Ä°ngiltere meclis baskÄ±nÄ±nda Ã§ok sayÄ±da gÃ¶zaltÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ngiltere polisi sabah saatlerinde saldÄ±rÄ±yla alakalÄ± olduÄŸu iddia edilen bir eve baskÄ±n dÃ¼zenledi. SKY News, polis operasyonunda birkaÃ§ kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
THERESA MAY: TERÃ–RE TESLÄ°M OLMAYACAÄžIZ
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Londra'da Ä°ngiltere parlamentosuna yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ilk kez konuÅŸtu. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan toplanan Acil GÃ¼venlik Komitesi'ne baÅŸkanlÄ±k eden May, toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "HastalÄ±klÄ± ve ahlaksÄ±z terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nÄ±yorum" ifadesini kullandÄ±.
SaldÄ±rÄ±yla ilgili bÃ¼tÃ¼n detaylarÄ±n halen araÅŸtÄ±rÄ±lmakta olduÄŸunu sÃ¶yleyen Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ±, saldÄ±rÄ±yÄ± sadece 1 kiÅŸinin gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi bilgisini doÄŸruladÄ±. Ä°ngiltere'de 'tehdit seviyesinde' bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ±nÄ± belirten May, Londra polisinin kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§erisinde saldÄ±rÄ±yla ilgili bir aÃ§Ä±klama yapacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
May aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "DeÄŸerlerimizi yenmeye yÃ¶nelik ÅŸiddet yoluyla yapÄ±lan her giriÅŸim baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸrayacaktÄ±r. Parlamento olaÄŸan ÅŸekilde toplanacak. LondralÄ±lar uyanacaklar ve gÃ¼nlerine normal bir ÅŸekilde devam edecekler. Bu sokaklarda yÃ¼rÃ¼yecekler. HayatlarÄ±nÄ± yaÅŸayacaklar. TerÃ¶re asla teslim olmayacaÄŸÄ±z ve nefretin sesinin bizi bÃ¶lmesine asla izin vermeyeceÄŸiz."
Londra polisi, olay sÄ±rasÄ±nda parlamentoda bulunan BaÅŸbakan Theresa May'in gÃ¼vende olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. May'in Acil GÃ¼venlik Komitesi'ni toplayacaÄŸÄ± belirtildi.
Moldova'nÄ±n gÃ¶zlemci statÃ¼sÃ¼ iÃ§in Avrasya Ekonomik BirliÄŸine (AEB) baÅŸvuru yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Venezuela askerlerinin sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§tiÄŸinin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Kolombiya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± sorunun Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in bÃ¶lgeye heyet gÃ¶nderdi
Ä°ngiltere polisi, dÃ¼nkÃ¼ saldÄ±rÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸundan ÅŸÃ¼phelenilen 7 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Arjantin'de grevdeki on binlerce Ã¶ÄŸretmen, maaÅŸlarÄ±na yÃ¼zde 35 zam yapÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyor
Danimarka hÃ¼kÃ¼meti, kriz dÃ¶nemlerinde uygulamaya konulacak "acil eylem planÄ±" yasa tasarÄ±sÄ± kapsamÄ±nda sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara kapatmaya hazÄ±rlanÄ±yor
Kazakistan tarihine ilk kez Ã–zbekistan ile 1 milyar dolarlÄ±k 75 anlaÅŸma imzalanacak
Amerikan medyasÄ±, Trump'Ä±n CumhuriyetÃ§i vekilleri telefonla tek tek arayarak yeni saÄŸlÄ±k sigortasÄ± tasarÄ±nÄ±n Temsilciler Meclisinden geÃ§mesini saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±
Irak'Ä±n Musul kentinin batÄ±sÄ±nda son 24 saatte DEAÅž'a yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda "yanlÄ±ÅŸlÄ±kla" 43 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Londra'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± ile ilgili bu sabah Ä°ngiliz polisi Birmingham'daki bir eve baskÄ±n dÃ¼zenledi. Ã‡ok sayÄ±da gÃ¶zaltÄ± var
Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde 5. tur Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸlÄ±yor. Muhalefet heyetinin sÃ¶zcÃ¼lerinden Muslat, "Biz ciddiyetle geldik. KarÅŸÄ±mÄ±zda ciddi bir taraf arÄ±yoruz. Rejimle doÄŸrudan gÃ¶rÃ¼ÅŸmekte Ä±srarcÄ±yÄ±z. Kaybedecek zamanÄ±mÄ±z yok." dedi.
Irak'Ä±n devrik lideri Saddam HÃ¼seyin'i ilk sorgulayan eski CIA AjanÄ± Nixon, iki aydan fazla sÃ¼ren sorgulamalardan sonra Irak'ta kimyasal silah olmadÄ±ÄŸÄ± sonucuna vardÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
KaradaÄŸ'Ä±n baÅŸkenti Podgorica'da Ä°lginin her geÃ§en yÄ±l arttÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkÃ§e kurslarÄ±nda, bu yÄ±l 150'ye yakÄ±n Ã¶ÄŸrenci TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸreniyor
Esed yÃ¶netimindeki savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Åžam'da dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 6 sivil Ã¶ldÃ¼, 25 sivil yaralanÄ±rken,yine Esed Rejimine baÄŸlÄ± birliklerin Ä°dlib kÄ±rsalÄ±na yÃ¶nelik hava destekli saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1'i Ã§ocuk 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 6 kiÅŸi yaralandÄ±
Washington yÃ¶netiminin 8 Ã¼lkeden ABDâ€™ye direkt uÃ§uÅŸlara uyguladÄ±ÄŸÄ± elektronik cihaz yasaÄŸÄ±nÄ±n, gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle deÄŸil, ekonomik nedenlerden kaynaklandÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.
Calais Belediyesinin, insani yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yemek daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yasaklayan genelgesi idari mahkeme tarafÄ±ndan iptal edildi
ABD'de eski BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Joe Biden, yeni gÃ¶reve gelen BaÅŸkan Donald Trump liderliÄŸindeki yÃ¶netimin, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'le sÃ¼regelen yakÄ±nlaÅŸmasÄ±ndan endiÅŸe duyduÄŸunu belirtti