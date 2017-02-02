14:12, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na 'Dersim' mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakanÂ Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "GeÃ§miÅŸte birÃ§ok haksÄ±zlÄ±klar, birÃ§ok yanlÄ±ÅŸlar oldu, bunu biliyoruz. Bu topraklar en iyi bilendir.Â Dersim olaylarÄ±nÄ±n, bu topraklarda yaÅŸayan insanlara ne kadar bÃ¼yÃ¼k acÄ±lar yaÅŸattÄ±ÄŸÄ±nÄ± biz bilemeyiz ama bizim dedelerimiz, bizim bÃ¼yÃ¼klerimiz yaÅŸadÄ±. Ä°stiyoruz Â ki bizden sonrakiler yaÅŸamasÄ±nlar. O gÃ¼nÃ¼n tek parti yÃ¶netimiÂ CHP, ne dedi; 'Dersim bir Ã§Ä±ban baÅŸÄ±dÄ±r' dedi ve bÃ¼tÃ¼n buradaki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± yok ettiler, acÄ±masÄ±zca Ã¼zerine bombalar yaÄŸdÄ±rdÄ±lar. YaÅŸlarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼tÃ¼p idam ettiler." dedi.

KILIÃ‡DAROÄžLU'NA "DERSÄ°M" MESAJI

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â Tunceli'de halka seslendi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Dersim olaylarÄ±yla ilgili, "Åžimdi o gÃ¼nlerle yÃ¼zleÅŸmek iÃ§in 'Gelin bu ayÄ±bÄ± kaldÄ±ralÄ±m, geÃ§miÅŸin acÄ±larÄ±nÄ± saralÄ±m' diye ana muhalefet partisine, onun Genel BaÅŸkanÄ±na, Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na 'Bir Ã¶z eleÅŸtiri yap, Dersim'i, Dersim'de yaÅŸanan o vahÅŸeti tekrar bir Ã¶z eleÅŸtiriyle bu Ã¼lkenin gÃ¼ndemine getirelim' dediÄŸimizde adÄ±nÄ± bile anmaktan korkuyor. Bu topraklarÄ±n Ã§ocuklarÄ± belki onu Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu diye tanÄ±mayanlar olabilir." diye konuÅŸtu.Â

"HDP MÄ°LLETÄ° ALDATTI"

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "HDP denen parti maalesef milleti aldattÄ±, meÅŸru siyasetin dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. 7 Haziran'da kendilerine milletin verdiÄŸi fÄ±rsatÄ± kullanamadÄ±lar, Kandil'in gÃ¼dÃ¼mÃ¼ne girdiler. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle aralarÄ±na asla bir mesafe koyamadÄ±lar, kaybettiler, Ã§Ã¼nkÃ¼ halkÄ± aldattÄ±lar." ifadelerini kullandÄ±.Â