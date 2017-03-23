15:24, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ErdoÄŸan'Ä± 'derin ÅŸÃ¼pheye' dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep Tayyip ErdoÄŸan, BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde Balkan Federasyonu Ã¼yeleriyleÂ buluÅŸmasÄ±nda konuÅŸtu.

ErdoÄŸan, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± eleÅŸtirerek, "Ana Muhalefetin baÅŸÄ±ndaki zatÄ±n bu konuda sÃ¶ylediklerini, ÅŸÃ¶yle 20-25 maddelik bir liste halinde Ã¶nÃ¼me koyup bakÄ±yorum. Sonra derin bir ÅŸÃ¼pheye dÃ¼ÅŸÃ¼yorum. Acaba biz mi baÅŸka bir Ã¼lkede yaÅŸÄ±yoruz, yoksa bu zat mÄ± baÅŸka bir dÃ¼nyada yaÅŸÄ±yor?" diye konuÅŸtu.

"TÃœRKLERE BASKI HABERLERÄ° BÄ°ZÄ° ÃœZÃœYOR"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bulgaristan seÃ§imlerinin huzur iÃ§inde geÃ§mesini, adil ve ÅŸeffaf bir ÅŸekilde neticelenmesini temenni ediyoruz. Orada bazÄ± baskÄ±larÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini gÃ¶rmek, duymak bizi ciddi manada Ã¼zmektedir. Bir taraftan demokrasi diyeceksin ama Ã¶bÃ¼r taraftan oradaki TÃ¼rklere ciddi manada baskÄ± yapacaksÄ±n, bu olacak iÅŸ deÄŸil. Bir taraftan Avrupa BirliÄŸi muktesebatÄ± diyeceksin Ã¶bÃ¼r taraftan Avrupa BirliÄŸi muktesebatÄ±nÄ±n tam tersini iÅŸleyeceksin, bu olacak iÅŸ deÄŸil." deÄŸerlendirmesinde bulundu.