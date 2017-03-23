11:41, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

Venezuela askerleri Kolombiya topraklarÄ±na girdi!





Venezuela askerlerinin sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§tiÄŸinin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Kolombiya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± sorunun Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in bÃ¶lgeye heyet gÃ¶nderdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi VenezuelaÂ ordusuna baÄŸlÄ± bir grup askerin,Â KolombiyaÂ sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geÃ§erek bu Ã¼lke topraklarÄ±nda kamp kurduÄŸu bildirildi. Kolombiya'da ulusal yayÄ±n yapan Blu Radioâ€™nun haberinde, Venezuela ordusundan 60 kadar askerin Ã¼lke bayraklarÄ±yla Kolombiyaâ€™nÄ±n Venezuela sÄ±nÄ±rÄ±ndaki yÃ¶netim bÃ¶lgesi Araucaâ€™ya baÄŸlÄ± Arauquita kenti kÄ±rsalÄ±na geÃ§erek burada kamp kurduÄŸu belirtildi. Radyoya bilgi veren bÃ¶lge halkÄ±, askerlerin bÃ¶lgeye kimseyi yaklaÅŸtÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. KOLOMBÄ°YA DIÅžÄ°ÅžLERÄ° BAKANLIÄžI HEYET GÃ–NDERDÄ° OlayÄ±n Ã¼lke gÃ¼ndemine oturmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Kolombiya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±. DÄ±ÅŸiÅŸleri ve Savunma bakanlarÄ±nÄ±n, VenezuelalÄ± mevkidaÅŸlarÄ±yla konuyu gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kleri ifade edilen aÃ§Ä±klamada, sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in bÃ¶lgeye dÄ±ÅŸiÅŸleri bakan yardÄ±mcÄ±larÄ±ndan birinin ve ilgili bakanlÄ±ÄŸÄ±n sÄ±nÄ±r yÃ¶neticisinin gÃ¶nderildiÄŸi kaydedildi. Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki en son askeri gerginlik geÃ§en yÄ±l ekim ayÄ±nda meydana gelmiÅŸti. Kolombiyaâ€™nÄ±n ulusal havayolu ÅŸirketi Avianca, Madrid-Bogota seferini yapan Boeing 787 tipi yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n, Venezuela Hava Kuvvetlerine ait iki savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± tarafÄ±ndan engellenmesi nedeniyle bu uÃ§aÄŸÄ±n rotasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmiÅŸ ayrÄ±ca Caracas seferlerini iptal etmiÅŸti. Olay sonrasÄ± taraflarÄ±n itidalli aÃ§Ä±klamalarÄ±yla kriz Ã§Ã¶zÃ¼lmÃ¼ÅŸ, Avianca yeniden bu Ã¼lkenin hava sahasÄ±nÄ± kullanmaya baÅŸlamÄ±ÅŸ ve Caracas seferlerini devam ettirmiÅŸti.

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