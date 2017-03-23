Daily Sabah gazetesinin AP'de daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yasaklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ngilizce yayÄ±n yapan Daily Sabah gazetesinin Avrupa Parlamentosu'nda (AP) daÄŸÄ±tÄ±mÄ± durduruldu.
Yasak talebi, HollandalÄ± AP Ã¼yesi Jeroen Lenaers'dan geldi. AP BaÅŸkanÄ± Antonio Tajani de merkezi BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel olan parlamentoda, "inceleme" neticesinde Daily Sabah'Ä±n daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ±na karar verdi.
AP BasÄ±n Birimi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Marjory van den Broeke, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada kararÄ± doÄŸruladÄ±. YasaÄŸÄ±n tam olarak gerekÃ§esini bilmediÄŸini sÃ¶yleyen Broeke, ancak talebin "gazetenin yayÄ±n Ã§izgisinden rahatsÄ±z olan bazÄ± Ã¼yelerden" geldiÄŸini ifade etti.
Turkuvaz Medya Grubu bÃ¼nyesinde 2014 yÄ±lÄ±nda yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlayan Daily Sabah'Ä±n sadece salÄ± gÃ¼nleri AP'de daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±lÄ±yordu.
YASAÄžI HOLLANDALI AP ÃœYESÄ° Ä°STEDÄ°
HollandalÄ± Hristiyan Demokrat Lenaers, geÃ§en hafta Tajani'ye bir mektup yazarak gazeteye yasak istemiÅŸti. AP Ã¼yesinin bu talebi, Ã¼lkesinin TÃ¼rk bakanlara yÃ¶nelik tavrÄ±na iliÅŸkin olarak gazetenin, "AB, demokratik haklara sanki hiÃ§ saldÄ±rÄ± olmadÄ± gibi davranÄ±yor" baÅŸlÄ±klÄ± haberinin ardÄ±ndan gelmiÅŸti. AP Ã¼yesi, ayrÄ±ca gazetenin Hollanda'daki FETÃ– yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin haberlerinin de "nefret yaydÄ±ÄŸÄ±nÄ±" iddia etmiÅŸti.
ERDOÄžAN TEPKÄ° GÃ–STERMÄ°ÅžTÄ°
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, yasak talebi Ã¼zerine hafta sonu yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "TÃ¼rkiye'den Daily Sabah'Ä± Avrupa Parlamentosu'na sokmak istemeyenler var. Bunlar neyi getiriyor biliyor musunuz; karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± getiriyor. Onlar burada yerli, milli bir gazetemizi oraya sokmuyorsa, siz de bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶receksiniz." demiÅŸti.
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AP BaÅŸkanÄ± Tajani, HollandalÄ± parlamenter Lenaers'Ä±n talebi Ã¼zerine Daily Sabah gazetesinin daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yasakladÄ±
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