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Özbekistan ve Kazakistan'dan 1 milyar dolarlık anlaşma
Özbekistan ve Kazakistan'dan 1 milyar dolarlık anlaşma

Kazakistan tarihine ilk kez Özbekistan ile 1 milyar dolarlık 75 anlaşma imzalanacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Özbekistan ve Kazakistan arasında 75 anlaşmanın imzalanacağı bildirildi.

Resmi ziyaret için Kazakistan’da bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Nazarbayev tarafından Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Karşılama töreninin ardından iki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, baş başa görüşmede yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda ilişkilerin daha da pekiştirilmesi gerektiğini belirterek “Görüşmelerimize dün başladık. Bugün 500 Özbek ve Kazak iş adamının katılımıyla iş forumu gerçekleşiyor. Forumda tarihimizde ilk kez 1 milyar dolarlık 75 anlaşma imzalanacak.” ifadelerini kullandı.

Nazarbayev, Özbekistan'ın geçen yıl ölen Cumhurbaşkanı İslam Kerimov ile temelini attıkları ikili ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev de Nazarbayev’in geçen yıl Semerkant ziyareti sırasındaki zor günlerinde Özbekistan’ın yanında olacağına dair yaptığı açıklamanın iki ülkeyi birbirine daha da yakınlaştırdığına işaret ederek “Son 5 ayda ilişkilerimiz daha da gelişti. Ticari ekonomik ilişkilerimiz yeni seviyeye çıktı. Bugünkü iş forumuna Özbekistan’dan 250 iş adamı katılıyor. Kısa sürede bölge iş birliğine önem verildi.” dedi.



İlgili Konular özbekistan kazakistan
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