12:43, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

Ä°ranlÄ±lar Van esnafÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ãœlkelerindeki 13 gÃ¼nlÃ¼k nevruz tatilini TÃ¼rkiye'de geÃ§irmek isteyen Ã§ok sayÄ±da Ä°ranlÄ± turist, Van'da esnafÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼.

Van'da alÄ±ÅŸveriÅŸ festivaline denk gelen nevruz tatili, FarsÃ§a duyurularla Ã¼rÃ¼nlerini tanÄ±tan esnafa da destek saÄŸladÄ±.

Kentteki otelleri dolduran Ä°ranlÄ± turistler, maÄŸazalardan alÄ±ÅŸveriÅŸ yaparak kent merkezindeki restoran ve lokantalarda yoÄŸunluk oluÅŸturdu.

Otel iÅŸletmecisi Adem Baytar yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yÄ±lda 18 bin Ä°ranlÄ± turisti otellerinde aÄŸÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°ranlÄ± turistlerin gelmedikleri dÃ¶nemlerde sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Baytar, ÅŸunlarÄ± ifade etti:

"Uzun bir sÃ¼redir Ä°ranlÄ± turist kafilelerinin gelmesini bekliyorduk. Ä°ranlÄ± turistler yÃ¼zÃ¼mÃ¼zÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼. Ä°ÅŸlerimiz iyice aÃ§Ä±ldÄ±. Otelimiz yÃ¼zde yÃ¼z doluluÄŸa ulaÅŸtÄ±. VanlÄ± esnafÄ±n da tek beklentisi buydu. Geldikleri zamanda il ekonomisine bÃ¼yÃ¼k bir katkÄ± saÄŸlÄ±yorlar. O yÃ¼zden onlara Ã§ok Ã¶zel hizmetler sunmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Otel hizmetlerinden tutunda alÄ±ÅŸveriÅŸ yaptÄ±klarÄ± mekanlara kadar onlarÄ± rahat ettirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz."

"ÅžÄ°MDÄ° VAN'A GELME ZAMANI"

Esnaf Erdal Ã‡akar da Nevruz BayramÄ± iÃ§in gelen Ä°ranlÄ±lar ile iÅŸlerinin yÃ¼zde 40 arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°ranlÄ± turistlerin Van iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu anlatan Ã‡akar, "Nevruz BayramÄ± tatilinin Van'daki alÄ±ÅŸveriÅŸ festivaline denk gelmesi iÅŸlerimiz iÃ§in Ã§ok iyi oldu. Festivalle birlikte oteller, lokantalar ve maÄŸazalarda indirimler yapÄ±ldÄ±. Kendimize bir slogan belirledik. 'Åžimdi Van'a gelme zamanÄ±' Ä°ranlÄ±lara rahat alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmalarÄ± iÃ§in FarsÃ§a broÅŸÃ¼rler bastÄ±rdÄ±k. Yeter ki onlar rahat etsin, buradan mutlu bir ÅŸekilde ayrÄ±lsÄ±n." dedi.

Ä°ranlÄ± turist Arzu Zibai, kentte ucuza alÄ±ÅŸveriÅŸ yapabildiklerini, Van'Ä± ve TÃ¼rkiye'yi Ã§ok sevdiklerini dile getirdi.

AynÄ± Ã¼lke vatandaÅŸÄ± Ferit Yekvaran, Van'da bulunmaktan mutlu olduÄŸunu ifade ederek, "BuranÄ±n insanlarÄ± da Ã§ok anlayÄ±ÅŸlÄ±lar. Yani TÃ¼rkiye'nin insanÄ± bizlere Ã§ok yakÄ±n. AlÄ±ÅŸveriÅŸi de Ã§ok gÃ¼zel. Uygun fiyata istediklerimizi alabiliyoruz." diye konuÅŸtu.

Ä°ranlÄ± Vedut Rezaian de yÄ±lda Ã¼Ã§ dÃ¶rt kez geldikleri Van'da ailesiyle iyi zaman geÃ§irdiÄŸini anlattÄ±.