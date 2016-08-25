Destici: TÃ¼rkiye'ye dÃ¼ÅŸmanlÄ±k ettiklerinin farkÄ±ndayÄ±z

BÃ¼yÃ¼k Birlik PartisiÂ (BBP)Â Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici, "TÃ¼rkiye'nin darbe anayasasÄ±ndan ve darbe anayasasÄ± Ã¼rÃ¼nÃ¼ olan mevcut sistemden kurtulmasÄ± adÄ±na milletin muktedir iktidarÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸmesini, yeni sistemin gelmesini destekliyoruz." dedi.
Destici, Ã‡ukurambar'da bir restoranda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, gÃ¼ndemdeki konulara iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.
TÃ¼rkiye'nin, 12 EylÃ¼l 1980 darbesini gerÃ§ekleÅŸtiren darbecilerin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± bir anayasa ile yÃ¶netildiÄŸini belirten Destici, partileri kurulduÄŸundan beri darbecilerin getirdiÄŸi sistemin deÄŸiÅŸtirilmesini savunduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
TÃ¼rkiye'de ilk defa hÃ¼r seÃ§imlerle oluÅŸmuÅŸ Meclisten bir anayasa teklifinin geÃ§tiÄŸine iÅŸaret eden Destici, ÅŸunlarÄ± ifade etti:
"Mevcut sistemde 35 senedir kim iktidar olursa olsun maalesef hiÃ§birinin diÄŸerine sÃ¶yleyecek sÃ¶zÃ¼ olmamÄ±ÅŸ. Bizde de ÅŸÃ¶yle bir kanaat oluÅŸtu, 'Demek ki bu sistemde bu deÄŸiÅŸmiyor.' Onun iÃ§in yeni bir sistem gelmesi, yeni bir adÄ±m atÄ±lmasÄ± lazÄ±m. Biz bu konuda yapÄ±lacak deÄŸiÅŸimi Ã¶nemsiyoruz. TÃ¼rkiye'nin darbe anayasasÄ±ndan ve darbe anayasasÄ± Ã¼rÃ¼nÃ¼ olan mevcut sistemden kurtulmasÄ± adÄ±na milletin muktedir iktidarÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸmesini, yeni sistemin gelmesini destekliyoruz."
Suriye ve Irak'Ä±n kuzeyinde yaÅŸanan terÃ¶r olaylarÄ±na iliÅŸkin TÃ¼rkiye'nin seyirci kalmamasÄ± gerektiÄŸini belirten Destici, bu bÃ¶lgede ABD'nin ve Rusya'nÄ±n PYD/YPG'ye her tÃ¼rlÃ¼ askeri desteÄŸi verdiÄŸini bildirdi.
TÃ¼rkiye'nin bu konuda seyirci kalmamasÄ±nÄ± isteyen Destici, "TÃ¼rkiye'nin dÃ¼ÅŸmanlarÄ±nÄ±, kendisine dost edinenlerin, aÃ§Ä±k ve alenen olmasa bile dolaylÄ± yoldanÂ TÃ¼rkiye'ye dÃ¼ÅŸmanlÄ±k ettiklerinin farkÄ±ndayÄ±z." dedi.
Destici, dÃ¼n Londra'da gerÃ§ekleÅŸen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in de baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileÄŸinde bulundu.
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ'dan, TBB BaÅŸkanÄ± FeyzioÄŸlu ile bazÄ± barolarÄ±n anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin "hayÄ±r" kampanyalarÄ±nda yer almalarÄ±na eleÅŸtiri geldi
YDS 2017-ilkbahar dÃ¶nemi iÃ§in baÅŸvuran adaylarÄ±n sÄ±nava giriÅŸ belgeleri eriÅŸime sunuldu
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Tunceli mitinginde, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na tepki gÃ¶stererek, "Dersim'de yaÅŸanan o vahÅŸeti tekrar bir Ã¶z eleÅŸtiriyle bu Ã¼lkenin gÃ¼ndemine getirelim' dediÄŸimizde adÄ±nÄ± bile anmaktan korkuyor" dedi
Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Almanya'nÄ±n TÃ¼rkiye ile yaÅŸanan gerginliÄŸin artmasÄ±nÄ± istemediÄŸini sÃ¶yledi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±na iliÅŸkin "'Biz bÃ¶yle yapmayacaÄŸÄ±z, oradan DEAÅž'Ä± Ã§Ä±karÄ±rken yerine PYD'yi koyacaÄŸÄ±z' derseniz TÃ¼rkiye buna asla izin vermez. Operasyonda yer almayÄ±z." dedi
Ã‡orlu ilÃ§esinde, sosyal medyada PKK'nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 4 kiÅŸi tutuklandÄ±.
BBP Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici, "TÃ¼rkiye'nin dÃ¼ÅŸmanlarÄ±nÄ±, kendisine dost edinenlerin, aÃ§Ä±k ve alenen olmasa bile dolaylÄ± yoldan TÃ¼rkiye'ye dÃ¼ÅŸmanlÄ±k ettiklerinin farkÄ±ndayÄ±z" dedi
Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesinde kurulan HUGEM, YeÅŸilkÃ¶y'deki HavacÄ±lÄ±k MÃ¼zesi'nde faaliyete baÅŸladÄ±
YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, eski HDP Van Milletvekili Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n, Mersin'deki konuÅŸmalarÄ± nedeniyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 10 yÄ±la kadar hapis istemiyle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi
Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer, diÄŸer kitle imha silahlarÄ± ve balistik fÃ¼ze programlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ya da bunlara destek verdiÄŸi belirlenen gerÃ§ek ya da tÃ¼zel kiÅŸilerin TÃ¼rkiyeâ€™de bulunan mali varlÄ±klarÄ± derhal dondurulacak
TRT uluslararasÄ± yayÄ±n kuruluÅŸu Euronews'e ortak olmasÄ±na iliÅŸkin Bakanlar Kurulu kararÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Ãœlkelerindeki nevruz tatilini TÃ¼rkiye'de geÃ§irmek isteyen Ã§ok sayÄ±da Ä°ranlÄ± turist, Van'da kent merkezindeki otellerde kalÄ±yor ve alÄ±ÅŸveriÅŸ yapÄ±yor
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, PYD/PKK bÃ¶lgesinden aÃ§Ä±lan ateÅŸle bir askerin ÅŸehit olmasÄ± Ã¼zerine Rus MaslahatgÃ¼zarÄ±nÄ±n BakanlÄ±ÄŸa davet edilerek TÃ¼rkiye'nin rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iletildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°hracatÃ§Ä± firmalarÄ±n temsilcilerine, ihracat tutarlarÄ±na gÃ¶re deÄŸiÅŸen sayÄ±da hususi damgalÄ± pasaport verilmesine iliÅŸkin Bakanlar Kurulu kararÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±
Ä°stanbul Emniyeti, Ä°stanbul Avrupa YakasÄ±'nda iki bin polisle, saat 12.00-15.00 arasÄ±nda Kurt KapanÄ± 2 operasyonunu gerÃ§ekleÅŸtiriyor
Eski DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Emine Ayna, terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±