Ä°stanbul'da 2 bin polisle dev operasyon

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbul Emniyeti, iki bin polisin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 'Kurt KapanÄ± 2' operasyonunu gerÃ§ekleÅŸtiriyor. Emniyet'ten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸÃ¶yle denildi:
"Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zce 15 Mart Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Anadolu yakasÄ±nda 1000 polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla Helikopter destekli Kurt kapanÄ± 1 uygulamasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸ, ÅŸehrin hava, kara ve denizden tÃ¼m giriÅŸ- Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± toplam 14 nokta tutulmuÅŸ, ayrÄ±ca ilÃ§elerde oluÅŸturulan uygulama noktalarÄ±nda Ã§ok sayÄ±da aranan ÅŸahÄ±s yakalanmÄ±ÅŸ ve suÃ§ unsuruna el konulmuÅŸtur.
BugÃ¼n saat 12:00 - 15:00 arasÄ±nda Avrupa yakasÄ±nda helikopter ve polis botlarÄ± destekli KurtkapanÄ± 2 uygulamasÄ± yapÄ±lacak hava, kara ve denizden tÃ¼m giriÅŸ- Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar kapatÄ±lacak, tÃ¼m ilÃ§elerde uygulama noktalarÄ± oluÅŸturulacaktÄ±r."
Operasyon kapsamÄ±nda; YenikapÄ± Ä°DO, AtatÃ¼rk havalimanÄ± iÃ§ hatlar geliÅŸ, EminÃ¶nÃ¼ iskeleler, Aksaray horhor meydan metro giriÅŸinde uygulamalarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸi bildirildi. Operasyona, UyuÅŸturucu ile MÃ¼cadele, Bomba Ä°mha, TerÃ¶r, AsayiÅŸ, HavacÄ±lÄ±k, Deniz Polisi, Trafik ve diÄŸer birimlerden yaklaÅŸÄ±k 2 bin polis katÄ±lÄ±yor.
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ'dan, TBB BaÅŸkanÄ± FeyzioÄŸlu ile bazÄ± barolarÄ±n anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin "hayÄ±r" kampanyalarÄ±nda yer almalarÄ±na eleÅŸtiri geldi
YDS 2017-ilkbahar dÃ¶nemi iÃ§in baÅŸvuran adaylarÄ±n sÄ±nava giriÅŸ belgeleri eriÅŸime sunuldu
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Tunceli mitinginde, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na tepki gÃ¶stererek, "Dersim'de yaÅŸanan o vahÅŸeti tekrar bir Ã¶z eleÅŸtiriyle bu Ã¼lkenin gÃ¼ndemine getirelim' dediÄŸimizde adÄ±nÄ± bile anmaktan korkuyor" dedi
Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Almanya'nÄ±n TÃ¼rkiye ile yaÅŸanan gerginliÄŸin artmasÄ±nÄ± istemediÄŸini sÃ¶yledi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±na iliÅŸkin "'Biz bÃ¶yle yapmayacaÄŸÄ±z, oradan DEAÅž'Ä± Ã§Ä±karÄ±rken yerine PYD'yi koyacaÄŸÄ±z' derseniz TÃ¼rkiye buna asla izin vermez. Operasyonda yer almayÄ±z." dedi
Ã‡orlu ilÃ§esinde, sosyal medyada PKK'nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 4 kiÅŸi tutuklandÄ±.
BBP Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici, "TÃ¼rkiye'nin dÃ¼ÅŸmanlarÄ±nÄ±, kendisine dost edinenlerin, aÃ§Ä±k ve alenen olmasa bile dolaylÄ± yoldan TÃ¼rkiye'ye dÃ¼ÅŸmanlÄ±k ettiklerinin farkÄ±ndayÄ±z" dedi
Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesinde kurulan HUGEM, YeÅŸilkÃ¶y'deki HavacÄ±lÄ±k MÃ¼zesi'nde faaliyete baÅŸladÄ±
YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, eski HDP Van Milletvekili Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n, Mersin'deki konuÅŸmalarÄ± nedeniyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 10 yÄ±la kadar hapis istemiyle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi
Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer, diÄŸer kitle imha silahlarÄ± ve balistik fÃ¼ze programlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ya da bunlara destek verdiÄŸi belirlenen gerÃ§ek ya da tÃ¼zel kiÅŸilerin TÃ¼rkiyeâ€™de bulunan mali varlÄ±klarÄ± derhal dondurulacak
TRT uluslararasÄ± yayÄ±n kuruluÅŸu Euronews'e ortak olmasÄ±na iliÅŸkin Bakanlar Kurulu kararÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Ãœlkelerindeki nevruz tatilini TÃ¼rkiye'de geÃ§irmek isteyen Ã§ok sayÄ±da Ä°ranlÄ± turist, Van'da kent merkezindeki otellerde kalÄ±yor ve alÄ±ÅŸveriÅŸ yapÄ±yor
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, PYD/PKK bÃ¶lgesinden aÃ§Ä±lan ateÅŸle bir askerin ÅŸehit olmasÄ± Ã¼zerine Rus MaslahatgÃ¼zarÄ±nÄ±n BakanlÄ±ÄŸa davet edilerek TÃ¼rkiye'nin rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iletildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°hracatÃ§Ä± firmalarÄ±n temsilcilerine, ihracat tutarlarÄ±na gÃ¶re deÄŸiÅŸen sayÄ±da hususi damgalÄ± pasaport verilmesine iliÅŸkin Bakanlar Kurulu kararÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±
Ä°stanbul Emniyeti, Ä°stanbul Avrupa YakasÄ±'nda iki bin polisle, saat 12.00-15.00 arasÄ±nda Kurt KapanÄ± 2 operasyonunu gerÃ§ekleÅŸtiriyor
Eski DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Emine Ayna, terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±