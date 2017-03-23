10:17, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

2016'da iÅŸsizlik yÃ¼zde 10.9'a yÃ¼kseldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye genelinde 15 ve daha yukarÄ± yaÅŸtakilerde iÅŸsiz sayÄ±sÄ± 2016 yÄ±lÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re 273 bin kiÅŸi artarak 3 milyon 330 bin kiÅŸi oldu. Ä°ÅŸsizlik oranÄ± ise 0,6 puanlÄ±k artÄ±ÅŸ ile %10,9 seviyesinde gerÃ§ekleÅŸti. Ä°ÅŸsizlik oranÄ± erkeklerde 0,4 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla %9,6 kadÄ±nlarda ise 1,1 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla %13,7 oldu.

HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

Â