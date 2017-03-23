15:55, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

Londra saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± DEAÅž Ã¼stlendi





Londra'da dÃ¼n parlamento binasÄ± Ã¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtirilen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± sosyal medya Ã¼zerinden DEAÅž tarafÄ±ndan Ã¼stlenildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DEAÅž, Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da dÃ¼n parlamento binasÄ± Ã¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtirilen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± Ã¼stlendi. DEAÅž'a ait olduÄŸu bilinen bir sosyal medya hesabÄ±nda, Ä°ngiltere parlamentosu Ã¶nÃ¼nde dÃ¼n gerÃ§ekleÅŸen saldÄ±rÄ±nÄ±n, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã§aÄŸrÄ±larÄ±na olumlu karÅŸÄ±lÄ±k vermek amacÄ±yla dÃ¼zenlendiÄŸi ifadelerine yer verildi. Londra'da dÃ¼n Ã¶ÄŸlen saatlerinde, yaÅŸanan olayda kimliÄŸi aÃ§Ä±klanmayan saldÄ±rgan, Westminster KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde aracÄ±nÄ± insanlarÄ±n Ã¼zerine sÃ¼rmÃ¼ÅŸ, ardÄ±ndan Ä°ngiliz Parlamentosu'nun demir parmaklÄ±klarÄ±na Ã§arparak durmuÅŸtu. AraÃ§tan Ã§Ä±kan saldÄ±rgan, parlamentoda gÃ¶revli bir polisi bÄ±Ã§aklayarak Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã‡evrede bulunan diÄŸer polisler saldÄ±rganÄ± vurarak etkisiz hale getirmiÅŸti. Ä°ngiliz polisi, olayda saldÄ±rgan dahil 4 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, yaralanan 29 kiÅŸinin tedavisinin hastanede sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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