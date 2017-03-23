Türkiye’den Rusya’ya PYD için yeni mesaj

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Dışişleri Bakanlığı,'nın sosyal medyada PYD/PKK mensuplarıyla Rus asker ve subaylarını bir arada gösteren fotoğrafların yayınlanmasının ardından, Ankara’daki Rus maslahatgüzarına Türkiye’nin duyduğu “rahatsızlığı” ilettiği bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de PYD/PKK işgalindeki bölgelerde yaşanan gelişmeler nedeniyle son iki gün içinde Rusya’nın Ankara Maslahatgüzarı Sergey Panov’a iki mesaj iletti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, haftalık olağan basın toplantısında, sınırdaki saldırının hemen ardından dün Rusya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı’nın Bakanlığa davet edildiğini duyurmuştu. Müftüoğlu, “Kendisine öncelikle bu olaydan duyduğumuz ciddi rahatsızlık iletildi. Buna karşılık verildiği, bundan sonra benzer olayların yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapılması gerektiği, eğer yaşanırsa buna (terör örgütüne) misliyle mukabele edileceği kendisine aktarıldı.” demişti.
Kaynaklara göre, Müftüoğlu’nun açıklama yaptığı sıralarda, Bakanlık yetkilileri, Rus Maslahatgüzarı Panov ile temasa geçerek, sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarda Rus askerlerinin Halep'te Nevruz kutlamalarına katılarak, ellerinde PKK'nın Suriye uzantısı YPG ve YPJ flamarıyla poz vermelerine, hatta bölgedeki Rus ordularının komutanı olduğu belirtilen bir tümgeneralin kutlamalar sırasında koluna YPG arması takmasına yönelik, Türkiye’nin tepkisini dile getirdi.
Rus Maslahatgüzarına, "PYD/YPG'ye ilişkin tutumumuz Rus tarafınca da gayet iyi bilinmektedir. Bu nedenle bu görüntüler bizi rahatsız etmiştir.” mesajı verildi.
Müftüoğlu, basın toplantıda, Türkiye’nin Rusya’dan Moskova’daki PYD/PKK ofisini kapatmasını istediğini de yinelemişti.
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