14:07, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

Merkel'den TÃ¼rkiye aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Saarlaendischer Rundfunk radyosuna yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â TÃ¼rkiye'den yapÄ±lan Nazi sÃ¶ylemlerinin kabul edilemez olduÄŸunu bir notayla TÃ¼rkiye'ye ilettiklerini yineleyerek, ''Ancak Almanya olarak TÃ¼rkiye ile olan iliÅŸkilerde gerilimin artmasÄ±nÄ± istemiyoruz.'' dedi.

Almanya ÅžansÃ¶lyesi, artÄ±k Almanya'da referandum kampanyasÄ± yapÄ±lmayacaÄŸÄ±na da atÄ±fta bulunarak, ''Almanya olarak en geÃ§ 5 iÅŸ gÃ¼nÃ¼ Ã¶ncesinden yapÄ±lacak etkinliklerin bildirilmesi yÃ¶nÃ¼nde TÃ¼rkiye'ye sÃ¶zlÃ¼ nota verilmiÅŸti. Almanya'da yaÅŸayan TÃ¼rkler 27 Mart'tan itibaren oy kullanacaklar. DolayÄ±sÄ±yla referandum etkinlikleri zaten doÄŸal yollardan sona erdi." ifadesini kullandÄ±.

"TÃœRKÄ°YE KÃ–KENLÄ° VATANDAÅžLARIN DA BAÅžBAKANIYIM"

Merkel ayrÄ±ca TÃ¼rkiye kÃ¶kenli vatandaÅŸlarÄ±n Almanyaâ€™da birlikte huzur iÃ§erisinde yaÅŸamak istediÄŸini ve kendisinin Alman vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± alan TÃ¼rkiye kÃ¶kenlilerin de baÅŸbakanÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±.