13:30, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

Ä°stanbul HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Gelecek Merkezi hizmete aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesinde kurulan Ä°stanbul HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Gelecek Merkezi (HUGEM), YeÅŸilkÃ¶y'deki HavacÄ±lÄ±k MÃ¼zesi'nde faaliyete baÅŸladÄ±.

Hava Harp Okulu KomutanlÄ±ÄŸÄ± Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n destekleriyle hazÄ±rlanan HUGEM projesi, Ä°stanbul KalkÄ±nma AjansÄ± (Ä°STKA) tarafÄ±ndan destekleniyor.

Bilim, teknoloji, mÃ¼hendislik, sanat ve matematiÄŸe meraklÄ± genÃ§lerin yetiÅŸtirilmesine katkÄ±da bulunmak, havacÄ±lÄ±k ve uzay alanlarÄ±nda toplumsal farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturmak amaÃ§lÄ± kurulan HUGEM'de, Hezarfen Ahmed Ã‡elebi'den gÃ¼nÃ¼mÃ¼z modern havacÄ±lÄ±ÄŸÄ±na kadar Ã¶nemli olaylar sergileniyor. NASA'dan takip edilen haberlerle salondaki dijital arÅŸiv gÃ¼ncellenebiliyor. Merkezde, NASA ve ABD Hava Kuvvetleri arasÄ±nda yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde gelecekteki iÅŸbirliÄŸi olanaklarÄ± deÄŸerlendiriliyor.

HUGEM'in faaliyetleri Ã§erÃ§evesinde ilk ve orta Ã¶ÄŸretim ile lisede Ã¶ÄŸrenim gÃ¶ren 3 bin Ã¶ÄŸrencinin havacÄ±lÄ±k ve uzay odaklÄ± atÃ¶lye etkinlikleri ile bilim, teknoloji, mÃ¼hendislik, sanat, matematik alanlarÄ±na teÅŸvik edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, mÃ¼ze arÅŸivindeki 20 bin eserin fotoÄŸraflandÄ±ÄŸÄ±, 30 bin fotoÄŸraf ve 60 bin sayfa kitabÄ±n dijitalleÅŸtirildiÄŸi belirtildi.

Ã–te yandan, HavacÄ±lÄ±k MÃ¼zesi'ndeki Ã§ocuklara yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, Ã¶ÄŸretmenler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ã§ocuklarÄ±n mÃ¼ze hakkÄ±nda bilgi sahibi olmalarÄ± ve okullarda havacÄ±lÄ±k kulÃ¼plerinin kurulmasÄ±nÄ±n hedeflendiÄŸi bildirildi.