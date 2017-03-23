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Afganistan
12:57, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

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Afganistan'da bir polis 9 meslektaÅŸÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
Afganistan'da bir polis 9 meslektaÅŸÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Afganistan'da Taliban'a Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia edilen polis 9 meslektaÅŸÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Afganistan'Ä±n kuzeyindeki Kunduz vilayetinde Taliban'a Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia edilen bir polisin silahÄ±yla 9 meslektaÅŸÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

Kunduz'daki 808. Spinzer BÃ¶lge KomutanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n DanÄ±ÅŸmanÄ± Mahfuzullah Akbari yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Kunduz'un Kazak bÃ¶lgesindeki karakolda gÃ¶rev yapan bir polisin 9 meslektaÅŸÄ±nÄ± ateÅŸ aÃ§arak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

Polisin daha sonra silahlarÄ± da alarak bÃ¶lgeden uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Akbari, konuyla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Akbari, meslektaÅŸlarÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kten sonra cesetleri ateÅŸe veren polisin Taliban ile baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸunun belirlendiÄŸini ifade etti.



Ä°lgili Konular Afganistan taliban
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