Kuzey Kore'nin TÃ¼rkiye'deki mal varlÄ±ÄŸÄ± dondurulacak

Kuzey Koreâ€™nin nÃ¼kleer, diÄŸer kitle imha silahlarÄ± ve balistik fÃ¼ze programlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ya da bunlara destek verdiÄŸi BirleÅŸmiÅŸ Milletler YaptÄ±rÄ±mlar Komitesi veya BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) tarafÄ±ndan belirlenen ya da kendi adlarÄ±na hareket eden gerÃ§ek ya da tÃ¼zel kiÅŸilerin TÃ¼rkiyeâ€™de bulunan mali fonlarÄ±, diÄŸer mali varlÄ±klarÄ± ve ekonomik kaynaklarÄ± derhal dondurulacak.
BMGK'nÄ±n 1718, 1874, 2087, 2094, 2270 ve 2321 sayÄ±lÄ± kararlarÄ± Ã§erÃ§evesinde hazÄ±rlanan karar, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 9 Ocak 2017 tarihli yazÄ±sÄ± Ã¼zerine Bakanlar Kurulunca kabul edildi.
Resmi Gazeteâ€™de yer alan karara gÃ¶re, Kuzey Koreâ€™nin nÃ¼kleer programÄ±, diÄŸer kitle imha silahlarÄ±na iliÅŸkin programlarÄ± ve balistik fÃ¼ze programlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ya da diÄŸer yasa dÄ±ÅŸÄ± faaliyetler dahil, bunlara destek verdiÄŸi BirleÅŸmiÅŸ Milletler YaptÄ±rÄ±mlar Komitesi veya BMGK tarafÄ±ndan belirlenen listelerde yer alan gerÃ§ek-tÃ¼zel kiÅŸilerin ya da kendi adlarÄ±na veya kendi kararlarÄ±yla hareket eden gerÃ§ek tÃ¼zel kiÅŸilerce doÄŸrudan veya dolaylÄ± olarak sahip olunan ya da kontrol edilenlerin TÃ¼rkiyeâ€™de bulunan mali fonlarÄ±, diÄŸer mali varlÄ±klarÄ± ve ekonomik kaynaklarÄ±, ilgili yasal uygulamalar Ã§erÃ§evesinde derhal donduracak.
Ä°lgili kurumlar, herhangi bir fonun, mali varlÄ±ÄŸÄ±n ya da ekonomik kaynaÄŸÄ±n TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nca ya da TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde bulunan gerÃ§ek-tÃ¼zel kiÅŸilerce, kararda belirtilen kiÅŸilere ya da bunlarÄ±n yararÄ±na tahsis edilmesini engelleyecek.
AyrÄ±ca Kuzey Koreâ€™ninÂ nÃ¼kleer programÄ±, balistik fÃ¼ze programÄ± ve diÄŸer kitle imha silahÄ± programlarÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± politikalarÄ±ndan, bunlara destek ve teÅŸvik dahil, sorumlu olduÄŸu BMGK ya da Komite tarafÄ±ndan belirlenen kiÅŸilerin ve bunlarÄ±n aile bireylerinin TÃ¼rkiyeâ€™ye giriÅŸini ya da TÃ¼rkiyeâ€™den geÃ§iÅŸini, Ã¶nlemek iÃ§in gerekli Ã¶nlemler alÄ±nacak
Kuzey Koreâ€™nin nÃ¼kleer programÄ±, balistik fÃ¼ze programÄ± ya da diÄŸer kitle imha silahlarÄ± programlarÄ±na katkÄ±da bulunabileceÄŸi BMGK ya da komite tarafÄ±ndan deÄŸerlendirilecek madde, araÃ§, gereÃ§, mallar ya da teknolojiler de karara dahil olacak.
Kuzey Kore Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± veya bu Ã¼lkeye gÃ¶nderilen tÃ¼m kargoda ÅŸÃ¼phe bulunmasÄ± durumunda, ulusal ve uluslararasÄ± hukuka uygun olarak gerekli tesis ve mekanlarda ilgili kurum ve kuruluÅŸlarca denetim yapÄ±lacak
Karara gÃ¶re, Kuzey Kore topraklarÄ±ndan Ã§Ä±kÄ±p Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±na bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n, TÃ¼rkiye vatandaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan veya TÃ¼rkiye ya da Kuzey Kore bayraklÄ± hava ve deniz araÃ§larÄ± kullanÄ±larak Kuzey Koreâ€™den bakÄ±r, nikel, gÃ¼mÃ¼ÅŸ ve Ã§inko tedarik edilemeyecek.
