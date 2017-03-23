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12:17, 23 Mart 2017 PerÅŸembe
Latin Amerika
10:50, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

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Arjantin'de grevdeki on binlerce Ã¶ÄŸretmen gÃ¶steri dÃ¼zenledi
Arjantin'de grevdeki on binlerce Ã¶ÄŸretmen gÃ¶steri dÃ¼zenledi

Arjantin'de grevdeki on binlerce Ã¶ÄŸretmen, maaÅŸlarÄ±na yÃ¼zde 35 zam yapÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Arjantin'de 6 Mart'tan bu yana maaÅŸlarÄ±na artÄ±ÅŸ yapÄ±lmasÄ± talebiyle grev yapan on binlerce Ã¶ÄŸretmen gÃ¶steri dÃ¼zenledi.

BaÅŸkent Buenos Aires'teki Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanan on binlerce Ã¶zel ve devlet okulu Ã¶ÄŸretmeni sloganlar attÄ± ve bazÄ± yollarÄ± trafiÄŸe kapattÄ±.

Devlet BaÅŸkanÄ± Mauricio Macri ise grevin ekimde yapÄ±lacak kongre seÃ§imleri Ã¶ncesinde siyasi nedenlerle dÃ¼zenlendiÄŸi deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ã–zel Ã–ÄŸretmenler SendikasÄ± ve EÄŸitim Ä°ÅŸÃ§ileri Konfederasyonunun Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine 6 Mart'ta greve baÅŸlayan Ã¶ÄŸretmenler, Ã¼lkede geÃ§en yÄ±l yÃ¼zde 40'Ä± aÅŸan enflasyon oranÄ±nÄ± telafi etmek iÃ§in maaÅŸlarÄ±nda yÃ¼zde 35'lik artÄ±ÅŸ talep ediyor.

Grevin baÅŸlamasÄ±ndan bu yana bazÄ± bÃ¶lgelerde Ã¶ÄŸretmenlerin maaÅŸ artÄ±ÅŸ talebi yarÄ± oranda da olsa karÅŸÄ±landÄ± ve Ã¶ÄŸretmenler grevlerini sona erdirerek gÃ¶revlerinin baÅŸÄ±na dÃ¶ndÃ¼.

Devlet BaÅŸkanÄ± Macri'nin geÃ§en yÄ±l gÃ¶reve gelmesinin ardÄ±ndan hÃ¼kÃ¼met harcamalarÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ± amacÄ±yla binlerce kiÅŸi iÅŸten Ã§Ä±kartÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Macri, sÃ¶z konusu politikalarÄ±n Ã¼lkenin zor durumdaki ekonomisinin rahatlamasÄ± iÃ§in gerekli olduÄŸunu savunmuÅŸtu.



Ä°lgili Konular Arjantin
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