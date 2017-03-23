11:37, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

Ä°hracatÃ§Ä±ya yeÅŸil pasaport kararÄ± Resmi Gazete'de

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

SonÂ 3 takvim yÄ±lÄ±Â itibarÄ±yla yÄ±llÄ±kÂ ortalama ihracatÄ± 1 milyon dolarÄ±n Ã¼zerinde olan mal ihracatÃ§Ä±sÄ± firmalarÄ±n temsilcilerine, ihracat tutarlarÄ±na gÃ¶re deÄŸiÅŸen sayÄ±da hususi damgalÄ± (yeÅŸil)Â pasaportÂ verilmesine iliÅŸkin Bakanlar Kurulu kararÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±. Ekonomi BakanlÄ±ÄŸÄ±, 15 gÃ¼n iÃ§inde firmalarÄ± belirleyerek bÃ¶lge mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri ile ihracatÃ§Ä± birliklerine bildirecek.

Bakanlar Kurulunun bugÃ¼n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren "Ä°hracatÃ§Ä±lara Hususi DamgalÄ± Pasaport Verilmesine Ä°liÅŸkin Esaslar HakkÄ±nda KararÄ±"na gÃ¶re, son 3 takvim yÄ±lÄ± itibarÄ±yla yÄ±llÄ±k ortalama ihracatÄ± 1-10 milyon ABD dolarÄ± arasÄ±nda (10 milyon dolar dahil) olan firmalarÄ±n bir, 10 milyon dolar Ã¼zeriyle 25 milyon dolar arasÄ±nda olan firmalarÄ±n iki, 25 milyon dolar Ã¼zeriyle 50 milyon dolar arasÄ±nda olan firmalarÄ±n Ã¼Ã§, 50 milyon dolar Ã¼zeriyle 100 milyon dolar arasÄ±ndaki firmalarÄ±n dÃ¶rt, 100 milyon dolar Ã¼zerinde olanlarÄ±n ise beÅŸ yetkilisine hususi damgalÄ± pasaport verilebilecek.

Belirtilen tutarda ihracat yapan firmalarÄ±n yetkililerine, TÃ¼rk Ceza Kanununun ilgili maddesinde belirtilen sÃ¼reler geÃ§miÅŸ olsa bile kasten iÅŸlenen bir suÃ§tan dolayÄ± bir yÄ±l veya daha fazla sÃ¼reyle hapis cezasÄ±na veya affa uÄŸramÄ±ÅŸ olsa bile devletin gÃ¼venliÄŸine karÅŸÄ± suÃ§lar, anayasal dÃ¼zene ve bu dÃ¼zenin iÅŸleyiÅŸine karÅŸÄ± suÃ§lar, zimmet, rÃ¼ÅŸvet, hÄ±rsÄ±zlÄ±k, dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k, sahtecilik, gÃ¼veni kÃ¶tÃ¼ye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karÄ±ÅŸtÄ±rma, edimin ifasÄ±na fesat karÄ±ÅŸtÄ±rma, suÃ§tan kaynaklanan mal varlÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerini aklama veya kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k suÃ§larÄ±ndan mahkum olmamasÄ± kaydÄ±yla, iki yÄ±l sÃ¼reyle hususi damgalÄ± pasaport verilebilecek.

"EÅž VE Ã‡OCUKLARA YOK"

Karar uyarÄ±nca, hususi damgalÄ± pasaport alabilecek durumdakilerin eÅŸ ve Ã§ocuklarÄ±na yeÅŸil pasaport verilmeyecek.

Ä°lgili maddede belirtilen tutarda mal ihracatÄ± yapan firmalar resmi dÄ±ÅŸ ticaret istatistikleri esas alÄ±narak Ekonomi BakanlÄ±ÄŸÄ±nca belirlenecek ve her yÄ±lÄ±n 15 Åžubat tarihine kadar BakanlÄ±ÄŸÄ±n bÃ¶lge mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri ile ihracatÃ§Ä± birlikleri genel sekreterliklerine bildirilecek.

Serbest bÃ¶lgelerin yurt dÄ±ÅŸÄ±na satÄ±ÅŸlarÄ±, sÃ¶z konusu ihracat tutarlarÄ±nÄ±n belirlenmesinde dikkate alÄ±nacak, ancak yurt iÃ§inden serbest bÃ¶lgeye getirilerek Ã¼retim ve iÅŸleme faaliyetine tabi tutulmadan yurt dÄ±ÅŸÄ±na yapÄ±lan satÄ±ÅŸlar bu tutarÄ±n hesaplanmasÄ±nda dikkate alÄ±nmayacak.

Ä°ADE SÃœRESÄ° 15 GÃœN

Ä°hracatÃ§Ä± firmalarÄ±n sahipleri, ortaklarÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na hususi damgalÄ± pasaport verilebilecek. FirmanÄ±n sahip veya ortaklarÄ±nÄ±n bir tÃ¼zel kiÅŸi olmasÄ± halinde bu tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin sahipleri, ortaklarÄ± veya Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na da hususi damgalÄ± pasaport verilebilecek.

Hususi damgalÄ± pasaport mÃ¼racaatÄ±, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Ekonomi BakanlÄ±ÄŸÄ±nca mÃ¼ÅŸtereken belirlenen talep formu aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±lacak. Ä°hracatÃ§Ä± birlikleri, mÃ¼racaat sahibinin firma yetkilisi olduÄŸuna ve talep formunu imzalayan firmayÄ± temsil ve ilzama yetkili kiÅŸi/kiÅŸilerin anÄ±lan yetkiyi haiz olduklarÄ±na dair ibraz edilen belgeleri inceleyecek. Ä°mzalanan talep formu, bÃ¶lge mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n imzasÄ±na sunulacak.

Hususi damgalÄ± pasaport alan firma yetkilileri, hususi damgalÄ± pasaport alabilme ÅŸartlarÄ±ndan herhangi birini taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sonradan anlaÅŸÄ±lmasÄ± ya da pasaportun geÃ§erlilik sÃ¼resi iÃ§inde bu ÅŸartlardan herhangi birini kaybettiÄŸi tarihi izleyen 15 gÃ¼n iÃ§inde hususi damgalÄ± pasaportlarÄ±nÄ± iade etmekle yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olacak.