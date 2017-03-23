15:10, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

Irak'ta bin 400 Ä°talyan askeri bulunuyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°talya'nÄ±n BaÄŸdat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Marco Carnelos, Irak'taÂ bin 400 Ä°talyan askerlerinin bulunduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Carnelos, BaÄŸdat'taki BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik binasÄ±nda gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Irak'ta toplam Ä°talyan askerinin sayÄ±sÄ± bin 400'dÃ¼r." dedi.

Bu askerlerin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n danÄ±ÅŸmanlÄ±k gÃ¶revi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bir kÄ±smÄ±nÄ±n ise Musul BarajÄ±'nÄ± onaran Ä°talyan ÅŸirketini korumakla gÃ¶revli olduÄŸunu belirten Carnelos, koalisyon gÃ¼Ã§leri kapsamÄ±nda keÅŸif uÃ§uÅŸlarÄ± da gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini sÃ¶yledi.

"20 BÄ°N KÄ°ÅžÄ°YÄ° EÄžÄ°TTÄ°K"

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Carnelos, askerlerin Irak ve PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerine de askeri eÄŸitim verdiÄŸininÂ altÄ±nÄ± Ã§izerek "Ä°talyan danÄ±ÅŸmanlar, PeÅŸmerge, Federal Polis, Ã‡evik GÃ¼Ã§ler ve TerÃ¶rle MÃ¼cadele GÃ¼cÃ¼'nden toplam 20 bin kiÅŸiyi eÄŸitti." bilgisini verdi.

Musul'da yerinden edilenlere saÄŸlÄ±k alanÄ±nda yardÄ±m sunduklarÄ±nÄ± da aktaran Carnelos, "Irak'Ä±n alt yapÄ±sÄ±nÄ±n imarÄ± iÃ§in 260 milyon euro tahsis edeceÄŸiz.Â Musul'da DEAÅž'le Ã§atÄ±ÅŸmalarda tahrip olmuÅŸ tarihi eserlerin ve Kiliselerin de onarÄ±mÄ± iÃ§in Ã§aba harcayacaÄŸÄ±z." dedi.

Ä°talya, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde DEAÅž'a karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len koalisyon gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda yer alÄ±yor.Â