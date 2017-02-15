14:01, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

Sosyal medyada terÃ¶r propagandasÄ±na 4 tutuklama





Ã‡orlu ilÃ§esinde, sosyal medyada PKK'nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 4 kiÅŸi tutuklandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡orlu Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, A.D, Y.L, Ã–.D ve H.A'nÄ±n sosyal medya Ã¼zerinden PKK propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± tespit etti. DÃ¼zenlenen operasyonda zanlÄ±lar evlerinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ZanlÄ±larÄ±n evlerinde yapÄ±lan aramalarda bir adet ruhsatsÄ±z av tÃ¼feÄŸi ile Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼manlar ele geÃ§irildi. GÃ¶zaltÄ± iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan mahkemeye sevk edilen 4 kiÅŸi tutuklandÄ±.

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