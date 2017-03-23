15:18, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

Somali'de yeni hÃ¼kÃ¼mete destek gÃ¶sterisi





Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'da, BaÅŸbakan Hasan Ali Hayri'nin oluÅŸturduÄŸu yeni kabineye destek gÃ¶sterisi dÃ¼zenlendi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'daÂ MeÃ§hul Asker MeydanÄ±'nda toplanan yÃ¼zlerce kiÅŸi, parlamentonun yeni kabineye gÃ¼venoyu vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. MogadiÅŸu Belediye BaÅŸkanÄ± Yusuf HÃ¼seyin Cumali, gÃ¶steride yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ã¼lkedeki durumun artÄ±k hÃ¼kÃ¼met olmadan sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lemez hale geldiÄŸini belirterek, milletvekillerinden halkÄ±n Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurmalarÄ±nÄ± istedi. BaÅŸbakan Hayri tarafÄ±ndan Ã¶nceki gÃ¼n aÃ§Ä±klanan yeni hÃ¼kÃ¼met iÃ§in parlamentoda Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde gÃ¼ven oylamasÄ± yapÄ±lmasÄ± bekleniyor. Ä°ngiltere merkezli bir enerji ÅŸirketinde Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilik yapan 49 yaÅŸÄ±ndaki Hayri, Somali'nin yeni CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Abdullah Fermacu tarafÄ±ndan geÃ§en ay baÅŸbakanlÄ±ÄŸa atanmÄ±ÅŸtÄ±.

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