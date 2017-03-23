12:06, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

Moldova AEB'den gÃ¶zlemci statÃ¼sÃ¼ talep etti





Moldova'nÄ±n gÃ¶zlemci statÃ¼sÃ¼ iÃ§in Avrasya Ekonomik BirliÄŸine (AEB) baÅŸvuru yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Moldova CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°gor Dodon sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, AEB YÃ¼ksek Konseyi BaÅŸkanÄ± ve KÄ±rgÄ±zistan CumhurbaÅŸkanÄ± Almazbek Atambayev'e AEB'de gÃ¶zlemci statÃ¼sÃ¼ talep ettiklerine dair bir yazÄ± gÃ¶nderdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Belarus haber ajansÄ± BelTA'da yer alan habere gÃ¶re,Â Dodon, ulusal ekonominin geliÅŸmesine daha fazla olanak saÄŸlamak amacÄ±yla Moldova'nÄ±n bÃ¶lgesel ekonomik bÃ¼tÃ¼nleÅŸme saÄŸlayan uluslararasÄ± kuruluÅŸlarla karÅŸÄ±lÄ±klÄ± iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde olmaya bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem verdiÄŸini vurguladÄ±. AEB'nin Ã¼ye devletlerinin mallarÄ±n, hizmetlerin, sermayenin ve insanlarÄ±n serbest dolaÅŸÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in mÃ¼cadele verdiÄŸine iÅŸaret eden Dodon, birliÄŸin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir kalkÄ±nmayÄ± desteklediÄŸini ve ulusal ekonomik rekabet gÃ¼cÃ¼nÃ¼ artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Moldova'nÄ±n talebinin, AEB liderlerinin mayÄ±s ayÄ± sonunda bir araya geleceÄŸi toplantÄ±da ele alÄ±nmasÄ± bekleniyor.

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