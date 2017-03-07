14:03, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

KurtulmuÅŸ: DEAÅž'Ä±n yerine PYD konulursa operasyonda olmayÄ±z

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, gÃ¼ndeme iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±.

"BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, AK Parti iktidarlarÄ±nda gÃ¶rev yapan eski bakanlara 'Hep birlikte sahaya inmenin tam zamanÄ±' ÅŸeklinde bir Ã§aÄŸrÄ±da bulundu. Eski bakanlar 16 Nisan'a kadar olan sÃ¼reÃ§te sahada olacak mÄ±?" sorusu Ã¼zerine KurtulmuÅŸ, meselenin bir ÅŸahÄ±s meselesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

"Suriye'nin kuzeyindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼lenÂ FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda son durum nedir? TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD'nin, MÃ¼nbiÃ§'teki varlÄ±ÄŸÄ±na son verilmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar, El Bab'da kontrolÃ¼n saÄŸlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan MÃ¼nbiÃ§ veÂ Rakka'ya dÃ¶nÃ¼k planlanan harekat hangi aÅŸamada?" sorusuna karÅŸÄ±lÄ±k KurtulmuÅŸ, harekatÄ±n baÅŸtan planlandÄ±ÄŸÄ± gibi baÅŸarÄ±lÄ± ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getirdi.

'RAKKA RAKKALILARINDIR'

Bunun TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n korunmasÄ± ve ulusal gÃ¼venlik meselesi olduÄŸuna dikkati Ã§eken KurtulmuÅŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin TÃ¼rkiye'ye zarar vermesine karÅŸÄ± atÄ±lmÄ±ÅŸ bir adÄ±mdÄ±r. FÄ±rat KallkanÄ± HarekatÄ±nda baÅŸÄ±ndan beri sÃ¶ylediÄŸimiz gibi Rakka RakkalÄ±larÄ±n, Åžam ÅžamlÄ±larÄ±n, Musul MusullularÄ±n, Halep Haleplilerin tezini sahada doÄŸrulayan bir model de ortaya koyduk. El Bab ve Cerablus'un alÄ±nmasÄ±, oradaki yerel muhalifler ile TÃ¼rkiye'nin verdiÄŸi destekle saÄŸlandÄ±. Cerablus'a 45 bin insan, oranÄ±n halkÄ± geri dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Åžimdi bu bir modeldir. Bu modeli bÃ¼tÃ¼n Suriye'de iÅŸletelim. UluslararasÄ± camiadan beklentimiz bu.

Rakka'yÄ± DEAÅž'tan temizlerken, aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± yÃ¼zde 95 Arap olan bir ÅŸehirden bahsediyoruz, DEAÅž'tan alalÄ±m diyerek buranÄ±n etnik yapÄ±sÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmeyelim, bir baÅŸka terÃ¶r grubunu oraya sokmayalÄ±m. Bizim tezimiz o. Rakka RakkalÄ±larÄ±ndÄ±r. Gelsinler, uluslararasÄ± koalisyon veriyorsa desteÄŸini versin, oradaki Ä±lÄ±mlÄ± muhalefetle birlikte bu operasyonlar yapÄ±lsÄ±n. BÃ¶yle olursa TÃ¼rkiye de bu operasyona destek vereceÄŸini her vesileyle dile getiriyor. Ama 'Biz bÃ¶yle yapmayacaÄŸÄ±z, oradan DEAÅž'Ä± Ã§Ä±karÄ±rken yerine PYD'yi koyacaÄŸÄ±z' derseniz TÃ¼rkiye buna asla izin vermez. Operasyonda yer almayÄ±z."

KurtulmuÅŸ, her vesileyle TÃ¼rkiye'nin kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgilerini ifade ettiklerini, AmerikalÄ±lar ve Ruslarla bu meseleyi konuÅŸtuklarÄ±nÄ±, meselenin kalÄ±cÄ± bir barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanacaÄŸÄ± operasyonlar yapmak olduÄŸunu dile getirdi.

Astana ve Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleriyle Suriye barÄ±ÅŸÄ±nÄ±n saÄŸlanacaÄŸÄ± bir noktaya gelindiÄŸini, sÃ¼recin ister istemez ilerleyeceÄŸini belirten BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, Suriye ve Irak topraklarÄ±nda daha fazla vekalet savaÅŸÄ± verilemeyeceÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.

"Devam ediyoruz" denilirse ABD ve Rusya'nÄ±n Ã§atÄ±ÅŸma noktasÄ±na geleceÄŸini ifade eden KurtulmuÅŸ, Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in herkesin, "Sahada ben ÅŸu Ã¶rgÃ¼tÃ¼ destekleyeyim, sahada biraz mesafe kazanayÄ±m, sonra masada o Ã¶rgÃ¼t Ã¼zerinden kendi lehime bir barÄ±ÅŸ sÃ¼reci yÃ¼rÃ¼tÃ¼rÃ¼m." sevdasÄ±ndan vazgeÃ§mesi gerektiÄŸini kaydetti.

"Suriye'de barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlayamazsanÄ±z, bÃ¶lge barÄ±ÅŸÄ± olmayacak"

KurtulmuÅŸ, Suriye'nin paramparÃ§a olduÄŸuna da iÅŸaret ederek, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Bu sadece Suriye halkÄ±na bÃ¼yÃ¼k bir bedel Ã¶detmiyor, eÄŸer Suriye'de barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlayamazsanÄ±z, bÃ¶lge barÄ±ÅŸÄ± olmayacak, bÃ¶lge barÄ±ÅŸÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± bir ortamda dÃ¼nya barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlanamayacak. DolayÄ±sÄ±yla, dÃ¼nyada hakikaten barÄ±ÅŸ isteniyorsa, yapÄ±lacak ÅŸey Suriye'de bir an evvel bir Ã§Ã¶zÃ¼m sÃ¼recinin, bir barÄ±ÅŸÄ±n sÃ¼recinin baÅŸlatÄ±lmasÄ±dÄ±r. Biz TÃ¼rkiye olarak burada samimiyetle, ilgili tÃ¼m taraflarla Rusya'yla, Amerika'yla, diÄŸer mÃ¼ttefik Ã¼lkelerle, Ä°ran'la bu konularÄ± her platformda konuÅŸuyoruz. Bir an evvel Suriye'de empoze edilmiÅŸ bir barÄ±ÅŸ deÄŸil halkÄ±n istediÄŸi bir barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in gayret sarfediyoruz."

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, KHK nedeniyle maÄŸduriyet yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± iddia edenlerin mÃ¼racatlarÄ±nÄ±n ilgili kurumlar tarafÄ±ndan deÄŸerlendirildiÄŸini belirterek, geÃ§miÅŸte yapÄ±lan yanlÄ±ÅŸlÄ±klar nasÄ±l dÃ¼zeltildiyse bundan sonraki KHK'da da dÃ¼zeltmeler olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda maÄŸduriyetlerin incelenmesine yÃ¶nelik komisyonu, "hukukta yeni bir hak arama mÃ¼essesi" diye nitelendiren KurtulmuÅŸ, bu komisyonun en kÄ±sa sÃ¼rede kurulacaÄŸÄ±nÄ± ve 2 yÄ±l Ã§alÄ±ÅŸma takvimi olacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti. KurtulmuÅŸ, bu mÃ¼racatlar sonuÃ§landÄ±rÄ±lamazsa komisyonun sÃ¼resinin uzatÄ±lmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.