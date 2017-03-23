13:00, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

Ukrayna'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k cephaneliÄŸinde patlamalar



Foto: ArÅŸiv

Ukrayna'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k cephaneliÄŸinde meydana gelen patlamalarÄ±n ardÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 20 bin kiÅŸi bÃ¶lgeden tahliye edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ukrayna'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼kÂ cephaneliÄŸinde patlamalar meydana geldi. Russia Today'in (RT) haberine gÃ¶re, Harkov bÃ¶lgesine baÄŸlÄ± Balakleya kentine 100 kilometre uzaklÄ±ktaki askeri Ã¼ste bulunan Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k cephaneliÄŸindeki patlamalarÄ±n neden olduÄŸu yangÄ±nlarÄ±n ardÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 20 bin kiÅŸi kentten tahliye edildi. Patlama seslerinin duyulduÄŸu bÃ¶lgede evlerin camlarÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±. Yetkililerin, cephanelikteki patlamalarÄ±n ardÄ±ndan kentin acilen tahliye edilmesi talimatÄ± Ã¼zerine yÃ¼zlerce araÃ§ kentten ayrÄ±lÄ±rken uzun kuyruklar oluÅŸturdu. Kentin Sivil Savunma DepartmanÄ±ndan yetkililerin RIA Novosti ajansÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Tahliyenin ilk aÅŸamasÄ±nda sona gelindi. HalkÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸu otobÃ¼slerle tahliye edildi. Åžimdi otobÃ¼sler halkÄ±n geri kalanÄ±nÄ± bÃ¶lgeden Ã§Ä±karmak iÃ§in geri dÃ¶nÃ¼yor. Uzmanlar ev ev gezerek kimsenin kalÄ±p kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kontrol ediyor." ifadelerini kullandÄ±. Ã–LEN YA DA YARALANAN VAR MI HENÃœZ BELLÄ° DEÄžÄ°L Patlamada Ã¶len ya da yaralanan kiÅŸilerin olup olmadÄ±ÄŸÄ± konusunda henÃ¼z bilgi verilmezken, 138 bin ton mÃ¼himmatÄ±n bulunduÄŸu 368 hektarlÄ±k alandaki cephaneliÄŸin patlamada hasar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi. Ã–te yandan BBC'nin haberine gÃ¶re, askeri yetkililer patlamalarÄ±n sabotaj sonucu meydana geldiÄŸini bildirdi.

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