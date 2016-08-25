13:40, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

Destici: TÃ¼rkiye'ye dÃ¼ÅŸmanlÄ±k ettiklerinin farkÄ±ndayÄ±z

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BÃ¼yÃ¼k Birlik PartisiÂ (BBP)Â Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici, "TÃ¼rkiye'nin darbe anayasasÄ±ndan ve darbe anayasasÄ± Ã¼rÃ¼nÃ¼ olan mevcut sistemden kurtulmasÄ± adÄ±na milletin muktedir iktidarÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸmesini, yeni sistemin gelmesini destekliyoruz." dedi.

Destici, Ã‡ukurambar'da bir restoranda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, gÃ¼ndemdeki konulara iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

TÃ¼rkiye'nin, 12 EylÃ¼l 1980 darbesini gerÃ§ekleÅŸtiren darbecilerin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± bir anayasa ile yÃ¶netildiÄŸini belirten Destici, partileri kurulduÄŸundan beri darbecilerin getirdiÄŸi sistemin deÄŸiÅŸtirilmesini savunduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

TÃ¼rkiye'de ilk defa hÃ¼r seÃ§imlerle oluÅŸmuÅŸ Meclisten bir anayasa teklifinin geÃ§tiÄŸine iÅŸaret eden Destici, ÅŸunlarÄ± ifade etti:

"Mevcut sistemde 35 senedir kim iktidar olursa olsun maalesef hiÃ§birinin diÄŸerine sÃ¶yleyecek sÃ¶zÃ¼ olmamÄ±ÅŸ. Bizde de ÅŸÃ¶yle bir kanaat oluÅŸtu, 'Demek ki bu sistemde bu deÄŸiÅŸmiyor.' Onun iÃ§in yeni bir sistem gelmesi, yeni bir adÄ±m atÄ±lmasÄ± lazÄ±m. Biz bu konuda yapÄ±lacak deÄŸiÅŸimi Ã¶nemsiyoruz. TÃ¼rkiye'nin darbe anayasasÄ±ndan ve darbe anayasasÄ± Ã¼rÃ¼nÃ¼ olan mevcut sistemden kurtulmasÄ± adÄ±na milletin muktedir iktidarÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸmesini, yeni sistemin gelmesini destekliyoruz."

"DÃœÅžMANLIK ETTÄ°KLERÄ°NÄ°N FARKINDAYIZ"

Suriye ve Irak'Ä±n kuzeyinde yaÅŸanan terÃ¶r olaylarÄ±na iliÅŸkin TÃ¼rkiye'nin seyirci kalmamasÄ± gerektiÄŸini belirten Destici, bu bÃ¶lgede ABD'nin ve Rusya'nÄ±n PYD/YPG'ye her tÃ¼rlÃ¼ askeri desteÄŸi verdiÄŸini bildirdi.

TÃ¼rkiye'nin bu konuda seyirci kalmamasÄ±nÄ± isteyen Destici, "TÃ¼rkiye'nin dÃ¼ÅŸmanlarÄ±nÄ±, kendisine dost edinenlerin, aÃ§Ä±k ve alenen olmasa bile dolaylÄ± yoldanÂ TÃ¼rkiye'ye dÃ¼ÅŸmanlÄ±k ettiklerinin farkÄ±ndayÄ±z." dedi.

Destici, dÃ¼n Londra'da gerÃ§ekleÅŸen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in de baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileÄŸinde bulundu.