10:37, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

Danimarka sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuklarÄ± sÄ±nÄ±rda reddetmeyi planlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Danimarka, refakatÃ§isi olmayan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuklarÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurularÄ±nÄ± iÅŸleme koymadan sÄ±nÄ±rda reddetmeyi planlÄ±yor.

Danimarkaâ€™nÄ±n Ã¶nde gelen gazetelerinden "Politiken", hÃ¼kÃ¼metin kriz dÃ¶nemlerinde uygulamaya koyacaÄŸÄ± "acil eylem planÄ±" yasa tasarÄ±sÄ± kapsamÄ±nda sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara kapatmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

TasarÄ±ya gÃ¶re, hÃ¼kÃ¼met refakatÃ§isi olmayan Ã§ocuklar da dahil olmak Ã¼zere sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n baÅŸvurularÄ±nÄ± iÅŸleme dahi koymadan reddedecek.

GÃ¶Ã§ ve Uyum BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bugÃ¼n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmeye baÅŸlanacak yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n Ã¼lke sÄ±nÄ±rlarÄ±na gelen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n reddedilmesine olanak tanÄ±yacaÄŸÄ± doÄŸrulandÄ± ve refakatÃ§isi olmayan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuklarÄ±n da buna dahil olduÄŸu belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, aileleri Danimarkaâ€™da olan refakatÃ§isiz sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuklarÄ±n uygulama dÄ±ÅŸÄ± tutulabileceÄŸi ifade edildi.

Gazetenin aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± rakamlara gÃ¶re, geÃ§en yÄ±l bin 184 refakatÃ§isiz sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuk Danimarkaâ€™ya geldi.

Parlamentodaki bazÄ± siyasi partiler ise Dublin SÃ¶zleÅŸmesiâ€™nin askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± durumlarda, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara uygulanmasÄ± planlanan "acil eylem planÄ±" yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n "acÄ±masÄ±z ve insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ±" olarak nitelendirdi.