14:13, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

Kiev'de milletvekiline silahlÄ± saldÄ±rÄ±





Ukrayna'nÄ±n baÅŸkenti Kiev'de aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu Rusya Devlet DumasÄ±'nÄ±n eski milletvekilinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ukraynaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Kievâ€™in merkezinde ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. Ukrayna GÃ¼venlik Konseyi BaÅŸkanÄ± Vasiliy Gritsak, aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucunda Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±larÄ±n olduÄŸunu belirtti. Kiev polis teÅŸkilatÄ± yetkilisi Andrey GriÅŸenko, Rusya Devlet DumasÄ±'nÄ±n eski milletvekili Denis Voronenkov'un hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini doÄŸruladÄ±. GriÅŸenko, aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucunda bir kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, iki kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Kiev'deki bir otel giriÅŸinde vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼len milletvekilinin, 45 yaÅŸÄ±ndaki Denis Voronenkov olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.



GeÃ§en sonbaharda ÅŸarkÄ±cÄ± eÅŸi Maria Maksakova ile birlikte Ukrayna'ya taÅŸÄ±nan Voronenkov, bu Ã¼lke vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na geÃ§miÅŸti.

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