅŸi yaralandÄ±
ABD'nin elektronik cihaz yasaÄŸÄ± ekonomik misilleme' iddiasÄ±
'ABD'nin elektronik cihaz yasaÄŸÄ± ekonomik misilleme' iddiasÄ±

Washington yÃ¶netiminin 8 Ã¼lkeden ABDâ€™ye direkt uÃ§uÅŸlara uyguladÄ±ÄŸÄ± elektronik cihaz yasaÄŸÄ±nÄ±n, gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle deÄŸil, ekonomik nedenlerden kaynaklandÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.
Fransa da 'sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yemek daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yasaÄŸÄ±' iptal
Fransaâ€™da 'sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yemek daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yasaÄŸÄ±' iptal

Calais Belediyesinin, insani yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yemek daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yasaklayan genelgesi idari mahkeme tarafÄ±ndan iptal edildi
Biden Trump-Putin yakÄ±nlaÅŸmasÄ±ndan endiÅŸeli
Biden, Trump-Putin yakÄ±nlaÅŸmasÄ±ndan endiÅŸeli

ABD'de eski BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Joe Biden, yeni gÃ¶reve gelen BaÅŸkan Donald Trump liderliÄŸindeki yÃ¶netimin, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'le sÃ¼regelen yakÄ±nlaÅŸmasÄ±ndan endiÅŸe duyduÄŸunu belirtti

Haberler

Biden, Trump-Putin yakÄ±nlaÅŸmasÄ±ndan endiÅŸeli
Biden Trump-Putin yakÄ±nlaÅŸmasÄ±ndan endiÅŸeli

Trump dÃ¶neminde ABD-Avrupa savunma iliÅŸkileri | ANALÄ°Z
Trump dÃ¶neminde ABD-Avrupa savunma iliÅŸkileri ANALÄ°Z

Trump'tan CumhuriyetÃ§i vekillere 'seÃ§im' uyarÄ±sÄ±
Trump'tan CumhuriyetÃ§i vekillere 'seÃ§im' uyarÄ±sÄ±

Beyaz Saray'dan 'Trump-Rusya' iddialarÄ±na yalanlama
Beyaz Saray'dan 'Trump-Rusya' iddialarÄ±na yalanlama

Trump resmen FBI soruÅŸturmasÄ±nda
Trump resmen FBI soruÅŸturmasÄ±nda

Trump-Merkel gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde 'tokalaÅŸma' krizi
Trump-Merkel gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde 'tokalaÅŸma' krizi

Trump ile Merkel ilk kez yÃ¼zyÃ¼ze
Trump ile Merkel ilk kez yÃ¼zyÃ¼ze

Trump yÃ¶netimi ilk bÃ¼tÃ§e teklifini aÃ§Ä±kladÄ±
Trump yÃ¶netimi ilk bÃ¼tÃ§e teklifini aÃ§Ä±kladÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 