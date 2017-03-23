Rusya'daki PYD ofisinin kapatÄ±lmasÄ± istendi

2016'da iÅŸsizlik yÃ¼zde 10.9'a yÃ¼kseldi

TÃ¼rkiye'de iÅŸsizlik oranÄ±, 2016'da bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re 0,6 puan artarak yÃ¼zde 10,9 oldu. Ä°ÅŸsiz sayÄ±sÄ± bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re 273 bin kiÅŸi artarak 3 milyon 330 bin kiÅŸi olarak gerÃ§ekleÅŸti