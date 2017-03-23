14:49, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

Tunus ve Sudan'dan 22 anlaÅŸma

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sudan BaÅŸbakanÄ± Bekri Hasan Salih ile Tunuslu mevkidaÅŸÄ± Yusuf Åžahid, iki Ã¼lke arasÄ±nda Ã§eÅŸitli alanlarda iÅŸ birliÄŸini Ã¶ngÃ¶ren 22 anlaÅŸma imzaladÄ±.

Tunus BaÅŸbakanÄ± Åžahid'in Sudan ziyaretinin ikinci gÃ¼nÃ¼nde iki Ã¼lke arasÄ±nda YÃ¼ksek Komite toplantÄ±larÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Salih ve Åžahid'in liderliÄŸinde yapÄ±lan toplantÄ±larda tarÄ±m, saÄŸlÄ±k, turizm gibi alanlarda iÅŸ birliÄŸini geliÅŸtirme amacÄ±yla 22 anlaÅŸmaya imza atÄ±ldÄ±. Bu Ã§erÃ§evede, Tunus HavayollarÄ±nÄ±n 1989'da iptal edilen Hartum seferlerini yeniden baÅŸlatacaÄŸÄ± belirtildi.

Sudan BaÅŸbakanÄ± Salih, imza tÃ¶reninden sonra dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Tunus'la iliÅŸkilerin geliÅŸimine verdikleri Ã¶nemi belirterek, "Bu anlaÅŸmalar iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin gÃ¼cÃ¼nÃ¼n gÃ¶stergesidir." dedi.

Konuk baÅŸbakan ise iliÅŸkileri daha etkin hale getirmek iÃ§in bu anlaÅŸmalarla yetinmeyeceklerini sÃ¶yledi. Åžahid, "Tunus kendisine 2011 devriminden sonra, Afrika ve Arap dÃ¼nyasÄ±na aÃ§Ä±lma noktasÄ±nda yeni bir siyaset edinmiÅŸtir. Suyun akÄ±ÅŸÄ±nÄ± aslÄ±na dÃ¶ndÃ¼recek ve Sudan gibi Ã¼lkeler ile iÅŸ birliÄŸine yoÄŸunlaÅŸacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

Åžahid, Tunus HavayollarÄ±nÄ±n Hartum seferlerine eylÃ¼l ayÄ±nda yeniden baÅŸlayacaÄŸÄ± bilgisini verdi.

Tunus BaÅŸbakanÄ± Åžahid, dÃ¼n geldiÄŸi Hartum'da ilk olarak Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± Ã–mer el-BeÅŸir ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼.