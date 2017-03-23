13:16, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

Kuzey Kore'nin TÃ¼rkiye'deki mal varlÄ±ÄŸÄ± dondurulacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey Koreâ€™nin nÃ¼kleer, diÄŸer kitle imha silahlarÄ± ve balistik fÃ¼ze programlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ya da bunlara destek verdiÄŸi BirleÅŸmiÅŸ Milletler YaptÄ±rÄ±mlar Komitesi veya BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) tarafÄ±ndan belirlenen ya da kendi adlarÄ±na hareket eden gerÃ§ek ya da tÃ¼zel kiÅŸilerin TÃ¼rkiyeâ€™de bulunan mali fonlarÄ±, diÄŸer mali varlÄ±klarÄ± ve ekonomik kaynaklarÄ± derhal dondurulacak.

BMGK'nÄ±n 1718, 1874, 2087, 2094, 2270 ve 2321 sayÄ±lÄ± kararlarÄ± Ã§erÃ§evesinde hazÄ±rlanan karar, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 9 Ocak 2017 tarihli yazÄ±sÄ± Ã¼zerine Bakanlar Kurulunca kabul edildi.

BMGK'NIN RESMÄ° GAZETE'DE YER ALAN KARARI

Resmi Gazeteâ€™de yer alan karara gÃ¶re, Kuzey Koreâ€™nin nÃ¼kleer programÄ±, diÄŸer kitle imha silahlarÄ±na iliÅŸkin programlarÄ± ve balistik fÃ¼ze programlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ya da diÄŸer yasa dÄ±ÅŸÄ± faaliyetler dahil, bunlara destek verdiÄŸi BirleÅŸmiÅŸ Milletler YaptÄ±rÄ±mlar Komitesi veya BMGK tarafÄ±ndan belirlenen listelerde yer alan gerÃ§ek-tÃ¼zel kiÅŸilerin ya da kendi adlarÄ±na veya kendi kararlarÄ±yla hareket eden gerÃ§ek tÃ¼zel kiÅŸilerce doÄŸrudan veya dolaylÄ± olarak sahip olunan ya da kontrol edilenlerin TÃ¼rkiyeâ€™de bulunan mali fonlarÄ±, diÄŸer mali varlÄ±klarÄ± ve ekonomik kaynaklarÄ±, ilgili yasal uygulamalar Ã§erÃ§evesinde derhal donduracak.

Ä°lgili kurumlar, herhangi bir fonun, mali varlÄ±ÄŸÄ±n ya da ekonomik kaynaÄŸÄ±n TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nca ya da TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde bulunan gerÃ§ek-tÃ¼zel kiÅŸilerce, kararda belirtilen kiÅŸilere ya da bunlarÄ±n yararÄ±na tahsis edilmesini engelleyecek.

AyrÄ±ca Kuzey Koreâ€™ninÂ nÃ¼kleer programÄ±, balistik fÃ¼ze programÄ± ve diÄŸer kitle imha silahÄ± programlarÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± politikalarÄ±ndan, bunlara destek ve teÅŸvik dahil, sorumlu olduÄŸu BMGK ya da Komite tarafÄ±ndan belirlenen kiÅŸilerin ve bunlarÄ±n aile bireylerinin TÃ¼rkiyeâ€™ye giriÅŸini ya da TÃ¼rkiyeâ€™den geÃ§iÅŸini, Ã¶nlemek iÃ§in gerekli Ã¶nlemler alÄ±nacak

Kuzey Koreâ€™nin nÃ¼kleer programÄ±, balistik fÃ¼ze programÄ± ya da diÄŸer kitle imha silahlarÄ± programlarÄ±na katkÄ±da bulunabileceÄŸi BMGK ya da komite tarafÄ±ndan deÄŸerlendirilecek madde, araÃ§, gereÃ§, mallar ya da teknolojiler de karara dahil olacak.

Kuzey Kore Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± veya bu Ã¼lkeye gÃ¶nderilen tÃ¼m kargoda ÅŸÃ¼phe bulunmasÄ± durumunda, ulusal ve uluslararasÄ± hukuka uygun olarak gerekli tesis ve mekanlarda ilgili kurum ve kuruluÅŸlarca denetim yapÄ±lacak

Karara gÃ¶re, Kuzey Kore topraklarÄ±ndan Ã§Ä±kÄ±p Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±na bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n, TÃ¼rkiye vatandaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan veya TÃ¼rkiye ya da Kuzey Kore bayraklÄ± hava ve deniz araÃ§larÄ± kullanÄ±larak Kuzey Koreâ€™den bakÄ±r, nikel, gÃ¼mÃ¼ÅŸ ve Ã§inko tedarik edilemeyecek.