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ'dan, TBB BaÅŸkanÄ± FeyzioÄŸlu ile bazÄ± barolarÄ±n anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin "hayÄ±r" kampanyalarÄ±nda yer almalarÄ±na eleÅŸtiri geldi
YDS 2017-ilkbahar dÃ¶nemi iÃ§in baÅŸvuran adaylarÄ±n sÄ±nava giriÅŸ belgeleri eriÅŸime sunuldu
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Tunceli mitinginde, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na tepki gÃ¶stererek, "Dersim'de yaÅŸanan o vahÅŸeti tekrar bir Ã¶z eleÅŸtiriyle bu Ã¼lkenin gÃ¼ndemine getirelim' dediÄŸimizde adÄ±nÄ± bile anmaktan korkuyor" dedi
Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Almanya'nÄ±n TÃ¼rkiye ile yaÅŸanan gerginliÄŸin artmasÄ±nÄ± istemediÄŸini sÃ¶yledi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±na iliÅŸkin "'Biz bÃ¶yle yapmayacaÄŸÄ±z, oradan DEAÅž'Ä± Ã§Ä±karÄ±rken yerine PYD'yi koyacaÄŸÄ±z' derseniz TÃ¼rkiye buna asla izin vermez. Operasyonda yer almayÄ±z." dedi
Ã‡orlu ilÃ§esinde, sosyal medyada PKK'nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 4 kiÅŸi tutuklandÄ±.
BBP Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici, "TÃ¼rkiye'nin dÃ¼ÅŸmanlarÄ±nÄ±, kendisine dost edinenlerin, aÃ§Ä±k ve alenen olmasa bile dolaylÄ± yoldan TÃ¼rkiye'ye dÃ¼ÅŸmanlÄ±k ettiklerinin farkÄ±ndayÄ±z" dedi
Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesinde kurulan HUGEM, YeÅŸilkÃ¶y'deki HavacÄ±lÄ±k MÃ¼zesi'nde faaliyete baÅŸladÄ±
YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, eski HDP Van Milletvekili Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n, Mersin'deki konuÅŸmalarÄ± nedeniyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 10 yÄ±la kadar hapis istemiyle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi
Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer, diÄŸer kitle imha silahlarÄ± ve balistik fÃ¼ze programlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ya da bunlara destek verdiÄŸi belirlenen gerÃ§ek ya da tÃ¼zel kiÅŸilerin TÃ¼rkiyeâ€™de bulunan mali varlÄ±klarÄ± derhal dondurulacak
TRT uluslararasÄ± yayÄ±n kuruluÅŸu Euronews'e ortak olmasÄ±na iliÅŸkin Bakanlar Kurulu kararÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Ãœlkelerindeki nevruz tatilini TÃ¼rkiye'de geÃ§irmek isteyen Ã§ok sayÄ±da Ä°ranlÄ± turist, Van'da kent merkezindeki otellerde kalÄ±yor ve alÄ±ÅŸveriÅŸ yapÄ±yor
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, PYD/PKK bÃ¶lgesinden aÃ§Ä±lan ateÅŸle bir askerin ÅŸehit olmasÄ± Ã¼zerine Rus MaslahatgÃ¼zarÄ±nÄ±n BakanlÄ±ÄŸa davet edilerek TÃ¼rkiye'nin rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iletildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°hracatÃ§Ä± firmalarÄ±n temsilcilerine, ihracat tutarlarÄ±na gÃ¶re deÄŸiÅŸen sayÄ±da hususi damgalÄ± pasaport verilmesine iliÅŸkin Bakanlar Kurulu kararÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±
Ä°stanbul Emniyeti, Ä°stanbul Avrupa YakasÄ±'nda iki bin polisle, saat 12.00-15.00 arasÄ±nda Kurt KapanÄ± 2 operasyonunu gerÃ§ekleÅŸtiriyor
Eski DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Emine Ayna, terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±