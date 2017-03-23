Ä°ranlÄ±lar Van esnafÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ãœlkelerindeki 13 gÃ¼nlÃ¼k nevruz tatilini TÃ¼rkiye'de geÃ§irmek isteyen Ã§ok sayÄ±da Ä°ranlÄ± turist, Van'da esnafÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼.
Van'da alÄ±ÅŸveriÅŸ festivaline denk gelen nevruz tatili, FarsÃ§a duyurularla Ã¼rÃ¼nlerini tanÄ±tan esnafa da destek saÄŸladÄ±.
Kentteki otelleri dolduran Ä°ranlÄ± turistler, maÄŸazalardan alÄ±ÅŸveriÅŸ yaparak kent merkezindeki restoran ve lokantalarda yoÄŸunluk oluÅŸturdu.
Otel iÅŸletmecisi Adem Baytar yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yÄ±lda 18 bin Ä°ranlÄ± turisti otellerinde aÄŸÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°ranlÄ± turistlerin gelmedikleri dÃ¶nemlerde sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Baytar, ÅŸunlarÄ± ifade etti:
"Uzun bir sÃ¼redir Ä°ranlÄ± turist kafilelerinin gelmesini bekliyorduk. Ä°ranlÄ± turistler yÃ¼zÃ¼mÃ¼zÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼. Ä°ÅŸlerimiz iyice aÃ§Ä±ldÄ±. Otelimiz yÃ¼zde yÃ¼z doluluÄŸa ulaÅŸtÄ±. VanlÄ± esnafÄ±n da tek beklentisi buydu. Geldikleri zamanda il ekonomisine bÃ¼yÃ¼k bir katkÄ± saÄŸlÄ±yorlar. O yÃ¼zden onlara Ã§ok Ã¶zel hizmetler sunmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Otel hizmetlerinden tutunda alÄ±ÅŸveriÅŸ yaptÄ±klarÄ± mekanlara kadar onlarÄ± rahat ettirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz."
"ÅžÄ°MDÄ° VAN'A GELME ZAMANI"
Esnaf Erdal Ã‡akar da Nevruz BayramÄ± iÃ§in gelen Ä°ranlÄ±lar ile iÅŸlerinin yÃ¼zde 40 arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°ranlÄ± turistlerin Van iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu anlatan Ã‡akar, "Nevruz BayramÄ± tatilinin Van'daki alÄ±ÅŸveriÅŸ festivaline denk gelmesi iÅŸlerimiz iÃ§in Ã§ok iyi oldu. Festivalle birlikte oteller, lokantalar ve maÄŸazalarda indirimler yapÄ±ldÄ±. Kendimize bir slogan belirledik. 'Åžimdi Van'a gelme zamanÄ±' Ä°ranlÄ±lara rahat alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmalarÄ± iÃ§in FarsÃ§a broÅŸÃ¼rler bastÄ±rdÄ±k. Yeter ki onlar rahat etsin, buradan mutlu bir ÅŸekilde ayrÄ±lsÄ±n." dedi.
Ä°ranlÄ± turist Arzu Zibai, kentte ucuza alÄ±ÅŸveriÅŸ yapabildiklerini, Van'Ä± ve TÃ¼rkiye'yi Ã§ok sevdiklerini dile getirdi.
AynÄ± Ã¼lke vatandaÅŸÄ± Ferit Yekvaran, Van'da bulunmaktan mutlu olduÄŸunu ifade ederek, "BuranÄ±n insanlarÄ± da Ã§ok anlayÄ±ÅŸlÄ±lar. Yani TÃ¼rkiye'nin insanÄ± bizlere Ã§ok yakÄ±n. AlÄ±ÅŸveriÅŸi de Ã§ok gÃ¼zel. Uygun fiyata istediklerimizi alabiliyoruz." diye konuÅŸtu.
Ä°ranlÄ± Vedut Rezaian de yÄ±lda Ã¼Ã§ dÃ¶rt kez geldikleri Van'da ailesiyle iyi zaman geÃ§irdiÄŸini anlattÄ±.
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ'dan, TBB BaÅŸkanÄ± FeyzioÄŸlu ile bazÄ± barolarÄ±n anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin "hayÄ±r" kampanyalarÄ±nda yer almalarÄ±na eleÅŸtiri geldi
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BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±na iliÅŸkin "'Biz bÃ¶yle yapmayacaÄŸÄ±z, oradan DEAÅž'Ä± Ã§Ä±karÄ±rken yerine PYD'yi koyacaÄŸÄ±z' derseniz TÃ¼rkiye buna asla izin vermez. Operasyonda yer almayÄ±z." dedi
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Ãœlkelerindeki nevruz tatilini TÃ¼rkiye'de geÃ§irmek isteyen Ã§ok sayÄ±da Ä°ranlÄ± turist, Van'da kent merkezindeki otellerde kalÄ±yor ve alÄ±ÅŸveriÅŸ yapÄ±yor
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, PYD/PKK bÃ¶lgesinden aÃ§Ä±lan ateÅŸle bir askerin ÅŸehit olmasÄ± Ã¼zerine Rus MaslahatgÃ¼zarÄ±nÄ±n BakanlÄ±ÄŸa davet edilerek TÃ¼rkiye'nin rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iletildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
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