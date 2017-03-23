11:18, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

Ä°stanbul'da 2 bin polisle dev operasyon





Ä°stanbul Emniyeti, Ä°stanbul Avrupa YakasÄ±'nda iki bin polisle, saat 12.00-15.00 arasÄ±nda Kurt KapanÄ± 2 operasyonunu gerÃ§ekleÅŸtiriyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Emniyeti, iki bin polisin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 'Kurt KapanÄ± 2' operasyonunu gerÃ§ekleÅŸtiriyor. Emniyet'ten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸÃ¶yle denildi: "Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zce 15 Mart Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Anadolu yakasÄ±nda 1000 polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla Helikopter destekli Kurt kapanÄ± 1 uygulamasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸ, ÅŸehrin hava, kara ve denizden tÃ¼m giriÅŸ- Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± toplam 14 nokta tutulmuÅŸ, ayrÄ±ca ilÃ§elerde oluÅŸturulan uygulama noktalarÄ±nda Ã§ok sayÄ±da aranan ÅŸahÄ±s yakalanmÄ±ÅŸ ve suÃ§ unsuruna el konulmuÅŸtur. BugÃ¼n saat 12:00 - 15:00 arasÄ±nda Avrupa yakasÄ±nda helikopter ve polis botlarÄ± destekli KurtkapanÄ± 2 uygulamasÄ± yapÄ±lacak hava, kara ve denizden tÃ¼m giriÅŸ- Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar kapatÄ±lacak, tÃ¼m ilÃ§elerde uygulama noktalarÄ± oluÅŸturulacaktÄ±r." Operasyon kapsamÄ±nda; YenikapÄ± Ä°DO, AtatÃ¼rk havalimanÄ± iÃ§ hatlar geliÅŸ, EminÃ¶nÃ¼ iskeleler, Aksaray horhor meydan metro giriÅŸinde uygulamalarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸi bildirildi. Operasyona, UyuÅŸturucu ile MÃ¼cadele, Bomba Ä°mha, TerÃ¶r, AsayiÅŸ, HavacÄ±lÄ±k, Deniz Polisi, Trafik ve diÄŸer birimlerden yaklaÅŸÄ±k 2 bin polis katÄ±lÄ±yor.

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