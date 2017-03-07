10:07, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

Trump'tan CumhuriyetÃ§i vekillere ikna telefonu





Amerikan medyasÄ±, Trump'Ä±n CumhuriyetÃ§i vekilleri telefonla tek tek arayarak yeni saÄŸlÄ±k sigortasÄ± tasarÄ±nÄ±n Temsilciler Meclisinden geÃ§mesini saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD BaÅŸkanÄ±Â Donald Trump'Ä±n, yeniÂ saÄŸlÄ±k sigortasÄ±Â tasarÄ±sÄ±na yÃ¶nelik kritik oylama Ã¶ncesiÂ CumhuriyetÃ§i vekilleri bizzat telefonla arayarak ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Trump yÃ¶netimi iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã¶nemi bulunan Amerikan SaÄŸlÄ±k Hizmetleri YasasÄ± (AHCA), Temsilciler Meclisinin bugÃ¼nkÃ¼ oturumunda oylamaya sunulacak. CumhuriyetÃ§iler ve Demokratlar, kritik oylama Ã¶ncesi son kozlarÄ±nÄ± oynuyor. Eski BaÅŸkan Barack Obama'nÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan DÃ¼ÅŸÃ¼k Maliyetli SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± YasasÄ±'nÄ±n (ACA) iptalini Ã¶ngÃ¶ren AHCA'nin Kongrenin ilk kanadÄ±ndan geÃ§mesi iÃ§in 216 "evet" oyu gerekiyor. Buna karÅŸÄ±n tasarÄ±nÄ±n 237 CumhuriyetÃ§i ve 193 Demokrat vekilin bulunduÄŸu Temsilciler Meclisinde yapÄ±lacak oylamada yeterli desteÄŸi bulamamasÄ±, Beyaz Saray'Ä± ve CumhuriyetÃ§i liderleri endiÅŸelendiriyor. TASARI KARÅžITI Â CUMHURÄ°YETÃ‡Ä° 27 VEKÄ°L TRUMP'UN Ä°ÅžÄ°NÄ° ZORLAÅžTIRABÄ°LÄ°R Amerikan medyasÄ±ndaki haberlere gÃ¶re, Donald Trump, CumhuriyetÃ§i vekilleri tek tek arayarak yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n Temsilciler Meclisinden geÃ§mesini garantilemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Trump'Ä±n CumhuriyetÃ§ileri ÅŸahsen aramasÄ±nda 27 vekilin tasarÄ±ya muhalefet edeceÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu belirtiliyor. Muhalif vekiller, Oval Ofis'ten ve CumhuriyetÃ§i liderlerden gelen baskÄ±ya raÄŸmen fikirlerini deÄŸiÅŸtirmezse tasarÄ±nÄ±n 216 oya ulaÅŸamayarak reddedileceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Donald Trump, geÃ§en salÄ± gÃ¼nÃ¼ Temsilciler Meclisinde CumhuriyetÃ§i vekillerle yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, "Yeni saÄŸlÄ±k yasasÄ±nÄ± Ã§Ä±karmazsak bu kalabalÄ±klarÄ± artÄ±k toplayamayÄ±z. Bunu yapmazsanÄ±z 2018'de pek Ã§oÄŸunuzun koltuÄŸunu kaybedeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. KOCH KARDEÅžLERDEN MUHALÄ°F VEKÄ°LLERE MÄ°LYONLARCA DOLARLIK VAAT ABD'nin en zengin iÅŸ adamlarÄ±ndan milyarder Koch kardeÅŸler, kritik oylama Ã¶ncesi tasarÄ±ya karÅŸÄ± Ã§Ä±kan CumhuriyetÃ§i vekillere gelecek yÄ±l yapÄ±lacak Temsilciler Meclisi seÃ§imleri iÃ§in milyonlarca dolarlÄ±k finansman saÄŸlayacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

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