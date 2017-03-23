14:38, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

YDS sÄ±nava giriÅŸ belgeleri eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±





YDS 2017-ilkbahar dÃ¶nemi iÃ§in baÅŸvuran adaylarÄ±n sÄ±nava giriÅŸ belgeleri eriÅŸime sunuldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi YabancÄ± Dil Bilgisi Seviye Tespit SÄ±navÄ± (2017-YDS Ä°lkbahar DÃ¶nemi) iÃ§in baÅŸvuran adaylarÄ±n sÄ±nava giriÅŸ belgeleri eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±. Ã–SYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya gÃ¶re, YDS'ye baÅŸvuran adaylarÄ±n, sÄ±nava girecekleri bina ve salonlara atanma iÅŸlemleri tamamlandÄ±. Adaylar, sÄ±nava girecekleri yer bilgisini gÃ¶steren "sÄ±nava giriÅŸ belgesi"ni, TC kimlik numaralarÄ± ve aday ÅŸifreleriyle Ã–SYM'nin https://ais.osym.gov.tr Â internet adresinden edinebilecek. SÄ±nav, 2 Nisan pazar gÃ¼nÃ¼ saat 10.00'da baÅŸlayacak. AdaylarÄ±n, sÄ±navÄ±n baÅŸlama saatinden 15 dakika Ã¶nce sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nma iÅŸlemleri tamamlanacak, saat 09.45'ten sonra adaylar sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nmayacak.

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