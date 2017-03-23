Ä°stanbul HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Gelecek Merkezi hizmete aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesinde kurulan Ä°stanbul HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Gelecek Merkezi (HUGEM), YeÅŸilkÃ¶y'deki HavacÄ±lÄ±k MÃ¼zesi'nde faaliyete baÅŸladÄ±.
Hava Harp Okulu KomutanlÄ±ÄŸÄ± Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n destekleriyle hazÄ±rlanan HUGEM projesi, Ä°stanbul KalkÄ±nma AjansÄ± (Ä°STKA) tarafÄ±ndan destekleniyor.
Bilim, teknoloji, mÃ¼hendislik, sanat ve matematiÄŸe meraklÄ± genÃ§lerin yetiÅŸtirilmesine katkÄ±da bulunmak, havacÄ±lÄ±k ve uzay alanlarÄ±nda toplumsal farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturmak amaÃ§lÄ± kurulan HUGEM'de, Hezarfen Ahmed Ã‡elebi'den gÃ¼nÃ¼mÃ¼z modern havacÄ±lÄ±ÄŸÄ±na kadar Ã¶nemli olaylar sergileniyor. NASA'dan takip edilen haberlerle salondaki dijital arÅŸiv gÃ¼ncellenebiliyor. Merkezde, NASA ve ABD Hava Kuvvetleri arasÄ±nda yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde gelecekteki iÅŸbirliÄŸi olanaklarÄ± deÄŸerlendiriliyor.
HUGEM'in faaliyetleri Ã§erÃ§evesinde ilk ve orta Ã¶ÄŸretim ile lisede Ã¶ÄŸrenim gÃ¶ren 3 bin Ã¶ÄŸrencinin havacÄ±lÄ±k ve uzay odaklÄ± atÃ¶lye etkinlikleri ile bilim, teknoloji, mÃ¼hendislik, sanat, matematik alanlarÄ±na teÅŸvik edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, mÃ¼ze arÅŸivindeki 20 bin eserin fotoÄŸraflandÄ±ÄŸÄ±, 30 bin fotoÄŸraf ve 60 bin sayfa kitabÄ±n dijitalleÅŸtirildiÄŸi belirtildi.
Ã–te yandan, HavacÄ±lÄ±k MÃ¼zesi'ndeki Ã§ocuklara yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, Ã¶ÄŸretmenler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ã§ocuklarÄ±n mÃ¼ze hakkÄ±nda bilgi sahibi olmalarÄ± ve okullarda havacÄ±lÄ±k kulÃ¼plerinin kurulmasÄ±nÄ±n hedeflendiÄŸi bildirildi.
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ'dan, TBB BaÅŸkanÄ± FeyzioÄŸlu ile bazÄ± barolarÄ±n anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin "hayÄ±r" kampanyalarÄ±nda yer almalarÄ±na eleÅŸtiri geldi
YDS 2017-ilkbahar dÃ¶nemi iÃ§in baÅŸvuran adaylarÄ±n sÄ±nava giriÅŸ belgeleri eriÅŸime sunuldu
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Tunceli mitinginde, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na tepki gÃ¶stererek, "Dersim'de yaÅŸanan o vahÅŸeti tekrar bir Ã¶z eleÅŸtiriyle bu Ã¼lkenin gÃ¼ndemine getirelim' dediÄŸimizde adÄ±nÄ± bile anmaktan korkuyor" dedi
Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Almanya'nÄ±n TÃ¼rkiye ile yaÅŸanan gerginliÄŸin artmasÄ±nÄ± istemediÄŸini sÃ¶yledi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±na iliÅŸkin "'Biz bÃ¶yle yapmayacaÄŸÄ±z, oradan DEAÅž'Ä± Ã§Ä±karÄ±rken yerine PYD'yi koyacaÄŸÄ±z' derseniz TÃ¼rkiye buna asla izin vermez. Operasyonda yer almayÄ±z." dedi
Ã‡orlu ilÃ§esinde, sosyal medyada PKK'nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 4 kiÅŸi tutuklandÄ±.
BBP Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici, "TÃ¼rkiye'nin dÃ¼ÅŸmanlarÄ±nÄ±, kendisine dost edinenlerin, aÃ§Ä±k ve alenen olmasa bile dolaylÄ± yoldan TÃ¼rkiye'ye dÃ¼ÅŸmanlÄ±k ettiklerinin farkÄ±ndayÄ±z" dedi
Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesinde kurulan HUGEM, YeÅŸilkÃ¶y'deki HavacÄ±lÄ±k MÃ¼zesi'nde faaliyete baÅŸladÄ±
YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, eski HDP Van Milletvekili Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n, Mersin'deki konuÅŸmalarÄ± nedeniyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 10 yÄ±la kadar hapis istemiyle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi
Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer, diÄŸer kitle imha silahlarÄ± ve balistik fÃ¼ze programlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ya da bunlara destek verdiÄŸi belirlenen gerÃ§ek ya da tÃ¼zel kiÅŸilerin TÃ¼rkiyeâ€™de bulunan mali varlÄ±klarÄ± derhal dondurulacak
TRT uluslararasÄ± yayÄ±n kuruluÅŸu Euronews'e ortak olmasÄ±na iliÅŸkin Bakanlar Kurulu kararÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Ãœlkelerindeki nevruz tatilini TÃ¼rkiye'de geÃ§irmek isteyen Ã§ok sayÄ±da Ä°ranlÄ± turist, Van'da kent merkezindeki otellerde kalÄ±yor ve alÄ±ÅŸveriÅŸ yapÄ±yor
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, PYD/PKK bÃ¶lgesinden aÃ§Ä±lan ateÅŸle bir askerin ÅŸehit olmasÄ± Ã¼zerine Rus MaslahatgÃ¼zarÄ±nÄ±n BakanlÄ±ÄŸa davet edilerek TÃ¼rkiye'nin rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iletildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°hracatÃ§Ä± firmalarÄ±n temsilcilerine, ihracat tutarlarÄ±na gÃ¶re deÄŸiÅŸen sayÄ±da hususi damgalÄ± pasaport verilmesine iliÅŸkin Bakanlar Kurulu kararÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±
Ä°stanbul Emniyeti, Ä°stanbul Avrupa YakasÄ±'nda iki bin polisle, saat 12.00-15.00 arasÄ±nda Kurt KapanÄ± 2 operasyonunu gerÃ§ekleÅŸtiriyor
Eski DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Emine Ayna, terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±