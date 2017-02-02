YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na 'Dersim' mesajÄ±

BaÅŸbakanÂ Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "GeÃ§miÅŸte birÃ§ok haksÄ±zlÄ±klar, birÃ§ok yanlÄ±ÅŸlar oldu, bunu biliyoruz. Bu topraklar en iyi bilendir.Â Dersim olaylarÄ±nÄ±n, bu topraklarda yaÅŸayan insanlara ne kadar bÃ¼yÃ¼k acÄ±lar yaÅŸattÄ±ÄŸÄ±nÄ± biz bilemeyiz ama bizim dedelerimiz, bizim bÃ¼yÃ¼klerimiz yaÅŸadÄ±. Ä°stiyoruz Â ki bizden sonrakiler yaÅŸamasÄ±nlar. O gÃ¼nÃ¼n tek parti yÃ¶netimiÂ CHP, ne dedi; 'Dersim bir Ã§Ä±ban baÅŸÄ±dÄ±r' dedi ve bÃ¼tÃ¼n buradaki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± yok ettiler, acÄ±masÄ±zca Ã¼zerine bombalar yaÄŸdÄ±rdÄ±lar. YaÅŸlarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼tÃ¼p idam ettiler." dedi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â Tunceli'de halka seslendi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Dersim olaylarÄ±yla ilgili, "Åžimdi o gÃ¼nlerle yÃ¼zleÅŸmek iÃ§in 'Gelin bu ayÄ±bÄ± kaldÄ±ralÄ±m, geÃ§miÅŸin acÄ±larÄ±nÄ± saralÄ±m' diye ana muhalefet partisine, onun Genel BaÅŸkanÄ±na, Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na 'Bir Ã¶z eleÅŸtiri yap, Dersim'i, Dersim'de yaÅŸanan o vahÅŸeti tekrar bir Ã¶z eleÅŸtiriyle bu Ã¼lkenin gÃ¼ndemine getirelim' dediÄŸimizde adÄ±nÄ± bile anmaktan korkuyor. Bu topraklarÄ±n Ã§ocuklarÄ± belki onu Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu diye tanÄ±mayanlar olabilir." diye konuÅŸtu.Â
YÄ±ldÄ±rÄ±m, "HDP denen parti maalesef milleti aldattÄ±, meÅŸru siyasetin dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. 7 Haziran'da kendilerine milletin verdiÄŸi fÄ±rsatÄ± kullanamadÄ±lar, Kandil'in gÃ¼dÃ¼mÃ¼ne girdiler. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle aralarÄ±na asla bir mesafe koyamadÄ±lar, kaybettiler, Ã§Ã¼nkÃ¼ halkÄ± aldattÄ±lar." ifadelerini kullandÄ±.Â
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ'dan, TBB BaÅŸkanÄ± FeyzioÄŸlu ile bazÄ± barolarÄ±n anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin "hayÄ±r" kampanyalarÄ±nda yer almalarÄ±na eleÅŸtiri geldi
YDS 2017-ilkbahar dÃ¶nemi iÃ§in baÅŸvuran adaylarÄ±n sÄ±nava giriÅŸ belgeleri eriÅŸime sunuldu
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Tunceli mitinginde, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na tepki gÃ¶stererek, "Dersim'de yaÅŸanan o vahÅŸeti tekrar bir Ã¶z eleÅŸtiriyle bu Ã¼lkenin gÃ¼ndemine getirelim' dediÄŸimizde adÄ±nÄ± bile anmaktan korkuyor" dedi
Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Almanya'nÄ±n TÃ¼rkiye ile yaÅŸanan gerginliÄŸin artmasÄ±nÄ± istemediÄŸini sÃ¶yledi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±na iliÅŸkin "'Biz bÃ¶yle yapmayacaÄŸÄ±z, oradan DEAÅž'Ä± Ã§Ä±karÄ±rken yerine PYD'yi koyacaÄŸÄ±z' derseniz TÃ¼rkiye buna asla izin vermez. Operasyonda yer almayÄ±z." dedi
Ã‡orlu ilÃ§esinde, sosyal medyada PKK'nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 4 kiÅŸi tutuklandÄ±.
BBP Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici, "TÃ¼rkiye'nin dÃ¼ÅŸmanlarÄ±nÄ±, kendisine dost edinenlerin, aÃ§Ä±k ve alenen olmasa bile dolaylÄ± yoldan TÃ¼rkiye'ye dÃ¼ÅŸmanlÄ±k ettiklerinin farkÄ±ndayÄ±z" dedi
Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesinde kurulan HUGEM, YeÅŸilkÃ¶y'deki HavacÄ±lÄ±k MÃ¼zesi'nde faaliyete baÅŸladÄ±
YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, eski HDP Van Milletvekili Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n, Mersin'deki konuÅŸmalarÄ± nedeniyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 10 yÄ±la kadar hapis istemiyle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi
Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer, diÄŸer kitle imha silahlarÄ± ve balistik fÃ¼ze programlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ya da bunlara destek verdiÄŸi belirlenen gerÃ§ek ya da tÃ¼zel kiÅŸilerin TÃ¼rkiyeâ€™de bulunan mali varlÄ±klarÄ± derhal dondurulacak
TRT uluslararasÄ± yayÄ±n kuruluÅŸu Euronews'e ortak olmasÄ±na iliÅŸkin Bakanlar Kurulu kararÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Ãœlkelerindeki nevruz tatilini TÃ¼rkiye'de geÃ§irmek isteyen Ã§ok sayÄ±da Ä°ranlÄ± turist, Van'da kent merkezindeki otellerde kalÄ±yor ve alÄ±ÅŸveriÅŸ yapÄ±yor
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, PYD/PKK bÃ¶lgesinden aÃ§Ä±lan ateÅŸle bir askerin ÅŸehit olmasÄ± Ã¼zerine Rus MaslahatgÃ¼zarÄ±nÄ±n BakanlÄ±ÄŸa davet edilerek TÃ¼rkiye'nin rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iletildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°hracatÃ§Ä± firmalarÄ±n temsilcilerine, ihracat tutarlarÄ±na gÃ¶re deÄŸiÅŸen sayÄ±da hususi damgalÄ± pasaport verilmesine iliÅŸkin Bakanlar Kurulu kararÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±
Ä°stanbul Emniyeti, Ä°stanbul Avrupa YakasÄ±'nda iki bin polisle, saat 12.00-15.00 arasÄ±nda Kurt KapanÄ± 2 operasyonunu gerÃ§ekleÅŸtiriyor
Eski DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Emine Ayna, terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±