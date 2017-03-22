Et skandalÄ± Brezilya'yÄ± krize sÃ¼rÃ¼kleyebilir

BrezilyaÂ TarÄ±m BakanÄ± Blairo Maggi, dÃ¼n Senato'da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Ã¼lkenin mart ayÄ±nda gÃ¼nlÃ¼k ortalamaÂ et ihracatÄ±nÄ±n 60 milyon dolar olduÄŸunu ancak bu rakamÄ±n skandalÄ±n patlak vermesinin ardÄ±ndan salÄ± gÃ¼nÃ¼ 74 bin dolara dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.
Maggi, kamuoyuna etin gÃ¼venli olduÄŸunun bilgisini verirken, devam eden testlerde herhangi bir sorunla karÅŸÄ±laÅŸÄ±lmasÄ± durumunda sÃ¶z konusu etlerin geri Ã§ekileceÄŸini sÃ¶yledi.
Group Gordon adlÄ± insan kaynaklarÄ± firmasÄ±nÄ±n CEO'su Michael Gordon, ihracat rakamlarÄ±ndaki ani dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼n Ã¼lkedekiÂ krizin bir gÃ¶stergesi olduÄŸunu ve hÃ¼kÃ¼metin bu durumu hafife almamasÄ± gerektiÄŸini dile getirdi.
Gordon, "Bu duruma bir avuÃ§ kÃ¶tÃ¼ aktÃ¶r sebep olsa da, bu mevzu Ã¼lkedeki tÃ¼m et Ã¼retimi kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ karalÄ±yor. Ä°ÅŸte bu yÃ¼zden duruma sistematik mÃ¼dahale gerekiyor." dedi.
Brezilya federal polisinin geÃ§en hafta bozuk et operasyonu baÅŸlatmasÄ± Ã¼zerine Avrupa BirliÄŸi (AB), Ã‡in ve Åžili'nin ardÄ±ndan Hong Kong, Japonya, Ä°sviÃ§re, Meksika, Jamaika ve GÃ¼ney Afrika, Ã¼lkeden donmuÅŸ et ithalatÄ±nÄ± geÃ§ici olarak durdurduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k et ihracatÃ§Ä±larÄ±ndan Brezilya'da bozuk etlerin son kullanma tarihlerinde hile yapma, etlere kimyasal madde ve su karÄ±ÅŸtÄ±rma iddiasÄ±yla 21 et Ã¼reticisi firma soruÅŸturulurken, 3 firmaya Ã¼retim yasaÄŸÄ± getirilmiÅŸti.
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