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13:29, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

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YÃ¼ksekdaÄŸ hakkÄ±nda 10 yÄ±la kadar hapis istemi
YÃ¼ksekdaÄŸ hakkÄ±nda 10 yÄ±la kadar hapis istemi

YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, eski HDP Van Milletvekili Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n, Mersin'deki konuÅŸmalarÄ± nedeniyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 10 yÄ±la kadar hapis istemiyle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, hakkÄ±nda kesinleÅŸen hapis cezasÄ± nedeniyle parti Ã¼yeliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lenÂ eski HDP Van Milletvekili Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n, Mersin'deki konuÅŸmalarÄ± nedeniyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davadaÂ 10 yÄ±la kadarÂ hapis istemiyle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.

TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda KandÄ±ra F Tipi YÃ¼ksek GÃ¼venlikli KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan YÃ¼ksekdaÄŸ, Mersin 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devleti ve hÃ¼kÃ¼metini alenen aÅŸaÄŸÄ±lamak" suÃ§lamalarÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± duruÅŸmaya, Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla katÄ±ldÄ±.

Mahkeme baÅŸkanÄ±, bir Ã¶nceki duruÅŸmada Ä°stanbul 22. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde aÃ§Ä±lan dava ile bu davanÄ±n birleÅŸtirilmesi talebinin dosyalarda yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan reddedildiÄŸini bildirdi.

YÃ¼ksekdaÄŸ da bir Ã¶nceki duruÅŸmanÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼m tutanaklarÄ±nÄ±n ilk 2 sayfasÄ±nÄ±n kendisine ulaÅŸtÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, bu nedenle savunma iÃ§in ek sÃ¼re talep etti.

10 YILA KADAR HAPSÄ° Ä°STENÄ°YOR

MÃ¼talaasÄ±nÄ± veren savcÄ± ise YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n davaya konu Ã§eÅŸitli programlardaki konuÅŸmalarÄ±nÄ± anÄ±msatarak, sanÄ±ÄŸÄ±n operasyonlarda etkisiz hale getirilen terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK mensuplarÄ±nÄ± sahiplenici ve Ã¶vÃ¼cÃ¼ nitelikte sÃ¶zleriyle terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± suÃ§unu iÅŸlediÄŸini kaydetti.

SavcÄ±, YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§unun birden fazla iÅŸlenmesi nedeniyle 8 yÄ±l, "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devleti ve hÃ¼kÃ¼metini alenen aÅŸaÄŸÄ±lamak" suÃ§undan da 2 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.

MÃ¼talaa hakkÄ±ndaki savunmasÄ± sorulan YÃ¼ksekdaÄŸ da eksik sayfalarÄ±n kendisine ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan savunma yapacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

SanÄ±k avukatÄ± ise mÃ¼talaaya katÄ±lmadÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayarak, mÃ¼vekkili hakkÄ±nda beraat kararÄ± verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, ek sÃ¼re talebini kabul ettiÄŸi YÃ¼ksekdaÄŸ'a eksik Ã§Ã¶zÃ¼m tutanaklarÄ±nÄ±n ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verip duruÅŸmayÄ± 20 Nisan'a erteledi.



Ä°lgili Konular YargÄ±tay Figen YÃ¼ksekdaÄŸ
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