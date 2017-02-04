Bakan BozdaÄŸ'dan FeyzioÄŸlu'na eleÅŸtiri

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Metin FeyzioÄŸlu ile bazÄ± barolarÄ±n anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin "hayÄ±r" kampanyalarÄ±nda yer almalarÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.
Siyasete "meraklÄ± olduÄŸunu" ifade ettiÄŸi FeyzioÄŸlu'nun, TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸinin BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda deÄŸil de CHP'nin iÃ§erisinde siyaset yapmasÄ±nÄ±n daha doÄŸru olacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan BozdaÄŸ, "Barolar BirliÄŸi ÅŸu anda alternatif CHP Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Genel Merkezi gibi bir faaliyet gÃ¶steriyor. Barolar BirliÄŸi alternatif genel merkez, SayÄ±n FeyzioÄŸlu da alternatif Genel BaÅŸkan." diye konuÅŸtu.
"CHP'nin kongresi var, FeyzioÄŸlu alternatiflikten Ã§Ä±kar Genel BaÅŸkan olur, Barolar BirliÄŸi de bÃ¶ylece kurtulmuÅŸ olur. Onlar da kendi iÅŸlerine bakarlar." ifadesini kullanan BozdaÄŸ, ÅŸu deÄŸerlendirmeyi yaptÄ±:
"Barolar BirliÄŸini bu kadar siyasetin iÃ§erisine sokmaya, gÃ¼ndelik politikalarda, tartÄ±ÅŸmalarda taraf yapmaya kimsenin hakkÄ± yok, Barolar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ±nÄ±n da hakkÄ± yok. AvukatlarÄ±n hepsi Barolar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yor. Åžu anda gÃ¼cÃ¼ elinde bulundurduÄŸu iÃ§in sanki avukatlarÄ±n hepsi bÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yormuÅŸ gibi bir algÄ± yaratmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor ve taÅŸra barolarÄ± da Barolar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ±nÄ±n kurduÄŸu bu mahalle baskÄ±sÄ±ndan endiÅŸe ediyorlar."
TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸinin baro baÅŸkanlarÄ± Ã¼zerinde bir mahalle baskÄ±sÄ±nÄ± kurduÄŸunu belirten BozdaÄŸ, BirliÄŸin avukatlar Ã¼zerinde bir baskÄ± kurabilecek gÃ¼cÃ¼ olduÄŸuna da inanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
BozdaÄŸ, tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± birÃ§ok avukatÄ±n kendi aÃ§Ä±larÄ±ndan "evet" dediÄŸini, kurumsal olarak TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸinin bu iÅŸe alet edilmesinin doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
TÃ¼rkiye'de Barolar BirliÄŸi, Tabipler BirliÄŸi gibi bazÄ± birliklerin nasÄ±l politize olduÄŸunu herkesin gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkati Ã§eken Bekir BozdaÄŸ, avukatlarÄ±n, doktorlarÄ±n hakkÄ±, hukuku konusunda Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerekenlerin siyasal dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerin daha da gÃ¼Ã§lenmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaktan baÅŸka bir iÅŸ yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Barolar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± bu Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± yapacaÄŸÄ±na, avukatlarÄ±n hakkÄ± ve hukukuyla ilgili bÃ¼yÃ¼k bir gayretin iÃ§erisinde olmuÅŸ olsa daha da makbule geÃ§er. Ä°zmir Barosu geÃ§enlerde bir video hazÄ±rlamÄ±ÅŸ ve orada dini deÄŸerlere de saygÄ±sÄ±zlÄ±k yapan bir ifade var. Onu da kullanÄ±yor. Din hakkÄ±nda cehalet zirve yapÄ±nca, onunla ilgili konuÅŸtuÄŸunuzda da bataklÄ±ÄŸa girmede zirve yapÄ±yorlar. AynÄ± ÅŸeyi orada da gÃ¶rÃ¼yoruz. Ben onun iÃ§in diyorum ki herkes iÅŸini yapsÄ±n, herkes iÅŸine baksÄ±n, herkes kanunlarÄ±n verdiÄŸi yetkileri kullansÄ±n, bunun dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmasÄ±n. Maalesef Barolar BirliÄŸi ve bazÄ± birlikler kanunlarÄ±n kendilerine tayin ettiÄŸi sÄ±nÄ±rlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda iÅŸler yapÄ±yorlar. Onlar yorumla bunu kendilerine bir hak olarak gÃ¶rÃ¼yorlar ama onlarÄ±n bÃ¶yle bir hakkÄ± yok."
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ'dan, TBB BaÅŸkanÄ± FeyzioÄŸlu ile bazÄ± barolarÄ±n anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin "hayÄ±r" kampanyalarÄ±nda yer almalarÄ±na eleÅŸtiri geldi
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