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14:38, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

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YDS sÄ±nava giriÅŸ belgeleri eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±
YDS sÄ±nava giriÅŸ belgeleri eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±

YDS 2017-ilkbahar dÃ¶nemi iÃ§in baÅŸvuran adaylarÄ±n sÄ±nava giriÅŸ belgeleri eriÅŸime sunuldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YabancÄ± Dil Bilgisi Seviye Tespit SÄ±navÄ± (2017-YDS Ä°lkbahar DÃ¶nemi) iÃ§in baÅŸvuran adaylarÄ±n sÄ±nava giriÅŸ belgeleri eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±.

Ã–SYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya gÃ¶re, YDS'ye baÅŸvuran adaylarÄ±n, sÄ±nava girecekleri bina ve salonlara atanma iÅŸlemleri tamamlandÄ±.

Adaylar, sÄ±nava girecekleri yer bilgisini gÃ¶steren "sÄ±nava giriÅŸ belgesi"ni, TC kimlik numaralarÄ± ve aday ÅŸifreleriyle Ã–SYM'nin https://ais.osym.gov.tr Â internet adresinden edinebilecek.

SÄ±nav, 2 Nisan pazar gÃ¼nÃ¼ saat 10.00'da baÅŸlayacak.

AdaylarÄ±n, sÄ±navÄ±n baÅŸlama saatinden 15 dakika Ã¶nce sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nma iÅŸlemleri tamamlanacak, saat 09.45'ten sonra adaylar sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nmayacak.



Ä°lgili Konular YDS
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