Arjantin'de grevdeki on binlerce Ã¶ÄŸretmen gÃ¶steri dÃ¼zenledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Arjantin'de 6 Mart'tan bu yana maaÅŸlarÄ±na artÄ±ÅŸ yapÄ±lmasÄ± talebiyle grev yapan on binlerce Ã¶ÄŸretmen gÃ¶steri dÃ¼zenledi.
BaÅŸkent Buenos Aires'teki Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanan on binlerce Ã¶zel ve devlet okulu Ã¶ÄŸretmeni sloganlar attÄ± ve bazÄ± yollarÄ± trafiÄŸe kapattÄ±.
Devlet BaÅŸkanÄ± Mauricio Macri ise grevin ekimde yapÄ±lacak kongre seÃ§imleri Ã¶ncesinde siyasi nedenlerle dÃ¼zenlendiÄŸi deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Ã–zel Ã–ÄŸretmenler SendikasÄ± ve EÄŸitim Ä°ÅŸÃ§ileri Konfederasyonunun Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine 6 Mart'ta greve baÅŸlayan Ã¶ÄŸretmenler, Ã¼lkede geÃ§en yÄ±l yÃ¼zde 40'Ä± aÅŸan enflasyon oranÄ±nÄ± telafi etmek iÃ§in maaÅŸlarÄ±nda yÃ¼zde 35'lik artÄ±ÅŸ talep ediyor.
Grevin baÅŸlamasÄ±ndan bu yana bazÄ± bÃ¶lgelerde Ã¶ÄŸretmenlerin maaÅŸ artÄ±ÅŸ talebi yarÄ± oranda da olsa karÅŸÄ±landÄ± ve Ã¶ÄŸretmenler grevlerini sona erdirerek gÃ¶revlerinin baÅŸÄ±na dÃ¶ndÃ¼.
Devlet BaÅŸkanÄ± Macri'nin geÃ§en yÄ±l gÃ¶reve gelmesinin ardÄ±ndan hÃ¼kÃ¼met harcamalarÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ± amacÄ±yla binlerce kiÅŸi iÅŸten Ã§Ä±kartÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Macri, sÃ¶z konusu politikalarÄ±n Ã¼lkenin zor durumdaki ekonomisinin rahatlamasÄ± iÃ§in gerekli olduÄŸunu savunmuÅŸtu.
Moldova'nÄ±n gÃ¶zlemci statÃ¼sÃ¼ iÃ§in Avrasya Ekonomik BirliÄŸine (AEB) baÅŸvuru yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Venezuela askerlerinin sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§tiÄŸinin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Kolombiya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± sorunun Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in bÃ¶lgeye heyet gÃ¶nderdi
Ä°ngiltere polisi, dÃ¼nkÃ¼ saldÄ±rÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸundan ÅŸÃ¼phelenilen 7 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Arjantin'de grevdeki on binlerce Ã¶ÄŸretmen, maaÅŸlarÄ±na yÃ¼zde 35 zam yapÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyor
Danimarka hÃ¼kÃ¼meti, kriz dÃ¶nemlerinde uygulamaya konulacak "acil eylem planÄ±" yasa tasarÄ±sÄ± kapsamÄ±nda sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara kapatmaya hazÄ±rlanÄ±yor
Kazakistan tarihine ilk kez Ã–zbekistan ile 1 milyar dolarlÄ±k 75 anlaÅŸma imzalanacak
Amerikan medyasÄ±, Trump'Ä±n CumhuriyetÃ§i vekilleri telefonla tek tek arayarak yeni saÄŸlÄ±k sigortasÄ± tasarÄ±nÄ±n Temsilciler Meclisinden geÃ§mesini saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±
Irak'Ä±n Musul kentinin batÄ±sÄ±nda son 24 saatte DEAÅž'a yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda "yanlÄ±ÅŸlÄ±kla" 43 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Londra'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± ile ilgili bu sabah Ä°ngiliz polisi Birmingham'daki bir eve baskÄ±n dÃ¼zenledi. Ã‡ok sayÄ±da gÃ¶zaltÄ± var
Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde 5. tur Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸlÄ±yor. Muhalefet heyetinin sÃ¶zcÃ¼lerinden Muslat, "Biz ciddiyetle geldik. KarÅŸÄ±mÄ±zda ciddi bir taraf arÄ±yoruz. Rejimle doÄŸrudan gÃ¶rÃ¼ÅŸmekte Ä±srarcÄ±yÄ±z. Kaybedecek zamanÄ±mÄ±z yok." dedi.
Irak'Ä±n devrik lideri Saddam HÃ¼seyin'i ilk sorgulayan eski CIA AjanÄ± Nixon, iki aydan fazla sÃ¼ren sorgulamalardan sonra Irak'ta kimyasal silah olmadÄ±ÄŸÄ± sonucuna vardÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
KaradaÄŸ'Ä±n baÅŸkenti Podgorica'da Ä°lginin her geÃ§en yÄ±l arttÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkÃ§e kurslarÄ±nda, bu yÄ±l 150'ye yakÄ±n Ã¶ÄŸrenci TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸreniyor
Esed yÃ¶netimindeki savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Åžam'da dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 6 sivil Ã¶ldÃ¼, 25 sivil yaralanÄ±rken,yine Esed Rejimine baÄŸlÄ± birliklerin Ä°dlib kÄ±rsalÄ±na yÃ¶nelik hava destekli saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1'i Ã§ocuk 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 6 kiÅŸi yaralandÄ±
Washington yÃ¶netiminin 8 Ã¼lkeden ABDâ€™ye direkt uÃ§uÅŸlara uyguladÄ±ÄŸÄ± elektronik cihaz yasaÄŸÄ±nÄ±n, gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle deÄŸil, ekonomik nedenlerden kaynaklandÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.
Calais Belediyesinin, insani yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yemek daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yasaklayan genelgesi idari mahkeme tarafÄ±ndan iptal edildi
ABD'de eski BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Joe Biden, yeni gÃ¶reve gelen BaÅŸkan Donald Trump liderliÄŸindeki yÃ¶netimin, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'le sÃ¼regelen yakÄ±nlaÅŸmasÄ±ndan endiÅŸe duyduÄŸunu belirtti