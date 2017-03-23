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12:17, 23 Mart 2017 PerÅŸembe
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10:17, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

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2016'da iÅŸsizlik yÃ¼zde 10.9'a yÃ¼kseldi
2016'da iÅŸsizlik yÃ¼zde 10.9'a yÃ¼kseldi

TÃ¼rkiye'de iÅŸsizlik oranÄ±, 2016'da bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re 0,6 puan artarak yÃ¼zde 10,9 oldu. Ä°ÅŸsiz sayÄ±sÄ± bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re 273 bin kiÅŸi artarak 3 milyon 330 bin kiÅŸi olarak gerÃ§ekleÅŸti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye genelinde 15 ve daha yukarÄ± yaÅŸtakilerde iÅŸsiz sayÄ±sÄ± 2016 yÄ±lÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re 273 bin kiÅŸi artarak 3 milyon 330 bin kiÅŸi oldu. Ä°ÅŸsizlik oranÄ± ise 0,6 puanlÄ±k artÄ±ÅŸ ile %10,9 seviyesinde gerÃ§ekleÅŸti. Ä°ÅŸsizlik oranÄ± erkeklerde 0,4 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla %9,6 kadÄ±nlarda ise 1,1 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla %13,7 oldu.

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