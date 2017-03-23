12:11, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

Rus MaslahatgÃ¼zarÄ±, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na Ã§aÄŸÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¼yÃ¼kelÃ§i HÃ¼seyin MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, BakanlÄ±k'ta dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda gÃ¼ndeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinden dÃ¼n aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu bir askerin ÅŸehit olmasÄ±na iliÅŸkin soruya MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Bu olayÄ±n gerÃ§ekleÅŸmesinin hemen ardÄ±ndan dÃ¼n Rusya BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi MaslahatgÃ¼zarÄ± BakanlÄ±ÄŸa davet edildi. Kendisine Ã¶ncelikle bu olaydan duyduÄŸumuz ciddi rahatsÄ±zlÄ±k iletildi. Buna karÅŸÄ±lÄ±k verildiÄŸi, bundan sonra benzer olaylarÄ±n yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in ne gerekiyorsa yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi, eÄŸer yaÅŸanÄ±rsa buna (terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne) misliyle mukabele edileceÄŸi kendisine aktarÄ±ldÄ±. YPG-PYD kontrolÃ¼nde olduÄŸu sÃ¶ylenen bir bÃ¶lgeden TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik bir saldÄ±rÄ± sÃ¶z konusu. Ancak Rusya ile varÄ±lan anlaÅŸma Ã§erÃ§evesinde bu bÃ¶lgedeki ihlalleri izlemeden Rusya sorumlu olduÄŸu iÃ§in Rus MaslahatgÃ¼zarÄ± Ã§aÄŸrÄ±lmÄ±ÅŸ ve bu hususlar kendisine aktarÄ±ldÄ±."Â

ELEKTRONÄ°K CÄ°HAZ YASAÄžI

ABD ve Ä°ngiltere'nin bazÄ± uÃ§uÅŸlardaki elektronik cihaz yasaÄŸÄ±na iliÅŸkin de deÄŸerlendirmede bulunan MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, "Normal yolcularÄ± cezalandÄ±rmak yerine tehdit oluÅŸturabilecek kiÅŸilere alacaÄŸÄ±mÄ±z tedbirler her halÃ¼karda daha etkili olacaktÄ±r." dedi.