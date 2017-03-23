Rus MaslahatgÃ¼zarÄ±, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na Ã§aÄŸÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¼yÃ¼kelÃ§i HÃ¼seyin MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, BakanlÄ±k'ta dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda gÃ¼ndeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.
Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinden dÃ¼n aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu bir askerin ÅŸehit olmasÄ±na iliÅŸkin soruya MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Bu olayÄ±n gerÃ§ekleÅŸmesinin hemen ardÄ±ndan dÃ¼n Rusya BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi MaslahatgÃ¼zarÄ± BakanlÄ±ÄŸa davet edildi. Kendisine Ã¶ncelikle bu olaydan duyduÄŸumuz ciddi rahatsÄ±zlÄ±k iletildi. Buna karÅŸÄ±lÄ±k verildiÄŸi, bundan sonra benzer olaylarÄ±n yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in ne gerekiyorsa yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi, eÄŸer yaÅŸanÄ±rsa buna (terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne) misliyle mukabele edileceÄŸi kendisine aktarÄ±ldÄ±. YPG-PYD kontrolÃ¼nde olduÄŸu sÃ¶ylenen bir bÃ¶lgeden TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik bir saldÄ±rÄ± sÃ¶z konusu. Ancak Rusya ile varÄ±lan anlaÅŸma Ã§erÃ§evesinde bu bÃ¶lgedeki ihlalleri izlemeden Rusya sorumlu olduÄŸu iÃ§in Rus MaslahatgÃ¼zarÄ± Ã§aÄŸrÄ±lmÄ±ÅŸ ve bu hususlar kendisine aktarÄ±ldÄ±."Â
ABD ve Ä°ngiltere'nin bazÄ± uÃ§uÅŸlardaki elektronik cihaz yasaÄŸÄ±na iliÅŸkin de deÄŸerlendirmede bulunan MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, "Normal yolcularÄ± cezalandÄ±rmak yerine tehdit oluÅŸturabilecek kiÅŸilere alacaÄŸÄ±mÄ±z tedbirler her halÃ¼karda daha etkili olacaktÄ±r." dedi.
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ'dan, TBB BaÅŸkanÄ± FeyzioÄŸlu ile bazÄ± barolarÄ±n anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin "hayÄ±r" kampanyalarÄ±nda yer almalarÄ±na eleÅŸtiri geldi
YDS 2017-ilkbahar dÃ¶nemi iÃ§in baÅŸvuran adaylarÄ±n sÄ±nava giriÅŸ belgeleri eriÅŸime sunuldu
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Tunceli mitinginde, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na tepki gÃ¶stererek, "Dersim'de yaÅŸanan o vahÅŸeti tekrar bir Ã¶z eleÅŸtiriyle bu Ã¼lkenin gÃ¼ndemine getirelim' dediÄŸimizde adÄ±nÄ± bile anmaktan korkuyor" dedi
Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Almanya'nÄ±n TÃ¼rkiye ile yaÅŸanan gerginliÄŸin artmasÄ±nÄ± istemediÄŸini sÃ¶yledi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±na iliÅŸkin "'Biz bÃ¶yle yapmayacaÄŸÄ±z, oradan DEAÅž'Ä± Ã§Ä±karÄ±rken yerine PYD'yi koyacaÄŸÄ±z' derseniz TÃ¼rkiye buna asla izin vermez. Operasyonda yer almayÄ±z." dedi
Ã‡orlu ilÃ§esinde, sosyal medyada PKK'nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 4 kiÅŸi tutuklandÄ±.
BBP Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici, "TÃ¼rkiye'nin dÃ¼ÅŸmanlarÄ±nÄ±, kendisine dost edinenlerin, aÃ§Ä±k ve alenen olmasa bile dolaylÄ± yoldan TÃ¼rkiye'ye dÃ¼ÅŸmanlÄ±k ettiklerinin farkÄ±ndayÄ±z" dedi
Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesinde kurulan HUGEM, YeÅŸilkÃ¶y'deki HavacÄ±lÄ±k MÃ¼zesi'nde faaliyete baÅŸladÄ±
YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, eski HDP Van Milletvekili Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n, Mersin'deki konuÅŸmalarÄ± nedeniyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 10 yÄ±la kadar hapis istemiyle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi
Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer, diÄŸer kitle imha silahlarÄ± ve balistik fÃ¼ze programlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ya da bunlara destek verdiÄŸi belirlenen gerÃ§ek ya da tÃ¼zel kiÅŸilerin TÃ¼rkiyeâ€™de bulunan mali varlÄ±klarÄ± derhal dondurulacak
TRT uluslararasÄ± yayÄ±n kuruluÅŸu Euronews'e ortak olmasÄ±na iliÅŸkin Bakanlar Kurulu kararÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Ãœlkelerindeki nevruz tatilini TÃ¼rkiye'de geÃ§irmek isteyen Ã§ok sayÄ±da Ä°ranlÄ± turist, Van'da kent merkezindeki otellerde kalÄ±yor ve alÄ±ÅŸveriÅŸ yapÄ±yor
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, PYD/PKK bÃ¶lgesinden aÃ§Ä±lan ateÅŸle bir askerin ÅŸehit olmasÄ± Ã¼zerine Rus MaslahatgÃ¼zarÄ±nÄ±n BakanlÄ±ÄŸa davet edilerek TÃ¼rkiye'nin rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iletildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°hracatÃ§Ä± firmalarÄ±n temsilcilerine, ihracat tutarlarÄ±na gÃ¶re deÄŸiÅŸen sayÄ±da hususi damgalÄ± pasaport verilmesine iliÅŸkin Bakanlar Kurulu kararÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±
Ä°stanbul Emniyeti, Ä°stanbul Avrupa YakasÄ±'nda iki bin polisle, saat 12.00-15.00 arasÄ±nda Kurt KapanÄ± 2 operasyonunu gerÃ§ekleÅŸtiriyor
Eski DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Emine Ayna, terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±