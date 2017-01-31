15:29, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

AB Komisyonu TÃ¼rkiye'nin AB BÃ¼yÃ¼kelÃ§isini Ã§aÄŸÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸi Komisyonu, TÃ¼rkiye'nin AB BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Faruk KaymakÃ§Ä±'yÄ± Ã§aÄŸÄ±rarak CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarla ilgili sÃ¶zlÃ¼ nota verdi.Â

TÃ¼rkiye'nin AB BÃ¼yÃ¼kelÃ§isine CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Avrupa BirliÄŸi'ni hedef alan sÃ¶zleri soruldu.

TÃ¼rkiye'nin AB Ã¼yeliÄŸine aday olduÄŸu hatÄ±rlatÄ±larak,aÃ§Ä±klamalarÄ±n kendileri aÃ§Ä±sÄ±ndan kaygÄ± verici olduÄŸu belirtildi.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin yaklaÅŸÄ±k 45 dakika sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan dÃ¼n ÅŸu sÃ¶zleri dile getirmiÅŸti:Â



"TÃ¼rkiye itilecek, kakÄ±lacak, onuru ile oynanacak, bakanlarÄ± kapÄ±lardan kovulacak, vatandaÅŸlarÄ± yerlerde sÃ¼rÃ¼klenecek bir Ã¼lke deÄŸildir. DÃ¼nyanÄ±n her yerinde bu yaÅŸananlar Ã§ok yakÄ±ndan takip ediliyor. Siz bÃ¶yle davranmaya devam ederseniz, yarÄ±n dÃ¼nyanÄ±n hiÃ§bir yerinde hiÃ§bir AvrupalÄ±, BatÄ±lÄ±, gÃ¼venle, huzurla sokaÄŸa adÄ±m atamaz. Bu tehlikeli yolu aÃ§arsanÄ±z en bÃ¼yÃ¼k zararÄ± siz gÃ¶rÃ¼rsÃ¼nÃ¼z. TÃ¼rkiye olarak, Avrupa Ã¼lkelerini demokrasiye, insan haklarÄ±na, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klere saygÄ±lÄ± olmaya davet ediyoruz. UnutulmamalÄ±dÄ±r ki, bu deÄŸerlere bizim kadar Ã¶zellikle AvrupalÄ±nÄ±n ihtiyacÄ± vardÄ±r."