Paris’te bir cami tahliye edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Fransa’nın başkenti Paris’in Clichy-la-Garenne banliyösündeki caminin polis tarafından bu sabah tahliye edildiği bildirildi.
BFM TV kanalı, icra memuru ile gelen polisin, cami derneği ile itilafta olan sağ eğilimli belediyenin tahliye kararını gerekçe göstererek ibadet yerinin kapısına kilit vurduğunu duyurdu.
Cami cemaatinden yaklaşık 50 kişinin tahliyeden sonra yeniden içeri girerek oturma eylemi yaptığını duyuran televizyon kanalı, bu kişilerin daha sonra polis tarafından zorla ibadet yerinden çıkarıldığını bildirdi.
Camideki direniş eylemini filme çekerek sosyal medyada paylaşan cemaat, çok sayıda destek mesajı aldı.
Bu arada cemaatin güvenlik güçlerine direnmesi sırasında üç polis hafif yaralanırken, bir kişi polise mukavemet suçundan sorgulandı.
İbadet yerinin daha önceki sosyalist belediye tarafından cami derneğine kiralandığı, yine bu derneğin burayı satın almak için girişimde bulunduğu ancak şu anda yönetimde olan sağcı belediyenin ise karşı çıktığı kaydedildi.
Sağcı belediyenin de cami derneğine daha küçük bir ibadet yeri önerdiği ve burayı ise multimedya merkezi haline getirmeyi planladığı bildirildi.
Fransa İslamofobi ile Mücadele Derneği, yaptığı yazılı açıklamayla, polisin camiyi zorla tahliye etmesini kınadı ve “bunun cumhuriyet ilkelerine aykırı olduğu” uyarısında bulundu.
Açıklamada, polisin tahliye esnasında caminin bir ibadet yeri olduğuna dikkat etmemesi de sert bir şekilde eleştirildi.
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