11:13, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

Londra'da terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 6 adrese baskÄ±n

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiliz polisi, dÃ¼n Londra'da dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olarak 6 adrese baskÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 7 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°ngiltere'nin terÃ¶rle mÃ¼cadeleden sorumlu en Ã¼st dÃ¼zey polis mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mark Rowley, olay yerine sadece birkaÃ§ yÃ¼z metre uzaklÄ±kta bulunan Scotland Yard merkez binasÄ± Ã¶nÃ¼nde gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, devam eden operasyonlar kapsamÄ±nda aralarÄ±nda Londra ve Birmingham'Ä±n da olduÄŸu bazÄ± kentlerde 6 adrese baskÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 7 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

SaldÄ±rganÄ±n milliyeti ve kimliÄŸiyle ilgili bilgi vermeyen Rowley, saldÄ±rÄ±da yaralananlardan 7'sinin durumunun ciddiyetini koruduÄŸunu kaydetti.

Birmingham, Ä°ngiltere'de MÃ¼slÃ¼man nÃ¼fusun en yoÄŸun bulunduÄŸu kent olarak biliniyor.

Bu arada, olayda saldÄ±rgan dahil 4 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, yaklaÅŸÄ±k 40 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Ã–lÃ¼ sayÄ±sÄ± daha Ã¶nce saldÄ±rgan dahil 5 olarak verilmiÅŸti.

Rowley, dÃ¼n gece yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kimliÄŸini bildikleri ancak henÃ¼z aÃ§Ä±klamayacaklarÄ± saldÄ±rganÄ±n "uluslararasÄ± terÃ¶rizmden ilhamla" hareket ettiÄŸini varsaydÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Londra'da dÃ¼n yaÅŸanan olayda kimliÄŸi henÃ¼z aÃ§Ä±klanmayan bir saldÄ±rgan, Westminster KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde aracÄ±nÄ± insanlarÄ±n Ã¼zerine sÃ¼rmÃ¼ÅŸ, ardÄ±ndan Ä°ngiliz Parlamentosunun demir parmaklÄ±klarÄ±na Ã§arparak durmuÅŸtu. AraÃ§tan Ã§Ä±kan saldÄ±rgan, parlamentoda gÃ¶revli bir polise bÄ±Ã§akla saldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ngiliz polisi, saldÄ±rganÄ± vurarak Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.