Ä°ngiltere'de terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 6 adrese baskÄ±n

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ngiliz polisi, dÃ¼n Londra'da dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olarak 6 adrese baskÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 7 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°ngiltere'nin terÃ¶rle mÃ¼cadeleden sorumlu en Ã¼st dÃ¼zey polis mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mark Rowley, olay yerine sadece birkaÃ§ yÃ¼z metre uzaklÄ±kta bulunan Scotland Yard merkez binasÄ± Ã¶nÃ¼nde gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, devam eden operasyonlar kapsamÄ±nda aralarÄ±nda Londra ve Birmingham'Ä±n da olduÄŸu bazÄ± kentlerde 6 adrese baskÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 7 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
SaldÄ±rganÄ±n milliyeti ve kimliÄŸiyle ilgili bilgi vermeyen Rowley, saldÄ±rÄ±da yaralananlardan 7'sinin durumunun ciddiyetini koruduÄŸunu kaydetti.
Birmingham, Ä°ngiltere'de MÃ¼slÃ¼man nÃ¼fusun en yoÄŸun bulunduÄŸu kent olarak biliniyor.
Bu arada, olayda saldÄ±rgan dahil 4 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, yaklaÅŸÄ±k 40 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Ã–lÃ¼ sayÄ±sÄ± daha Ã¶nce saldÄ±rgan dahil 5 olarak verilmiÅŸti.
Rowley, dÃ¼n gece yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kimliÄŸini bildikleri ancak henÃ¼z aÃ§Ä±klamayacaklarÄ± saldÄ±rganÄ±n "uluslararasÄ± terÃ¶rizmden ilhamla" hareket ettiÄŸini varsaydÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Londra'da dÃ¼n yaÅŸanan olayda kimliÄŸi henÃ¼z aÃ§Ä±klanmayan bir saldÄ±rgan, Westminster KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde aracÄ±nÄ± insanlarÄ±n Ã¼zerine sÃ¼rmÃ¼ÅŸ, ardÄ±ndan Ä°ngiliz Parlamentosunun demir parmaklÄ±klarÄ±na Ã§arparak durmuÅŸtu. AraÃ§tan Ã§Ä±kan saldÄ±rgan, parlamentoda gÃ¶revli bir polise bÄ±Ã§akla saldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ngiliz polisi, saldÄ±rganÄ± vurarak Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Moldova'nÄ±n gÃ¶zlemci statÃ¼sÃ¼ iÃ§in Avrasya Ekonomik BirliÄŸine (AEB) baÅŸvuru yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Venezuela askerlerinin sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§tiÄŸinin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Kolombiya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± sorunun Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in bÃ¶lgeye heyet gÃ¶nderdi
Ä°ngiltere polisi, dÃ¼nkÃ¼ saldÄ±rÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸundan ÅŸÃ¼phelenilen 7 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Arjantin'de grevdeki on binlerce Ã¶ÄŸretmen, maaÅŸlarÄ±na yÃ¼zde 35 zam yapÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyor
Danimarka hÃ¼kÃ¼meti, kriz dÃ¶nemlerinde uygulamaya konulacak "acil eylem planÄ±" yasa tasarÄ±sÄ± kapsamÄ±nda sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara kapatmaya hazÄ±rlanÄ±yor
Kazakistan tarihine ilk kez Ã–zbekistan ile 1 milyar dolarlÄ±k 75 anlaÅŸma imzalanacak
Amerikan medyasÄ±, Trump'Ä±n CumhuriyetÃ§i vekilleri telefonla tek tek arayarak yeni saÄŸlÄ±k sigortasÄ± tasarÄ±nÄ±n Temsilciler Meclisinden geÃ§mesini saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±
Irak'Ä±n Musul kentinin batÄ±sÄ±nda son 24 saatte DEAÅž'a yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda "yanlÄ±ÅŸlÄ±kla" 43 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Londra'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± ile ilgili bu sabah Ä°ngiliz polisi Birmingham'daki bir eve baskÄ±n dÃ¼zenledi. Ã‡ok sayÄ±da gÃ¶zaltÄ± var
Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde 5. tur Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸlÄ±yor. Muhalefet heyetinin sÃ¶zcÃ¼lerinden Muslat, "Biz ciddiyetle geldik. KarÅŸÄ±mÄ±zda ciddi bir taraf arÄ±yoruz. Rejimle doÄŸrudan gÃ¶rÃ¼ÅŸmekte Ä±srarcÄ±yÄ±z. Kaybedecek zamanÄ±mÄ±z yok." dedi.
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