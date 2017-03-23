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12:49, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

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TRT Euronews ile ortaklÄ±ÄŸÄ± bitirdi
TRT Euronews ile ortaklÄ±ÄŸÄ± bitirdi

TRT uluslararasÄ± yayÄ±n kuruluÅŸu Euronews'e ortak olmasÄ±na iliÅŸkin Bakanlar Kurulu kararÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) uluslararasÄ± yayÄ±n kuruluÅŸuÂ Euronews'eÂ ortakÂ olmasÄ±na iliÅŸkin Bakanlar Kurulu kararÄ±Â yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

TRT'nin Euronews SA adlÄ± uluslararasÄ± yayÄ±n kuruluÅŸuna ortak olmasÄ±na iliÅŸkin Bakanlar Kurulu kararÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin kararÂ Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

SÃ¶z konusu karar, TRT'nin 20 Åžubat 2017 tarihli yazÄ±sÄ± Ã¼zerine, 2954 sayÄ±lÄ± TÃ¼rkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 37'inci maddesine gÃ¶re verildi.

TRT 2009'DA EURONEWS'E ORTAK OLMUÅžTU

Bakanlar Kurulunun 6 Nisan 2009 tarihinde aldÄ±ÄŸÄ± kararla, TRT'nin, uluslararasÄ± TÃ¼rkÃ§e yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ±n geliÅŸtirilmesi ve TÃ¼rkiye'nin Avrupa BirliÄŸi'ne (AB) Ã¼yelik sÃ¼recine katkÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla Euronews SA adlÄ± uluslararasÄ± yayÄ±n kuruluÅŸuna ortak olarak katÄ±labileceÄŸi belirtilmiÅŸti.

SÃ¶z konusu kararda, ortaklÄ±k ana sÃ¶zleÅŸmesi Ã§erÃ§evesinde doÄŸrudan ya da dolaylÄ± olarak TRT'nin etkinliÄŸini artÄ±rabilecek unsurlar dikkate alÄ±narak, yÃ¼zde 16 oranÄ±nÄ± geÃ§memek Ã¼zere TRT'nin ortaklÄ±k payÄ±nÄ±n yÃ¶netim kurulu tarafÄ±ndan belirlenebileceÄŸi kaydedilmiÅŸti.

TRT'nin 2009 yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 15,7 oranÄ±nda ortak olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 8 dilde yayÄ±n yapan Euronews kanalÄ± TÃ¼rkÃ§e yayÄ±na da baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.



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