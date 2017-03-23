09:35, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

Ä°ngiltere meclis baskÄ±nÄ±nda Ã§ok sayÄ±da gÃ¶zaltÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere polisi sabah saatlerinde saldÄ±rÄ±yla alakalÄ± olduÄŸu iddia edilen bir eve baskÄ±n dÃ¼zenledi. SKY News, polis operasyonunda birkaÃ§ kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.



THERESA MAY: TERÃ–RE TESLÄ°M OLMAYACAÄžIZ

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Londra'da Ä°ngiltere parlamentosuna yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ilk kez konuÅŸtu. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan toplanan Acil GÃ¼venlik Komitesi'ne baÅŸkanlÄ±k eden May, toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "HastalÄ±klÄ± ve ahlaksÄ±z terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nÄ±yorum" ifadesini kullandÄ±.

SaldÄ±rÄ±yla ilgili bÃ¼tÃ¼n detaylarÄ±n halen araÅŸtÄ±rÄ±lmakta olduÄŸunu sÃ¶yleyen Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ±, saldÄ±rÄ±yÄ± sadece 1 kiÅŸinin gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi bilgisini doÄŸruladÄ±. Ä°ngiltere'de 'tehdit seviyesinde' bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ±nÄ± belirten May, Londra polisinin kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§erisinde saldÄ±rÄ±yla ilgili bir aÃ§Ä±klama yapacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

May aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "DeÄŸerlerimizi yenmeye yÃ¶nelik ÅŸiddet yoluyla yapÄ±lan her giriÅŸim baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸrayacaktÄ±r. Parlamento olaÄŸan ÅŸekilde toplanacak. LondralÄ±lar uyanacaklar ve gÃ¼nlerine normal bir ÅŸekilde devam edecekler. Bu sokaklarda yÃ¼rÃ¼yecekler. HayatlarÄ±nÄ± yaÅŸayacaklar. TerÃ¶re asla teslim olmayacaÄŸÄ±z ve nefretin sesinin bizi bÃ¶lmesine asla izin vermeyeceÄŸiz."

Londra polisi, olay sÄ±rasÄ±nda parlamentoda bulunan BaÅŸbakan Theresa May'in gÃ¼vende olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. May'in Acil GÃ¼venlik Komitesi'ni toplayacaÄŸÄ± belirtildi.